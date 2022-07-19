«Взял руку на излом и услышал хруст»: офисный работник «Мори» Тулегенов открыл турнир Naiza в Актау – у него уже четыре досрочные победы в профессиональной карьере

Работает в PR.

Мейрбек «Мори» Тулегенов один из выпускников второго потока грантников Dar Team, которые обучаются не только спортивной части, но и получают образование в других сферах, получая свой шанс в структуре Naiza и Dar.

Сейчас Тулегенов находится в статусе стажера в отделе PR и пресс-службы лиги Naiza, работая в офисе лиги полный рабочий день – с 9:00 до 18:00.

При этом он не забывает и про профи-карьеру бойца ММА. На совместном турнире Eagle FC & Naiza в Актау он провел пятый бой, имея рекорд 3-1 – все поединки завершились еще в первом раунде. Не стал исключением и бой с азербайджанцем Годжали Джейхуном.

О победе перед родной публикой, поддержкой сестры и работе в офисе «Мори» рассказал в интервью Sports.ru Казахстан сразу после боя:

- Выступать в родном городе – это большая ответственность, я не мог подвести своих болельщиков. Плюс на улице было очень жарко, но Альхамдулиллях одержал победу.

- Кто сегодня за тебя болел с трибун, приехали ли на бой родители?

- Приехали мои друзья из Актау, Атырау, они поддержали. Мама осталась дома. Но на бой приехала моя сестра, скорее всего она громче всех кричала.

- Что дальше в твоей карьере?

- Я часть команды Dar Team. Хочу поблагодарить наших тренеров Азиза Разыева и Эдуарда Базрова, которые всегда помогают нам подходить к боям в оптимальной форме. Когда и где они посчитают правильным провести бой, так и будет.

- Твой соперник после боя оспаривал остановку. Расскажи, что случилось в бою?

- Я когда перешел на прием и взял его руку на излом, услышал хруст. Думаю, что именно на этот звук отреагировал и судья.

- Как ты думаешь, знал ли твой соперник о том, что ты сейчас работаешь в офисе?

- Скорее всего знал. Когда нам объявили бой, я стал следить за ним в соцсетях, он тоже смотрел мои сторис. Он очень интересный соперник, ему большое уважение за то, что прилетел сюда, выступил.

Фото: Naiza