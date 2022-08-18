Готовился к боям с Порье, удивлялся приветливости Масвидаля, помогал Морозову и Жумагулову в UFC: Кабдрахманов о сборах в США

Экс-чемпион Naiza Нурбек Кабдрахманов готовится к своему следующему бою в лиге, который состоится 25 августа.

Об отсутствии соперника, подготовке в Америке, секундировании Жумагулова и Морозова, спаррингах с Порье, сравнении лиг Кабдрахманов рассказал в интервью Sports.ru Казахстан.

- После возвращения из Америки, все первым делом спрашивали не «Как дела?», а «Как в Америке?». Если честно Америка оставила очень большое впечатление, другой континент, другие люди, которые мыслят совсем по-другому.

Лагерем доволен, приобрел новые навыки, внедрил нашим молодым пацанам из «Еркын Куш», показал нюансы. Американцы опережают нас, потому что они раньше начали драться профессионально, относятся к ММА и подготовке, как к науке. Они очень подготовлены ментально. Смотришь: человек приходит в зал с непонятной прической, с серьгой в ухе, а выходит в октагон и закатывает шоу.

2 месяца был в Майами в «American Top Team», был в углу на боях у старших братьев Морозова и Жумагулова в UFC. Я убедился в том, что UFC – это самая престижная организация в мире, самая вышка.

- В чем преимущество UFC над всеми лигами?

- Уровень бойцов, уровень организации. Для бойца самое главное уложиться в вес, выйти на бой и показать шоу, а обо всем остальном думает лига – витамины, еда. За тебя все расписано: сегодня весогонка, завтра интервью, экипировка и так далее. Есть два сменных комплекта экипировки – тренировочная и парадная, в которой ты выходишь на бой.

- Расскажи о своих ощущениях, когда ты был угловым на боях Жумагулова и Морозова?

- Было очень волнительно. Смотреть по телевизору – это одно, а когда видишь Брюса Баффера, он объявляет, у него очень сильная своя энергетика, это совсем по-другому. И, конечно, большая ответственность – от твоего решения может зависеть ход боя.

Был тренер из АТТ Паррумпа, он англоязычный, был Денис, который переводил. Но в основном нагрузка была на мне, были кое-какие моменты. Помимо этого, есть весогонка, когда бойцы капризны, старались учитывать это все, сделать все для него, помочь подойти в правильном состоянии.

- Жумагулов в одном из интервью говорил, что ты также очень много стоял в спаррингах с другими бойцами. Кто самый известный, с кем удалось поработать?

- Старался со всеми вставать. Первое время, когда приезжаешь в зал, тебя не воспринимают, не признают. Могу смело сказать, что по ходу сбора в ТОП-10 в 66 кг входил. В основном помогал бойцам Bellator, многие писали, просили прийти на спарринги, потому что в этот период у многих в нашем весе были бои. Но спарринги проходят в лайт контакте. Могут и зарубиться, но стараются этого не делать.

Боролся с Порье, Барбозой. К сожалению, не было шанса поработать с ними в стойке. А так много было бойцов из Bellator и UFC. Но для меня самое громкое имя – это Дастин Порье, я его смотрел по телевизору, а потом начинаешь с ним бороться – это нереально. В жизни они очень простые ребята, располагают к себе. Знаменитая «американская улыбка» – нет такого, что они угрюмо пришли в зал. Всегда приветливые, без проблем готовы помочь, сделать фото, видео.

- Как дальше проходит твоя подготовка?

- Осталось совсем немного. Основная работа уже пройдена под руководством нашего тренера Айбека Шокпутова. Осталось подогнать вес. После возвращения из США попал в яму в плане аклиматизации. Когда отсюда едешь туда, легче перестроиться, а вернулся из-за разницы часовых поясов было очень тяжело. Днем ходишь, тренируешься, а хочется спать. Но переборол это, с помощью нашего тренера вошли в форму.

Сейчас идет весогонка, худеем, жиры уходят. Это самое сложное во время подготовки, ты должен сначала победить себя, а потом уже соперника. Я гоняю 12 кг, не так много, но за счет своего роста, мне чуть-чуть тяжеловато.

- Ты часто меняешь промоушены, уже попробовал свои силы в ряде казахстанских и российских лигах. Почему так происходит?

- Этот вопрос иногда сам себе задаю. Вроде бы получается заявить о себе, но дальше не иду, контракта нет. Возможно, не хватает менеджерской работы. Конечно, если предложения будут интересные, то я с радостью соглашусь остаться в том промоушне, который будет во мне заинтересован и для меня будет это полезно, постараюсь заявить о себе.

- Твой предпоследний бой был в рамках АМС Fight Night. Он завершился очень спорным решением. Для тебя это уже закрытая история или хочется еще сказать последнее слово в российской лиге?

- Если с их стороны будет предложение, я выступлю. Что касается боя, то вы сами все видели. Но я, как мужчина, принимаю поражение. Сделал работу над ошибками и дальше иду. Держусь принципа, что после драки кулаками не машут.

- Если я попрошу сравнить лиги, в которых ты выступал, то кто возглавит рейтинг?

- Безусловно, сейчас Naiza лидирует, они охватывают и медиа, и у них очень сильный подбор бойцов. При этом не могу сказать, что Alash Pride отстает сильно от них. Очень много зависит от финансирования.

Если сравнивать с Fight Night, то они сейчас переживают кризис, поэтому Naiza вообще ничем им не уступает. Когда выступал Жалгас Жумагулов в лиге, там был расцвет, создавались все условия бойцам. Когда я проводил свой бой, то этого всего уже там не было. Элементарно даже перчатки надо после боя возвращать. Я не хочу никого критиковать, но говорю, как есть.

- Ты в Naiza уже был чемпионом. Ставишь ли цель вернуть пояс?

- Если от руководства лиги будет предложение выступить за пояс – с удовольствием соглашусь. Такой шанс дается не каждому. Я был чемпионом Naiza, но в тот момент лига не была так раскручена, как сейчас. Сейчас чемпионов весь Казахстан знает в лицо.

- Какие у тебя ожидания от ближайшего турнира, с учетом того, что много представителей вашего клуба выступит в один день?

- Для нашего клуба небольшое испытание, потому что 7 человек в одном карде – это показывает наш уровень, и у каждого бойца непростой соперник. Если остановиться на поединке Алиби за титул против бразильца Мадруга, то думаю, что будет досрочная победа Алиби. Я с самого начала с ним тренируюсь, видел, как он начинал. Он очень сильно вырос, как боец, как личность. Так что, Иншалла, будет досрочная победа.

- Есть боец в лиге, с кем бы ты хотел провести бой?

- Если честно, не хотел бы драться с казахстанцами, хотел бы доказать свою силу, свои навыки в зарубежных лигах. Постоянно драться с казахстанцами, бойцами из СНГ – это никогда не закончится, лучше за океан.

- Ты был в UFC, видел уровень. Реально ли, что в скором времени казахстанцев в лучшей лиге станет больше?

— Это вполне вероятно. Нашим первопроходцам – Жалгасу, Морозову было тяжелее. Они были первыми, им было намного тяжелее, пробуют, ошибаются, снова поднимаются. Нам будет легче, дорога уже протоптана, нужно идти по ней не сворачивая.

- Как ты считаешь, что есть у Морозова и Жумагулова, что они уже там, а остальные – нет?

- Думаю, что они очень амбициозны. Я сколько за ними замечаю, они не стоят на месте, даже после поражений стараются идти вперед. Думаю, благодаря упорству и тяжелому труду они сейчас там, где есть. Скажу честно, в АТТ с ними считаются, все знают. Они там уже как местные. Я в этом убедился сам. Я был в шоке, когда Масвидаль подошел в Жако, Морозу, поздоровался, спросил о делах.

- Давай поговорим о футболе. Видел у вас с Абатом Аймбетовым совместные фото. Вы дружите?

- Мы с Абатом из одного города. Мы с ним дружим, у нас много общих друзей. Он очень простой пацан из района, может для кого-то он звезда, для меня такой же Абат, каким и был.

- Следишь за футболом?

- Последнее время все чаще стал следить за футболом, смотрю матчи футбольного клуба «Актобе» и футзальной команды. Надеюсь, что «Актобе» в этом году станет чемпионом, город ждет этого титула. Многие в нас не верят, но мы это сделаем.

- Удивила ли тебя результативность Аймбетова в составе сборной в майских матчах Лиги наций?

- Хабиб в одном из интервью сказал, что у бойцов один пик, у футболистов бывает несколько пиков, и мне кажется, что Абат еще заявит о себе и это его не последние голы.

- Почему у нас во всей стране принято критиковать футбол, а в Актобе к нему абсолютно другое отношение?

- У нас по-особенному относятся к футболу, очень много молодежи вовлечены в футбол. Вы видели наших фанатов, они всегда с командой, каждое поражение переживают близко к сердцу. Я, как боец, не критикую футболистов, они делают огромную работу. Я принимал участие в шоу-матче, и скажу Вам честно, это очень нелегко бегать постоянно 90 минут. Это очень зрелищный вид спорта. ММА – это молодой вид, я уверен, что у нашего вида большое будущее.

Фото: AMC Fight Night, Naiza, https://www.instagram.com/kabdrakhmanov.nurbek/