«Через год Шавкат может спокойно дойти до титула в UFC»: президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров о Рахмонове и предстоящем турнире в Актау

Завуров вместе с EFC проведет турнир в Актау.

16 июля в Актау пройдет большой совместный турнир лиг Eagle FC и Naiza. С 11 июля в городе набирает ход Naiza Sport Week, в рамках которого чемпионы казахстанской лиги проводят мастер-классы для юных спортсменов.

Одним из тех, кто также принял участие в мастер-классах, является экс-чемпион лиги M-1, экс-боец ряда российских и иностранных лиг, ныне президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров (40-7).

«Дагестанский Лев» специально для Sports.ru Казахстан поделился ожиданиями от турнира в Актау:

- Я жду очень хороших боев. Naiza – это молодая, активно развивающаяся лига. И если мы чаще будем делать подобные большие совместные ивенты, думаю, что лига получит дополнительный импульс в развитии. Такие турниры позволяют развивать ММА в Казахстане. Уверен, что в будущем нас ждет целый ряд еще интересных совместных проектов.

- Существует ли вероятность проведения подобных ивентов вне Казахстана?

- Конечно, сейчас мы делаем турнир тут в Актау, возможно следующий совместный турнир пройдет в России. У нас есть в планах проведение боев между чемпионами двух организаций. Пока это только проект, но уверен, что впереди нас ждет много интересных совместных мероприятий.

- Какие ожидания от боя Даурена Ермекова и Гамзата Хирамагомедова за титул временного чемпиона?

- Тяжело сказать, оба бойца заряжены. Так что мы вправе ожидать очень интересное противостояние. У них есть история противостояния, которая берет начало в любительской карьере, сейчас есть искра в их сообщениях друг другу в соцсетях. Так что, думаю, бой оправдает наши ожидания и ожидания болельщиков.

- Что думаете о перспективах Шавката Рахмонова в UFC?

- Шавкат себя показывает все лучше и лучше с каждым годом, думаю, что у него большое будущее в UFC. Главное не останавливаться. Я его заметил еще на турнирах лиги М-1, уверен, что у него очень хорошие перспективы, думаю, что через год он может спокойно дойти до титула.

Бой казахстанца Даурена Ермекова и россиянина Гамзата Хирамагомедова возглавит турнир. Они сразятся за титул временного чемпиона среднего веса. Помимо этого, на турнире будут разыграны еще два пояса.

Казахстанец Мурад Абдурахманов (7-1) сразится с россиянином Русланом Шамиловым (9-3) за титул лиги Naiza в среднем весе.

Непобежденные Ренат Хавалов (5-0) и Рамазан Амаев (7-0) оспорят титул в легчайшем весе.

Фото: Naiza, Eagle FC