Спарринг-партнер Усика выступит на вечере бокса в Алматы. Мы поговорили с тяжеловесом об украинском чемпионе и Джошуа, бое Головкина и поединках блогеров

Аманжолов выйдет на ринг 2 октября.

Бои супертяжеловесов в боксе – это всегда интересно. И одним из тех, кто в этом весе представляет Казахстан, является Нурсултан «Ночной поезд» Аманжолов.

Он сейчас находится в Алматы, где готовится выступить на большом вечере бокса 2 октября во Дворце Спорта им.Б.Шолака. Билеты доступны по ссылке.

О подготовке, последнем бое, не включенном в рекорд, отношении к дерущимся блогерам, Александре Усике и многом другом он рассказал в интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан:

- Расскажите, где проходила Ваша подготовка к турниру?

- Готовлюсь к бою в Алматы. До этого три месяца я был в лагере в Дубае с Александром Усиком, который готовился к реваншу с Энтони Джоуша. Сейчас работаем в горах на Медеo и в самом городе. Соперник еще не определен, нам же важно провести со своей стороны подготовительную работу, работу в спаррингах с соперниками разных стилей. Я уверен, что 2 октября буду готов к бою и физически и ментально. Надеюсь, что все запланированные поединки в Алматы пройдут на высоком уровне, будет большое шоу, болельщики получат удовольствие.

-Ваш последний бой был в Дубае 31 августа. Но почему-то он не включен в Ваш рекорд. Почему так вышло?

- Там был как больше выставочный бой. Я выступал на шоу, в котором принимали участие блогеры, ютуберы, звезды Instagram. Возможно, поэтому его и не засчитали мне в рекорд.

- У Вас за плечами есть неплохая любительская карьера, сейчас Вы строите в профи. Не обидно, когда в Ваш спорт приходят блоггеры, актеры и зарабатывают неплохие деньги? Как относитесь к этому?

- Я стал чемпионом Казахстана в любительском боксе. Я выступал за «Астану Арланс». Мы – профессиональные спортсмены проливаем много крови и пота, идем на жертвы на карьерном пути, хочется, чтобы это все оправдалось.

Я считаю, что боксировать должны профессионалы, я не понимаю выступления блогеров или актеров. Но это лишь мое мнение, которое я никому не навязываю.

- Вы прошли с Усиком два лагеря к обоим поединкам с Джошуа. В чем он так хорош, что является обладателем поясом и возглавляет P4P?

- Действительно, я постоянный спарринг-партнер Александра Усика. У нас с ним очень хорошие отношения, мы всегда на связи. Усик – очень хороший человек, умный, очень сильный ментально, при этом еще и выдающийся спортсмен.

- Вы спарринговали с Усиком и ранее работали также и с Джошуа. В чем принципиальная разница между ними?

- У Усика очень сильная карьера в любительском боксе, он олимпийский чемпион. Я не видел, чтобы он проиграл в боксе. На память приходит лишь два тяжелых боя с Артуром Бетербиевым на Чемпионате мира и Олимпиаде, где он испытывал проблемы. Так что у него очень большой опыт, он легче многих по весу в сверхтяжелом дивизионе, поэтому очень много двигается, заставляет соперника уставать. Он же выдерживает этот темп. Джошуа тоже олимпийский чемпион, но у него не такая сильная школа. Он верит в свои силы, имеет тяжелый удар.

- Вы тренируетесь с топами, когда Вас ждать в их числе?

- У меня много предложений. Я должен правильно подойти к своей карьере, провести несколько хороших боев, потом будет уже стремиться к боям с топ-боксерами.

- У Вас весьма интересное прозвище «THE_NIGHT_TRAIN». Как оно появилось и что значит для Вас?

- Прозвище мне дали, когда я был в Англии. Мне объяснили, что не нужно таких прозвищ, как лев, тигр и так далее – таких уже много. NIGHT TRAIN – это странное имя, которое заставляет людей задуматься, вызывает интерес и соответственно запомнится всем. Во-вторых, «Ночной поезд» – он сильнее всех, потому что пока все люди спят, он идет, работает.

- Впереди, возможно, самое ожидаемое событие года – третий бой Головкин – Канело. Кто победит и за счет чего это сделает?

- Ничего не могу сказать про Геннадия Головкина и Канело, потому что я не знаю в каком состоянии они находятся, на каком уровне. В боксе нельзя делать прогнозы. Меня многие спрашивали, кто победит Усик или Джошуа, когда я тренировался вместе с Александром три месяца. И тогда я говорил, что не могу ответить, потому что это бокс – один удар может решить все.