Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

Украинец защитил свои титулы.

Украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) в бою-реванше с Энтони Джошуа сумел вновь одержать победу раздельным решением судей. Усик оставил себе все титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Помимо профессиональной карьеры, у Усика есть и насыщенная любительская часть боксерской жизни.

Олимпийский чемпион 2012 года провел по любителям более 100 боев, в 95 одержал победу. Причем он окончательно перешел из профи после крупного турнира в столице Казахстана в 2013 году.

Уже в статусе звезды серии WSB (полулюбительский бокс) Александр Усик приехал в Казахстан в составе команды «Украинские атаманы», которые в финале встретились против «Астана Арланс». Усик свой бой выиграл у румына Михая Нистора, но в общем зачете победа досталась казахстанскому клубу.

Несколькими годами ранее, а если быть точнее в 2010 году, Александр участвовал в Кубке Президента РК, который проходил в Астане. В статусе чемпиона Европы Усик выиграл пристижный международный турнир, убрав с пути казахстанца Василия Левита – 8:4 и кубинца Лейниеру Перо – 7:2.

В том же году проводился Кубок Казахстанской федерации бокса, которая разрешила каждой команде заявить «легионеров». В список приглашенных попал и Усик, который выступал за Костанайскую область.

«Я боксировал за один из казахстанских клубов в городе Костанай. Меня приглашали, как легионера! Я не раз боксировал там, очень замечательная костанайская школа бокса, хорошие люди, хорошие болельщики!», – вспоминал этот опыт сам Усик.

В первом раунде соревнований команда Костаная попала на сборную Караганды. Усик выиграл свой бой, заставив угол казахстанца Алексея Севостьянова выбросить полотенце уже в первом раунде. Но этого оказалось недостаточно, общая победа досталась Караганде – 6:4.

Сейчас на счету Александра уже 20 боев без поражений, но и здесь не обходится без помощи Казахстана. В последнем лагере к бою против Джошуа Усику помогал казахстанский супертяж Нурсултан Аманжолов (4-0 в профи).

В благодарность за помощь Усик вместе с Нурсултаном после победы над Джошуа записали пламенный привет казахстанцам.

Фото: chempionat.com