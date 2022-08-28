«Казахстан второй после России по развитию ММА в СНГ». Член команды Мейвезера из UFC про казахстанский ММА и Шавката Рахмонова

Он привез бойцов на турнир NAIZA.

Махмуд Мурадов (25-7) – известная личность в ММА-сообществе стран СНГ. Он прошел тяжелый путь от строителя до первого бойца Узбекистана в UFC.

Мурадов живет и тренируется в Чехии, но уделяет огромное внимание развитию спорта у себя на родине, создав профессиональную команду, а также лигу боев MFC.

Сейчас на счету Мурадова 4 боя в UFC, в трех из которых он одержал победу – причем две досрочные. Уже есть дата следующего боя – 22 октября в Абу-Даби Махмуд проведет поединок с Кайо Боралльо (12-1).

Махмуд приехал в качестве углового в Алматы, где выступили бойцы его команды – Алиходжаев на турнире NAIZA 42 против актюбинца Санжара Тажиева, а остальные примут участие в гран-при.

В интервью Sports.ru Казахстан узбекистанский боец рассказал о знакомстве с Шавкатом Рахмоновым, развитии казахстанского и узбекского ММА.

- Давайте начнем с оценки уровня казахстанского ММА.

- Я думаю, что в СНГ Казахстан будет стоять на втором месте после России.

- Вы привезли бойцов своей команды для поединков в казахстанской лиге Naiza. Что скажете о ней?

- Лично участвую в ивенте организации Naiza в первый раз. Пока вроде все, как надо. Ранее смотрел на YouTube, картинка выглядит неплохо, хорошие ивенты, сильные бойцы. С нашего зала пару раз ребята дрались на ваших турнирах. Самое главное судейство у вас справедливое, поэтому мы не сомневались сотрудничать или нет с лигой.

- Перед боем Алихожаева Вы давали прогноз о его досрочной победе нокаутом. Откуда такая уверенность и что думаете о его амбициях в лиге?

- Сейчас говорить о поясе еще рано, надо сперва заявить о себе. Амирхон очень амбициозный и заряженный парень. Его соперник ударник хорошего уровня, и я думаю, что они покажут лучший бой вечера, не сомневаюсь в этом. Алихожаев способен выдержать много ударов, лично это проверял (смеется). Если его соперник бороться не будет, то будет красивый бой. Это спорт, поэтому выиграет сильнейший, и я надеюсь, что Алихожаев покажет зрелищный бой.

- Есть планы провести совместный турнир в Казахстане с лигой Naiza?

- Да, такие есть планы. Почему бы и нет? Можно в Казахстане и Узбекистане. Я, как и директор лиги Naiza Нурбек Карабала, мы не создали организацию для бизнеса. Это все для того, чтобы ММА стала популярнее для молодежи. У нас в Узбекистане 35 млн населения, очень много молодежи, и мы стараемся помогать им быть ближе к спорту. Пока все идет, как надо. Мы уже провели 6 турниров, и все собранные деньги с билетов мы отдаем в детские дома и на благотворительность. Мы ни копейки не зарабатываем с этого.

Почему я так сделал? Потому что хочу показать людям, что это не бизнес. Свои деньги я заработал, кроме боев у меня еще есть инвестиции. Есть и братья, которые помогают мне и поддерживают мою идею. Некоторые не понимают, зачем я это делаю. Я делаю это для популяризации спорта.

ММА в нашей стране очень молодой вид спорта, прошло лишь 5 лет с того момента, как у нас в стране ММА стал официальным. Раньше наши бойцы для того, чтобы драться, ездили в соседние страны – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию. Сейчас они могут проводить бои дома. А с вашей лигой мы обязательно планируем провести совместный турнир, и надеюсь, что он будет не один.

- Что вы скажете о бойце UFC из Казахстана Шавкате Рахмонове?

- С Шавкатом познакомился в Праге, когда он дрался на Чемпионате мира по любительскому ММА. Там он был единственным бойцом не из России, который сумел выиграть золотую медаль. Он стал чемпионом в 77 кг. Тогда я уже дрался на профессиональном уровне. Тогда я сказал, что парень далеко пойдет, и сегодня мы видим, что он уже в топ-15 UFC.

- У Вас в октябре бой с Кайо Боральо. Где готовились?

- Первые сборы провели в Узбекистане в горах с нашей командой. Было более 100 человек. Потом снова поехали тренироваться в горы на неделю, как только узнали, что наши ребята будут участвовать в гран-при Naiza.

- Вы являетесь членом команды Флойда Мейвезера. Поддерживаете ли вы связь с ним?

- Да, мы до сих пор на связи. Могу переписку показать. Дня 3 назад общались с ним. Знаете, иногда жизнь преподносит сюрпризы, когда я смотрел его выступления по телевизору, даже не думал, что вот так буду с ним общаться. Когда лучший боксер в мире пишет: «Мой брат, как семья?», значит он уважает тебя и любит.

- Но вернемся к Вашему бою. Изучали соперника?

- Когда мне предлагают бой в UFC, я всегда соглашаюсь. Там нельзя отказываться от боев, если дают соперника значит нужно драться. Потом уже смотрю на соперника и стилистически подстраиваюсь под этого бойца. Сегодня мне скинули, что Боральо готовится в Швеции с Хамзатом Чимаевым.

-Подтягивает свою борьбу?

- Борьбу или стойку. Не важно, пускай, что хочет подтягивает.

Фото: UFC, https://instagram.com/shavkatrakhmonov94