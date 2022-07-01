«Рефери должен быть хозяином в клетке!»: главный судья Naiza про сложный бой Жумагулова, появление казахстанских судей в UFC и женскую жестокость

Был на стажировке в UFC.

16 июля в Актау пройдет совместный турнир лиг Naiza и EFC. В преддверии турнира корреспондент Sports.Ru Казахстан поговорил с главным судьей казахстанской лиги Нурбеком Мунлыком о судействе в октагоне.

- Интерес к судейству у меня проявился еще по любителям, а дальше больше. Потом это переросло в профи. Сначала мы судили панкратион, грэпплинг, любительское ММА. А потом, когда лигу Naiza уже начинали поднимать в 2013 году, тогда уже начали судить профи бои. Я чувствую, что это мое, это получается. Если болельщик смотрит только на своего бойца, то я смотрю шире, одинаково оцениваю способности двух бойцов.

- Помните свой первый бой в качестве рефери? Был мандраж?

- Я прекрасно помню свое первое судейство, был в центре октагона. Конечно, волнение было, все равно ты в середине, должен быть хозяином в клетке. Причем это должен быть именно рефери, а не бойцы, от того, как себя поведет рефери зачастую зависит как сложится поединок. И именно от рефери зависит здоровье бойцов.

- Как проходит подготовка к бою у рефери?

- В первую очередь нужно быть уверенным в себе, знать все правила, чувствовать нарушения, которые могут допустить бойцы. Мне кажется, это дано не каждому, должен быть талант. Перед боем обязательно изучаем обоих соперников, их привычки, поведение в октагоне, агрессию. Есть хитрые бойцы, которые применяют запрещенные приемы – хватаются за сетку, за амуницию, могут укусить, когда рефери не видит. Сейчас 21-й век, так что с этим проблемы нет, есть в открытом доступе информация.

- Самый сложный бой для Вас в качестве рефери?

- Я работал на Fight Night в титульном поединке Жалгаса Жумагулова и Тагира Уланбекова. Был очень сложный бой, Жалгас выиграл, но были сложные моменты, когда Жумагулов чуть не упал в нокаут, когда Тагир думал, что Жалгас его укусил, но на самом деле это было не так.

Думаю, что это был мой самый сложный бой. Потом был также поединок в Naiza между Нурбеком Кабдрахмановым и Уланом Тамгабаевым. Очень сложный пятираундовый бой. Работа рефери очень нелегкая, всегда огромная отвественность. Сейчас я уже не в центре октагона, а в качестве главного судьи, и от меня зависят решения по всем боям, которые проходят в Naiza. Это большая ответственность.

- Часто судей критикуют за симпатию к одному из бойцов. Как от этого уйти?

- От этого никогда не уйти. В любом виде спорта, судья всегда виноват. К этому надо быть готовым, что сегодня ты хороший, завтра плохой, а через 2-3 дня снова хороший, и наоборот. Главное относиться к работе профессионально.

- Как почувствовать момент, что все нужно останавливать?

— Это очень тонкий момент. Никогда не найти золотой середины, потому что рано остановишь, чтобы боец не получил травму, можешь нарваться на скандал, поздно – вред здоровью. Рефери в центре только по факту может определить, когда нужно остановить. Во время боя это надо чувствовать, это никак не предскажешь. При этом в такие моменты нельзя смотреть на бойцов, потому что во время боя у них адреналин, они могут не чувствовать удары, но это все потом может сказаться на их здоровье.

- Ну это про сложности. А что самое приятное в работе рефери?

- Быть в центре боев, адреналин. То, что ощущает боец, то же самое ощущает и рефери. Ты должен быть единым целым с октагоном и бойцами. После каждого ивента есть чувство удовлетворения, что ты полностью выложился.

- Кстати, есть ли разница судить девушек или мужчин?

- Большая разница. Женские бои – это очень агрессивные поединки, у них всегда много сумбура. И не знаю почему, но по нанесенному урону женские бои превосходят мужские. Мы привыкли, что женщины – это слабая половина человечества, и ты хочешь, чтобы они продолжали быть женственными и красивыми, приходится более пристально следить за тем, чтобы они себя не нанесли много урона.

- Многие казахстанские бойцы начинали свой путь через нелегальные турниры в клубах. Вам приходилось судить что-то подобное?

- Нет, не приходилось. Я начал с любителей, потом, когда организовали лигу Naiza, начали работать в профи. Начал обучаться, был на семинаре у Виктора Корнеева, потом дважды у Марка Годарда.

- Что есть у Годарда, чего нет у казахстанских судей, чтобы работать в UFC?

- У него опыт, он бывший боец, из-за чего чувствует себя уверенно в октагоне. А так – такой же человек, как и мы. Надеюсь, что скоро не только наши бойцы будут в UFC, но и судьи. Есть одно но – английский язык. Думаю, что скоро мы исправим это и наши судьи тоже будут в лучшей лиге мира.