Магни – следующий соперник Рахмонова: служил в Кувейте, попадался на допинге и ставил рекорды UFC

Бой 26 июня.

Шавкат Рахмонов утром 26 июня проведет свой четвертый бой в UFC. Его соперником станет ТОП-10 полусреднего веса Нил Магни, который является рекордсменом лиги сразу по нескольким показателям.

Мы собрали самые интересные факты про американца перед боем с «Номадом»:

1.Нил имеет американский паспорт, но при этом гаитянское и доминиканское происхождение. Отсюда и прозвище – «Гаитянская Сенсация».

2. Магни, чтобы прокормить семью, отправился служить в армию. Помимо всего служил и в Кувейте, за что приравнен к статусу «ветерана» американских военных сил. О службе в армии он не забывает и по сей день, периодически проводя семинары по повышению квалификации служащих.

3. По окончанию службы Магни закончил Университет, получив статус бакалавра по «Уголовному праву».

4. Кумиром в мире ММА Нил называет Дональда «Ковбоя» Серроне, вызов которому бросил на днях Дамир «Казах» Исмагулов.

5. При этом сам боец является обладателем сразу нескольких рекордов UFC. Нил имеет наибольшее количество побед решением в истории полусреднего веса – 13. Всего же у него 19 побед и место рекордсмена он делит с легендой американской лиги Джорджем Сен-Пьером. Надеемся, что после боя с Шавкатом он не сможет обогнать канадца. Кроме того, по количеству минут в октагоне в UFC ему нет равных – более 5 часов и 34 минут.

6. Также стоит отметить, что Нил любитель собирать бонусы. На его счету есть три бонуса за лучшее выступление вечера на турнирах UFC, а еще одно поощрение за лучший бой ивента.

7. Его карьера в UFC могла сложиться и по-другому. В 2019 году Магни получил от USADA уведомление о том, что он нарушил антидопинговую политику и получит отстранение. Разбирательства длились 4 месяца, после чего комиссия сняла с него обвинения.

8. Также особенность «Гаитянской сенсации» в том, что он является самым высоким полусредневесом, по крайней мере, в топе ростера UFC. Его рост составляет 191 см. К примеру, чемпион лиги Камару Усман ниже его на 8 см. Конкуренцию ему могут создать лишь Леон Эдвардс и Хамзат Чимаев, у которых рост 188 см. Кстати, официально рост Рахмонова составляет 185 см.

9. И естественно, Магни станет самым высоким соперником Рахмонова за карьеру – был у него в соперниках в лиге М-1 поляк Михал Винчек (9-7) с ростом 190,5 см. В UFC же, рост Празереса составил 167 см, а самым высоким соперником был Карлстон Харрис (183 см).

10. Отдельно надо остановиться на рекорде Магни в ММА – 26-8, то есть 34 боя против 15 Рахмонова. Но это никогда не останавливало Шавката. Надеемся, что и сейчас не остановит.

В целом же воскресный турнир будет интересен для казахстанских любителей ММА не только боем Шавката, в этот же день в октагон выйдет Сергей Морозов, а также этнический казах из Китая Шайлан Нурданбике.

Фото: UFC.com