«Казахстан второй после России по развитию ММА в СНГ». Член команды Мейвезера из UFC про казахстанский ММА и Шавката Рахмонова

Он привез бойцов на турнир NAIZA.
Махмуд Мурадов (25-7) – известная личность в ММА-сообществе стран СНГ. Он прошел тяжелый путь от строителя до первого бойца Узбекистана в UFC.
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Мурадов живет и тренируется в Чехии, но уделяет огромное внимание развитию спорта у себя на родине, создав профессиональную команду, а также лигу боев MFC.
Сейчас на счету Мурадова 4 боя в UFC, в трех из которых он одержал победу – причем две досрочные. Уже есть дата следующего боя – 22 октября в Абу-Даби Махмуд проведет поединок с Кайо Боралльо (12-1).
Махмуд приехал в качестве углового в Алматы, где выступили бойцы его команды – Алиходжаев на турнире NAIZA 42 против актюбинца Санжара Тажиева, а остальные примут участие в гран-при.
В интервью Sports.ru Казахстан узбекистанский боец рассказал о знакомстве с Шавкатом Рахмоновым, развитии казахстанского и узбекского ММА.
- Давайте начнем с оценки уровня казахстанского ММА.
- Я думаю, что в СНГ Казахстан будет стоять на втором месте после России.
- Вы привезли бойцов своей команды для поединков в казахстанской лиге Naiza. Что скажете о ней?
- Лично участвую в ивенте организации Naiza в первый раз. Пока вроде все, как надо. Ранее смотрел на YouTube, картинка выглядит неплохо, хорошие ивенты, сильные бойцы. С нашего зала пару раз ребята дрались на ваших турнирах. Самое главное судейство у вас справедливое, поэтому мы не сомневались сотрудничать или нет с лигой.
- Перед боем Алихожаева Вы давали прогноз о его досрочной победе нокаутом. Откуда такая уверенность и что думаете о его амбициях в лиге?
- Сейчас говорить о поясе еще рано, надо сперва заявить о себе. Амирхон очень амбициозный и заряженный парень. Его соперник ударник хорошего уровня, и я думаю, что они покажут лучший бой вечера, не сомневаюсь в этом. Алихожаев способен выдержать много ударов, лично это проверял (смеется). Если его соперник бороться не будет, то будет красивый бой. Это спорт, поэтому выиграет сильнейший, и я надеюсь, что Алихожаев покажет зрелищный бой.
- Есть планы провести совместный турнир в Казахстане с лигой Naiza?
- Да, такие есть планы. Почему бы и нет? Можно в Казахстане и Узбекистане. Я, как и директор лиги Naiza Нурбек Карабала, мы не создали организацию для бизнеса. Это все для того, чтобы ММА стала популярнее для молодежи. У нас в Узбекистане 35 млн населения, очень много молодежи, и мы стараемся помогать им быть ближе к спорту. Пока все идет, как надо. Мы уже провели 6 турниров, и все собранные деньги с билетов мы отдаем в детские дома и на благотворительность. Мы ни копейки не зарабатываем с этого.
Почему я так сделал? Потому что хочу показать людям, что это не бизнес. Свои деньги я заработал, кроме боев у меня еще есть инвестиции. Есть и братья, которые помогают мне и поддерживают мою идею. Некоторые не понимают, зачем я это делаю. Я делаю это для популяризации спорта.
ММА в нашей стране очень молодой вид спорта, прошло лишь 5 лет с того момента, как у нас в стране ММА стал официальным. Раньше наши бойцы для того, чтобы драться, ездили в соседние страны – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию. Сейчас они могут проводить бои дома. А с вашей лигой мы обязательно планируем провести совместный турнир, и надеюсь, что он будет не один.
- Что вы скажете о бойце UFC из Казахстана Шавкате Рахмонове?
- С Шавкатом познакомился в Праге, когда он дрался на Чемпионате мира по любительскому ММА. Там он был единственным бойцом не из России, который сумел выиграть золотую медаль. Он стал чемпионом в 77 кг. Тогда я уже дрался на профессиональном уровне. Тогда я сказал, что парень далеко пойдет, и сегодня мы видим, что он уже в топ-15 UFC.
- У Вас в октябре бой с Кайо Боральо. Где готовились?
- Первые сборы провели в Узбекистане в горах с нашей командой. Было более 100 человек. Потом снова поехали тренироваться в горы на неделю, как только узнали, что наши ребята будут участвовать в гран-при Naiza.
- Вы являетесь членом команды Флойда Мейвезера. Поддерживаете ли вы связь с ним?
- Да, мы до сих пор на связи. Могу переписку показать. Дня 3 назад общались с ним. Знаете, иногда жизнь преподносит сюрпризы, когда я смотрел его выступления по телевизору, даже не думал, что вот так буду с ним общаться. Когда лучший боксер в мире пишет: «Мой брат, как семья?», значит он уважает тебя и любит.
- Но вернемся к Вашему бою. Изучали соперника?
- Когда мне предлагают бой в UFC, я всегда соглашаюсь. Там нельзя отказываться от боев, если дают соперника значит нужно драться. Потом уже смотрю на соперника и стилистически подстраиваюсь под этого бойца. Сегодня мне скинули, что Боральо готовится в Швеции с Хамзатом Чимаевым.
-Подтягивает свою борьбу?
- Борьбу или стойку. Не важно, пускай, что хочет подтягивает.
Фото: UFC, https://instagram.com/shavkatrakhmonov94
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