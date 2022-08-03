Алмабаев хочет попасть из Brave в UFC. Такой путь прошли многие: «Машина хайпа», чемпион мира по любителям, непобежденный немец, экс-соперник Рахмонова и другие

Это реально?

Казахстанские болельщики ММА говорят, что боец легчайшего веса Асу Алмабаев готов к UFC. Бой с опытнейшем Заком Маковски, за плечами которого UFC, АСА и чемпионский титул в Bellator, как раз и доказал, что Асу не затеряется в лучшей лиге мира.

Пусть и раздельным решением, но Алмабаев отпраздновал победу, продля свою серию до 12 боев, три из которых были одержаны в одной из лучшей лиги Азии – Brave.

«UFC не за горами, просто нужно продолжать тренироваться и пахать. BRAVE CF тоже неплохая организация, но UFC – это высшая лига, куда стремятся все бойцы. Иншаалла, постараемся до конца этого года туда попасть», – Асу четко озвучил свои планы попасть в лучшую лигу мира.

Автор Sports.ru Казахстан собрал примеры бойцов, которые смогли перейти в лучшую лигу мира из Brave. Рассказываем про яркие примеры последних лет.

Непобежденный британец Мохаммед Мокаев (8-0)

Тот, о ком сейчас говорят много и хорошо – Мохаммед Мокаев. Чемпион мира среди любителей ярко залетел в Brave. Он одержал четыре победы, две из которых досрочные и один бой был признан несостоявшимся. Сейчас британец дагестанского происхождения остается непобежденным, но уже в UFC.

На разминку ему дали Коди Дардена (13-4), который сдался уже в первом раунде. А совсем недавно на турнире в Лондоне он решением выиграл у Чарлза Джонсона (11-3).

Мокаев уже получил новый бой. Буквально на днях объявили о его поединке с Малькомом Гордоном (14-5) на турнире в октябре в Абу-Даби.

Машина хайпа Хамзат Чимаев (11-0)

Хамзат успел провести в Brave четыре боя, и все четыре завершил досрочными победами. Лишь южноафриканец Мсвандиле Хлонгва (7-2) сумел простоять до 2 раунда, все остальные поединки завершались в первой пятиминутке.

С таким ярким бекграундом Чимаев попал в UFC, неся за собой огромный хайп. Он сразу же начал выносить всех подряд, проведя два боя за 10 дней в UFC во время пандемии в 2020 году. В тот же год от его рук успел улететь и Джеральд Мершарт. Дальше после болезни и возвращения он также смел рейтингового китайца Ли.

В 2022 году вернулся полным боем с Гилбертом Бернсом. Против бразильца Чимаев провел первый полный трехраундовый поединок в карьере. И уже получил новый «хайповый» бой против Нейта Диаза, который состоится 10 сентября.

Чимаев не стесняется говорить, задевая всех и вся, в одно время даже доставалось Хабибу Нурмагомедову от «Борза». Сейчас, пожалуй, самый желанный бой для всего СНГ – это Чимаев против Рахмонова.

Сам же Чимаев продолжает вызывать топов – Колби Ковингтона и чемпиона дивизиона Камару Усмана.

Экс-соперник Рахмонова Карлстон Харрис (17-5).

И если Чимаеву только предстоит провести бой с Рахмоновым (есть надежда, что этот бой все-таки состоится рано или поздно), то другой экс-представитель лиги Brave Карлстон Харрис уже успел почувствовать мощь казахского «Номада» на себе, проиграв удушением.

Харрис один из чемпионов Brave, перешедших в UFC. В 2017 году бразилец решением одолел Карла Бута и завоевал титул. Правда через год в первой же защите пояса проиграл Джараху Хусейну Аль-Силави.

Всего же с рекордом в бахрейнской лиге 2-1, Харрис транзитом через бразильский промоушен «Шуто Бразил» отправился в лучшую лигу мира. В UFC у Харриса дела шли неплохо до встречи с Рахмоновым. Он был на серии 2-0, досрочно выиграв у Кристиана Агилеры и Импы Касамганая.

Пока после февральского поражения от казахстанца больше не выступал.

Непобежденный бульдозер Отмар Азайтар (13-0)

Вот у кого пока почти все хорошо в UFC. Немец мароканского происхождения выиграл титул Brave, нокаутировав Алехандро Мартинеса. И с рекордом 11-0 шагнул в UFC.

В американской лиге у него также две победы нокаутами над Теему Пасканеном и Кхамой Ворти. Причем оба боя получили бонусы за выступление вечера.

Одна проблема Отмара «Бульдозера» Азайтара: он дерется крайне редко – лишь 1 бой в год, что не всегда нравится матчмейкерам UFC.

Кирстон «Белый медведь» Абреу (17-5)

Еще один бразилец – чемпион Brave. В 2017 году он выиграл амбаром у Тимо Фейха, завоевав вакантный титул организации в полутяжелом весе.

Боец с несвойственным для Бразилии прозвищем «Белый медведь» даже сумел защитить свой титул. В 2018 году задушил он Мэтта Бейкера.

Всего же в бахрейнской лиге у него было 3 боя и все три досрочные победы приемами.

После Бахрейна Абреу заехал на 2 боя в российские лиги, задушив Виктора Немкова в RCC и взяв на амбар руку Антона Вязгина.

На серии из 6 побед он добрался до UFC, где провалил свой первый же экзамен, проиграв решением топовому бойцу данного веса Магомеду Анкалаеву.

На счету Абреу 4 боя в UFC – 1 победа, 2 поражения и 1 бой признан несостоявшимся из-за того, что у его соперника Джермейна Хилла нашли в крови следы марихуаны. Кстати, тот бой бразилец тоже проиграл.

Сейчас строит свою карьеру в другой американской лиге – PFL, идя на серии 2-1.

Хотелось сюда добавить еще и казахстанца Азата Максума, который по словам менеджера Саята Абдрахманова должен был дебютировать в UFC в этом году, однако в последнем бою сломал руку и пока проходит курс восстановления.

Фото: Brave, prosportskz.kz