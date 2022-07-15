Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Жарко и необычно.

В рамках Naiza Sport Week, посвященной совместному турниру лиг Naiza и Eagle FC, в Актау прошел матч по регболу.

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Начнем с того, что за зверь такой – регбол. Изначально – это спортивная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Игра проводится на баскетбольной площадке, цель – попасть в кольцо команды противника.

Но при этом упрощены правила: отсутствует дриблинг, штрафные броски. Регбол, как вид спорта, был придуман в России, и даже начиная с 1999 года проводится полноценный чемпионат страны.

Основателем регбола является мастер спорта СССР по классической борьбе Александр Нечепорук. В основном эта игра используется бойцами, борцами и другими спортсменами для разминки.

В Актау борьбы в регболе почти не было: казахское гостеприимство и желание провести хорошо время, напрочь отбили желание бороться. Хотя в составе двух команд были те, кто мог бы с огромным удовольствием и успехом показать свои навыки в борьбе.

Были созданы две команды с весьма условным разделением. Первая – это сборная Naiza&Eagle FC, а вторая – Doma Doma.

В составе обеих команд вышли организаторы турнира 16 июля – президент Naiza Нурбек Карабала, президент Eagle FC Шамиль Завуров, бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов, профи-бойцы Муратбек Касымбай, чемпионы Naiza Ильдар Кудайбергенов, Алиби Идрис, Николай Самусев, известный казахстанский режиссер Кана Бейсекеев и многие другие.

Как понятно по названию команды Doma Doma, то ее на площадку вывел известный казахстанский рэп-исполнитель, президент мангистауской федерации баскетбола, а ныне генеральный директор БК «Астана» Самсон Аракелян, более известный, как BigSom.

Много внимания получил Шавкат Рахмонов, который ярко выступил на турнире UFC, благодаря чему ворвался в ТОП-10 рейтинга американского промоушена. Но не только за бойцовские навыки он получил порцию аплодисментов от болельщиков: Шавкат неплохо показал себя в баскетболе, раз за разом поражая кольцо соперника.

Номинальную победу одержала команда Naiza&Eagle FC – 30:21. Но, как говорится в известном лозунге: «Главное не победа, а участие».

«В первую очередь, наша задача дать молодому поколению импульс заниматься спортом и жить чистой без наркотиков жизнью. Молодежь, вы будущее нашей страны, занимайтесь спортом», – обратился к собравшимся президент Naiza Нурбек Карабала после матча, отметив социальную значимость таких мероприятий.

«Очень интересная игра. Спасибо всем, что пришли поддержали. Хоть мы и выиграли, но победила дружба. Спасибо Нурбеку, который организовывает не просто ММА-ивенты, а уделяет внимание и любительскому спорту, развитию молодежи. Спасибо за гостеприимство», – поблагодарил за матч и радушный прием президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров.

Зарядившись позитивом, все участники могут сосредоточиться на подготовке к ивенту, который пройдет на открытом воздухе на берегу Каспийского моря.

Главным событием турнира станет бой за пояс временного чемпиона EFC в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и россиянином Гамзатом Хирамагомедовым, чей прилет ожидается в пятницу – в день официального взвешивания.

Помимо упомянутого боя, будет еще два чемпионских поединка – казахстанец Мурад Абдурахманов (7-1) сразится с россиянином Русланом Шамиловым (9-3) за титул лиги Naiza в среднем весе.

Непобежденные Ренат Хавалов (5-0) и Рамазан Амаев (7-0) оспорят титул в легчайшем весе.