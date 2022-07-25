«Мне без разницы, кто и где дрался, хоть на Марсе. Сейчас мое время!» Асу Алмабаев о поединке с экс-чемпионом Bellator в одной из сильнейших лигах Азии

Бой перенесен в Бахрейн.

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев (15-2) свой третий бой проведет в Бахрейне 30 июля предварительно в 8 утра по времени Нур-Султана против экс-чемпиона лиги Bellator американца Зака Маковски (21-10).

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Поединок пройдет в рамках одной из сильнейших лиг Азии – Brave CF. Сейчас боец казахстанской команды Dar Team идет на серии из 11 побед, две из которых одержаны в Brave.

«Зульфикар» в эклюзивном интервью для Sports.ru Казахстан рассказал о подготовке, ожидании от Бразилии, титульных амбициях и перспективах Мохаммеда Мокаева в UFC.

- Как прошла подготовка к бою с Маковски?

- Все по плану. Провели месячную подготовку, потом боевой сбор, затем горы. Примерно 2,5 месяца проходила подготовка, так что все отлично, осталась неделя до боя.

- Удалось посмотреть бои соперника, найти слабые стороны?

- Слабые стороны есть у всех, это будет видно во время боя. Много будет зависеть от функционального состояния во время боя. Зак – возрастной и очень опытный боец, экс-чемпион Bellator, дрался в UFC. Его рекорд говорит за него. Но я готов выйти и показать свой уровень в противостоянии с ним.

- Можно ли сказать, что Зак – это самый опытный соперник в твоей карьере?

- Раньше я тоже дрался с экс-бойцами UFC. Бился за пояс лиги М-1 с канадцем Крисом Келадесом, у которого в тот момент были бои в UFC и Bellator. Но я об этом не думаю, мне без разницы, кто и где дрался, хоть на Марсе. Сейчас мое время, я на пике формы, с любым готов выскочить.

- Вроде бой планировали провести в Бразилии, но снова перенесли в Бахрейн?

- Организация из-за ковидных мер перенесла турнир из Бразилии в Бахрейн. Наша же главная цель не меняется – подраться, выиграть и вернуться домой.

- Сейчас в твоем весе в Brave пояс вакантен. Нет желания забрать себе?

- Со стороны организации были намеки на бой за титул, потому что по воле Аллаха я иду без поражений. Посмотрим, на этот бой. Если будет интересное конкретное предложение, то тогда, обсудим.

- У тебя контракт с Brave в разгаре, есть ли в ростере бойцы, с кем бы ты хотел подраться?

- В Brave очень сильный ростер в наилегчайшем весе, нельзя кого-то назвать слабым. Все, кого мне предлагали, с кем дрались, и те, с кем бои по каким-либо причинам не проходили, все были очень сильными и с именами. Посмотрите сами – Али Багаутдинов, Ризван Абуев и другие. Ростер очень сильный.

- Одним из тех, кто из Brave залетел в UFC, является молодая звезда американской лиги Мохаммед Макаев, который одержал вторую победу в лиге. Как считаешь, какие перспективы у него?

- Он очень сильный и амбициозный боец с хорошим английским, может бросать вызовы, доказывать свою состоятельность в октагоне. Мы периодически переписываемся в социальных сетях, обмениваемся пожеланиями удачи. Думаю, что у него очень хорошее будущее в UFC.

- Сам готов при попадании в UFC ярко заявить о себе?

- Дай Аллах, время покажет.

- Чего ждать болельщикам ММА от боя против Маковски?

- Покажем яркий бой, я нахожусь на пике формы, постараемся поехать и продемонстрировать все свои навыки и умения. Я не люблю перед боем делать прогнозы из разряда: «Финиширую в первом или во втором раунде». Все-таки это единоборства, где все может сложиться по-разному. Но я готов к победе над ним, мне без разницы, как с ним драться, захочет в партере, будем бороться, захочет в стойке – я тоже готов. К этому бою больше готовились в стойке, но я готов во всех аспектах.

Фото: BRAVE