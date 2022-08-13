«Многие ждут мой бой». Самый титулованный боец ММА Жубаныш о дебюте в профи, спаррингах с Жумагуловым и футболе с Морозовым

Две недели до дебюта.

Самый титулованный боец-любитель ММА Багдат Жубаныш, три раза выигравший Чемпионат мира, а также чемпионат Азии, готовится к переходу в профи.

Свой первый бой он проведет в рамках лиги NAIZA, которая создала под Багдата новую весовую категорию до 53 кг.

О своем дебюте, волнении, спаррингах с Жумагуловым и футболе с Морозовым Жубаныш рассказал в интервью Sports.ru Казахстан.

- Удалось ли посмотреть соперника?

- Изначально у меня был бой с другим представителем Кыргызстана, сейчас новый соперник. У него хорошая база муай-тай, при этом я не видел, как он работет в партере. Посмотрели его бои, тем более последние он провел в Казахстане в Alash pride против наших бойцов Гани Адилсерика, Ерасыла Шукатаева и других.

- Где ты готовишься?

- Первый этап подготовки я прошел в Чечне в клубе «Беркут». Там были хорошие сборы, хотя в начале у меня были травмы. Сейчас я восстановился и полностью готов. Работаем дома в «Еркин Куш» под руководством Айбека Шокпутова. Я в первый раз гоняю вес, как профи. Здесь чуть по-другому, не как в любителях. Надеюсь, все пройдет плавно, и я подойду к бою во все оружия.

- Сейчас дома Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов. Помогают ли старшие с советами?

- Конечно, старшие всегда нам помогают, советуют по бою, по весогонке, по физической работе. Мы вместе тренируемся, часто встают в пары, хоть они и тяжелее меня. Но они настоящие профи и умеют контролировать свою силу и свой вес. Мы много работаем на технику и скорость, реже на силу.

- У тебя весьма своеобразная весовая категория. Нет ли проблем со спарринг-партнерами?

- Нет, у нас в клубе много молодых бойцов моего веса, но не проблема, я встаю и с бойцами 65-70 кг.

- Нет ли волнения перед дебютом в профи?

- Волнения нет, скорее ответственность. Многие смотрят и ждут мой бой. Надо не подвести, оправдать все ожидания. Моя задача сейчас хорошо подготовиться. Возможно, мандраж появится ближе к бою, но это нормально, когда клетка закрывается – уже ни о чем, кроме соперника, не думаешь.

- Самый ожидаемый бой в твоей весовой категории – против Казбека Сагына. Что ты думаешь об этом поединке?

- Мы с ним дрались в финале Чемпионата мира, я тогда победил по очкам. Я не могу сказать, что этот бой жду, но если лига скажет, что это интересно им и болельщикам, то да, мы подеремся. Я готов к любому сопернику, кого даст лига.

- Не так давно проходил матч «Звезд Актобе» по футболу, в котором ты принимал участие. Как впечатления?

- Я не новичок в футболе, я играл и в детстве во дворе, в колледже. Так что для меня это не было новым опытом, выступало много бойцов ММА, спортсменов из других видов спорта. Хорошо провели время.

- Кто лучше играет ты или Сергей Морозов?

- Конечно, Мороз. Он играл на профессиональном уровне до карьеры в ММА, у него хорошо получается. Я стараюсь часто не играть, хоть и люблю играть в футбол, потому что высок риск получения травмы, особенно ног. Что может потом помешать в подготовке к боям и карьере.

Фото: https://www.instagram.com/bagdatzhubanysh/