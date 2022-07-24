«Бой с Маковски даст ответ фанатам ММА о готовности Асу к UFC». Разыев о подготовке Алмабаева к бою в Бразилии, условиях контракта и возвращении Рафикова

Алмабаев встретится с экс-чемпионом Bellator.

30 июля в Бразилии Асу Алмабаев проведет, возможно, самый громкий бой в карьере, по крайней, мере в Brave точно. Его соперником станет опытный американец Зак Маковски, который владел титулом чемпиона в Bellator, имеет опыт выступления в UFC и АСА.

Главный тренер команды Dar Team, в состав которой входят топовые бойцы Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев, рассказал о подготовке к турниру в Бразилии, контрактных обязательствах с Brave и возвращении в октагон еще одного бойца команды Фаниля Рафикова:

- Для нас самих очень странно и сложно подходить к бою Асу Алмабаева в Бразилии, - начал свой рассказ заслуженный тренер РК по рукопашному бою Азиз Разыев. - Впереди нас ждет долгий перелет – почти 25 часов. Но, где дают драться, туда и едем, нам особо выбирать не приходится. Для Асу Зак Маковски — это очень серьезный соперник. Что касается подготовки, то первый этап прошел в Алматы в зале Dar Team, второй – на своей базе в горах.

- Изучили соперника, удалось найти слабые стороны?

- У Асу очень именитый соперник, экс-чемпион Bellator, имеет за плечами 7 боев в UFC, последние два поединка провел в Brave. В азиатской лиге он провел два боя с одним соперником дагестанцем Велимурадом Алихасовым, первый бой выиграл, в реванше – проиграл. Мы изучили соперника, он возрастной, но несмотря на это очень хорошо дышит, в принципе, американцы все этим отличаются. Дерется в левосторонней стойке, есть определенные наработки, надеюсь, что в бою Асу все покажет.

- Можно ли сказать, что Маковски – это самый тяжелый экзамен в карьере Асу?

- На самом деле, у Асу очень редко были слабые соперники. И думаю, что Зак, если брать его послужной список, то он точно один из топовых соперников в карьере Алмабаева. Отталкиваемся от того, что UFC – это лучшая лига мира, а Bellator – на втором месте. У американца большой опыт выступления в первой и чемпионский титул во второй.

- Кто был спарринг-партнерами Алмабаева во время подготовки к бою в Бразилии?

- 57–61 кг – это наш казахстанский вес, очень много сильных ребят в этой весовой категории. На сбор Эдуард Базров подключил двух спортсменов из сборной Казахстана по вольной борьбе, плюс наши Абу Нурболат, Хашимов Акимжан. Это те, кто могут работать, как в правосторонней, так и в левосторонней стойке. Его основной спарринг-партнер Болат Заманбеков, как вы знаете, выступал на совместном турнире Naiza и Eagle FC в Актау, поэтому не получилось пройти совместный сбор.

- Даст ли ответ бой с Маковски, готов ли Асу к UFC?

- Для фанатов ММА – да, на наш же взгляд, он уже давно готов, и в случае победы, это будет очень хорошая заявка для дальнейшего перехода в UFC. Америка – это хорошие перспективы, но у нас есть и обязательства перед Brave. Как только они закончатся, будем думать о дальнейших планах.

- Насколько рассчитан контракт Алмабаева и Brave?

- Вообще контракт был рассчитан на пять боев, два он провел, третий будет в Бразилии. Но сейчас ведем переговоры, чтобы бой против Кая Аленкара в рамках Naiza пошел в зачет контракта. Лига нам обещала бой в декабре на турнире в Южной Кореи, но нам его не дали, несмотря на очень хорошую подготовку.

Так как они не дали провести бой, мы попросили дать шанс провести в казахстанской лиге, но поединок пойдет в зачет контракта. С их стороны было условие, что соперник должен быть с хорошим рейтингом.

Матчмейкеры постарались, привезли Аленкара, который на тот момент имел лишь одно поражение и был претендентом на титул в лиге М-1.

- Насколько сложнее провести подготовку к турниру в другой стране, нежели в Казахстане?

- Есть определенные особенности. Если мы говорим о Brave, то после поездки в Бахрейн с Асу, мы с Эдуардом Базровым сошлись во мнении, что нам нужно больше выездных турниров. Это важно для нас самих, для наших бойцов. В Казахстане где-то более подходящие условия, нет проблем с акклиматизацией. Поэтому для нас сложнее любой выездной турнир, даже в том же Актау, для нас это тоже опыт.

- Перейдем от Асу к Фанилю Рафикову. Прошла уже работа над ошибками после его неожиданного поражения?

- Конечно, мы провели разбор ошибок. Фаниль только-только подключился к тренировочному процесу. Основная ошибка в том поединке в большой степени на мне, так как я дал согласие провести бой в промежуточном весе.

Мы шли по своему плану, не понимая под кого готовимся. За лагерь у нас соперников 8-10 сменилось, были иностранцы, многие бросали вызов, но почему-то не получилось договориться. За две недели нам дают кыргыза, он получает травму, следующий соперник также слетает, и за несколько дней до боя дают Машрапова, который просит промежуточный вес 75 кг. Я сразу сказал, что это много, так как Фаниль уже был близок к легкой категории 72-73 кг, одна тренировка и он в весе.

Соперник уже приехал с весом 75 кг. Таким образом, соперник в момент восстановления после сгонки веса был намного больше Рафикова. К сожалению, не удалось договориться на тот вес, который мы просили, но Фаниль попросил дать возможность провести этот бой, потому что он проделал большую работу, он является любимчиком публики, на него приходят люди, он считал, что не может их подвести.

Думаю, что это и была основная наша ошибка – согласиться на промежуточный вес. Но это уже никого не волнует. Делаем работу над ошибками, делаем выводы и идем дальше. Мы понимали, что так будет, но мы должны были посмотреть, обжечься, теперь это станет для нас уроком.

- Какие планы у Фаниля в лиге?

- Есть хорошие новости, думаю, что в ближайшее время все об этом узнают. Фаниль уже был чемпионом, знает, что это такое, так что для него будут другие вызовы.

Фото: Naiza, Dar Team