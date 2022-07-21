«У Рахмонова ген победителя»: Big Som про игру со звездами ММА, любви к К-1, особенностях спортивного Актау и баскетболе в стране

Регбол, драки и хип-хоп.

Самсон Аракелян (он же Big Som) – рэпер, известный в Казахстане и на территории СНГ. Его сольные альбомы, дуэты с Луиной и Карандашом разлетались по всем музыкальным чартам.

Если говорить о спорте, то Самсон – президент Мангистауской федерации баскетбола, а ныне генеральный директор баскетбольного клуба «Астана».

Крупный спортивный ивент в Актау, связанный с совместным турниром Eagle FC и Naiza не мог пройти без него. Аракелян сыграл со звездами ММА в регбол, а также вывел на бой претендента на титул Мурада Абдрахманова.

Обо всем этом Big Som рассказал в эклюзивном интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан Даурену Торгайбаеву.

- Давайте начнем с регбола, в который Вы сыграли со звездами ММА перед турниром в Актау. Знаком ли был Вам данный формат?

- Мы очень давно дружим с Нурбеком Карабала (президент NFC – прим.), он мой земляк, у нас с ним схожи взгляды на то, что спорт должен быть коммерчески привлекательным, поэтому должен всегда сопровождаться каким-то шоу.

Год или два назад мы собирались в Актау, приезжал Серик Сапиев, участники Олимпийских игр по дзюдо и боксу, тогда мы попробовали такой формат игры. В общем, он оказался веселым, подарил положительные эмоции.

Баскетболистам я не советую регбол, но я уже знал, на что шел. Огромное спасибо Нурбеку, который уделил внимание уличной площадке, она для Актау по-своему легендарная.

Мне кажется, что у нас получилось совместить, казалось бы, несовместимые виды спорта и сделать праздник для людей. Думаю, что все собравшиеся остались довольны, в том числе и сами участники.

Очень хотел бы такие мероприятия повторять хотя бы раз в год. Причем с таким отношением, что это товарищеская встреча ради популяризации спорта среди молодежи.

Для меня любое привлечение внимания к баскетболу — это огромный плюс.

Мы с Нурбеком договаривались, что должны присутствовать друг у друга на мероприятиях. Так работает западный бизнес – у них всегда есть коннект NBA, MMA и других видов спорта.

- Кто из бойцов впечатлил своими способностями в регболе?

- Когда вышел Морозов, его забыли предупредить, что это товарищеская игра (смеется – прим.). Его напор помог им, он выцепил из нашей команды Ильдара Кудайбергенова, который очень хорошо двигался, разгонял у нас и оборону, и защиту.

Они с Морозовым друзья, и Сергей выделил его своей целью: начал жестко прессинговать – у нас из-за этого рисунок игры пропал. Потом я придумал сам себе проблему, предложил новое правило – «забил с середины – 10 очков». И наш противник воспользовался этим.

Казбек, который у меня раньше работал, я его сам позвал принять участие в турнире – он мне и «удружил», забросив «десятку». В один момент я поворачиваюсь – мы уже летим 12:15.

Видно, что у Шамиля Завурова есть опыт в регболе, он очень хорошо двигается, знает, как качать противника, он даже несколько дальних бросков забросил. Большинство же, кажется, играют не так часто.

- Какое впечатление оставил Шавкат Рахмонов, пожалуй, главная звезда казахстанского ММА прямо сейчас?

- Про него я скажу так – у него ген победителя. Такой есть у Коби Брайанта, у Майкла Джордана. Я заметил, что когда мы начали проигрывать, он сильно изменился в настроении. Было видно, что для него – это личное.

Я отношусь по-другому, мы повеселились, да и дать выиграть гостям для меня не проблема. Может быть поэтому я не чемпион, а он рвется к титулу в UFC (смеется).

У него даже в таких играх есть потребность побеждать – это желание в генах. Это очень хорошее качество для спортсмена. По этому качеству я могу выбирать молодого спортсмена, понимая, вкладывать в его баскетбольное будущее или нет. Думаю, что Шавкат сейчас в том ментальном состоянии, когда может добиться чемпионства.

- То есть, если бы Шавкат пошел в баскетбол, то точно бы играл в «Астане»?

- Если бы пришел в 9 лет, то да – 100%.

- Как Вы относитесь к подобным ивентам ММА в Казахстане?

- ММА за последние пять лет показал, что спорт должен быть коммерчески привлекательным. В Казахстане ММА сейчас спорт №1 по привлечению внебюджетных денег.

Мы видим, что спорт меняется. Возьмите МОК, они сейчас убирают из программ Олимпиады виды спорта, меняя их на более коммерчески привлекательные – скейтборд, брейк-данс и другие. Все направления, спонсируемые «Ред Буллом», они скоро будут на Олимпиаде – тот же баскетбол 3х3. Это круто!

Смотря на них, мы должны делать выводы. Из минусов, очень сложно командному виду спорта конкурировать с единоборствами. Возможно, в командных видах спорта мы никогда не достигнем таких результатов, какие у нас есть в единоборствах. Это очень сложно, это другие возможности, другой подход. Но командные виды спорта – это массовость.

Я 12 лет в Актау занимаюсь развитием баскетбола, и чтобы у меня появилось 5 человек в сборной, прошло 6 000 человек. Таким количеством спортсменов в одном регионе вряд ли сможет похвастаться хоть один индивидуальный вид спорта. Думаю, что мы должны просто друг у друга учиться. В первую очередь, командным видам спорта у ММА нужно научиться привлекать спонсорские деньги.

- Удается ли Вам самому смотреть бои?

- Я увлекался единоборствами. До баскетбола я занимался киокусинкай-каратэ и классической борьбой, потом у меня появились проблемы со зрением, что заставило бросить. И для меня тот К-1, который был до UFC – это настолько яркое впечатление, что я даже сейчас иногда пересматриваю выпуски: когда еще не было борьбы, все эти идеальные нокауты в исполнении Энди Хука и других. Для меня, как для подростка, это было интересно.

Потом, когда UFC пошел в сторону борьбы, я больше просто следил за личностями: Хабибом, Конором, Джоном Джонсоном. То есть за звездами или за теми, за кого я играл в приставку. Сейчас смотрю только когда дерутся наши – Шавкат, Жалгас, Морозов. Возможно, стало меньше звезд, может быть, я поменял отношение.

- Вы на совместном турнире Eagle и Naiza выводили на титульный бой Мурада Абдрахманова. Как возникла эта идея?

- Мурада я знаю уже несколько лет, он также из Актау. У нас такой менталитет, что многие гордятся тем, что они из Актау. Мой бренд «Doma Doma» многие горожане поддерживают и воспринимают как личный. Песня «Актау 7292» — это родная песня. Я, как человек, который связан с этим треком и брендом, для многих являюсь связью с городом.

Мы с Мурадом общаемся, подписаны друг на друга в социальных сетях, знаю, что он поддерживал все активности с нашим брендом. Нурбек предложил мне стать не просто гостем, а участником. Я увидел Мурада в списке участников и сказал, что хотел бы его вывести на бой.

Он очень достойный боец, у него очень успешная любительская карьера, в профи он еще не показал своего лучшего результата, но он достойный представитель нашего города.

Я всегда читаю вживую, но мне сказали, что на турнире это вряд ли будет возможно. Перед выходом я все-таки взял микрофон и прочитал несколько строк. На самом деле не обязательно читать, весь город и так знает слова «Актау 7292», они прочитали ее вместо нас.

- Вернемся к регболу. На турнире было очень много людей. Это любовь к спорту по-актауски?

- Я не просто так говорил, что эта площадка легендарная. Мы даже не делаем рекламу. Анонсировали мероприятие просто в соцсетях. Вы видели, что уже не было где встать. Площадка существует 12-13 лет, каждые выходные там проходят турниры, и образовалась своя культура, своя тусовка, свои зрители, некоторые выросли уже на ней. Любое мероприятие на площадке вызывает интерес, потому что люди знают, если там Doma Doma, то они тоже к этому причастны.

Присоединился Naiza – очень сильный бренд, очень популярный во всем Казахстане, плюс они привлекли звезд ММА. Если честно, я переживал, что будет давка, но было нормально. Зайдите даже на стриткорт на детские соревнования, посмотрите сколько людей, сколько детей там. Ну и место хорошее – Набережная.

Я считаю, что спортивные объекты нужно делать в проходимых местах, чтобы было зрелище для народа. Спорт всегда будет интересен.

- Как считаете, получится ли такой же интерес привить к «Астане», куда Вы с недавних пор перебрались работать?

- В Актау мне было гораздо проще: город небольшой, я здесь вырос, мог заниматься не только профи спортом, но и субкультурами. «Астана» же – это очень серьезная организация, бренд, базовый клуб сборной. Там задачи более глобальные.

Надеюсь, что в течение первого года у меня получиться выстроить профессиональную работу клуба, чтобы он мог зарабатывать, не только получая деньги от основного спонсора.

Хочу, чтобы игры «Астаны» были событием, которое интересно не только любителям баскетбола, как это было с регболом в Актау. Мне нужно настроить эту работу, и я себе выделяю на это один сезон.

Когда команда поймет то, что я хочу, и мы выстроим систему, то следующий шаг – это администрирование одной из площадок в городе под брендом «Астаны».

Когда люди постоянно работают, сделают это местом притяжения, тогда можно будет там и уличный футбол провести и стритбол и много других мероприятий. Но сейчас мне очень сложно – другой город, другие процессы, очень сложно поменять что-то за месяц.

- Давайте поговорим о баскетболе. Наша сборная на Кубке Азии в трех матчах потерпела три поражения. Это наш уровень?

– У нас есть огромная проблема, мы должны ее признать, чтобы работать с ней дальше. Ребята, которые составляют костяк сборной – это игроки БК «Астана».

Самые сильные и важные игры «Астана» играет в ВТБ, и все эти годы стояла задача пробиться в плей-офф, поэтому в таких матчах легионерам отдавали предпочтение – они делали основную работу.

Казахстанцы большую часть сезона проводили в роли игроков, которые должны просто не мешать. Они не делали результат, они просто должны были помогать его делать другим.

Если Вы посмотрите игры с Японией, то мы выигрывали первую половину, с Ираном аналогично навязывали борьбу в первой половине, но в итоге и там и там поражения в 30 очков. У нас нет стабильности, потому что игроки сборной выступали в других условиях.

Надеюсь, что меня поддержит общественность и руководство, возможно, жертвуя результатом, я буду давать и этим игрокам, и молодежи, которые у нас есть в фарм-клубе, закаляться в играх ВТБ.

При должной работе мы увидим вскоре положительные результаты. Подготовим игроков, которые будут способны сами принимать решение на площадке, быть лидерами, а не ждать, пока им скинут в угол. Мы с этим столкнулись, и я очень рад, что со сборной работает тренер БК «Астаны». Он видит, что нам нужно доработать.

Мы проводим скаутинг, я подписал в клуб Рената Абитова. Он очень хороший специалист по физическим кондициям, по реабилитации. Он сам из баскетбола, но работал в том числе и с хоккейными командами. Мы будем делать огромную работу, чтобы казахстанских игроков выводить на другой уровень.

Конечно, будем брать легионеров, но они приедут не для того, чтобы мы им помогали, а они будут делать так, чтобы помогать казахстанским игрокам становиться лучше.

- В конце прошлого сезона «Астана» играла 80% матчей чисто казахстанскими баскетболистами. Это привело к очень болезненным поражениям в ВТБ. Не боитесь повторения?

- «Астана» попала всем по 20 очков и все выглядело печально. Но давайте посмотрим на общую картину. Февраль – «Астана» впервые за многие годы в финале Кубка Казахстана проигрывает «Атырау». При этом по составу казахстанских баскетболистов они на голову выше всех. В «Атырау» 3-4 игрока более-менее уровня, остальные – молодежь.

Затем идут игры ВТБ, где в основном играют казахстанские баскетболисты, подходит финал чемпионата. Все думают, что «Атырау» добьет «Астану», но астанчане выносят их в одну калитку – 3:0 в серии.

Мы провели анализ, ребята попали в ВТБ, играли под таким давлением, против таких соперников, что «Атырау» они просто не почувствовали. В чем здесь плюс? Завтра мы, имея опыт, не будем чувствовать любую азиатскую команду – тот же Бахрейн, которому мы умудрились проиграть недавно, тот же самый Иран. Уровень лиги ВТБ и азиатского баскетбола – это небо и земля.

- Как оцените уровень лиги с учетом того, что большая часть легионеров уехали из российских клубов?

- Если сравнивать лигу сейчас и несколько лет назад, то да, уровень сильно упал. Для «Астаны» ВТБ – это все еще высокий уровень, но я не хочу, гоняясь за результатом, отдавать больше времени легионерам.

Мы уже подписали двух россиян, на очереди еще два иностранца. Для нас соперничество с российскими клубами — это высокий уровень, но нельзя забывать главную цель.

Мы никогда в своей истории не играли на Чемпионате мира. Сейчас у сборной Казахстана есть шанс туда попасть в следующем году. С тем уровнем баскетбола, что показала нынешняя команда на Кубке Азии, возможно, даже лучше не ехать туда. Но еще есть год: за это время нужно поднять уровень игроков, вытащив кого-то из молодежи.

Звезды могут сложиться так, что мы попадем на Чемпионат мира с сильной командой, закаленной играми в ВТБ, и сможем достойно выступить. Да даже просто туда попасть – это будет уже огромным результатом для всех нас.

- То есть глобальная задача работы БК «Астана» — это выход на Чемпионат мира сборной Казахстана?

- Так и есть. Еще одна задача – раскрыть новых молодых игроков, которые смогут усилить сборную. Сейчас средний возраст сборной чуть больше 30 лет и любой из этих игроков при серьезной травме вряд ли вернется, потому что год-два лечиться в 33 или 34 сложно. У нас критическая ситуация и нужно отнестись с пониманием к тому, что мы будем давать много шансов молодым.

Фото: Naiza, Федерация баскетбола Казахстана