«Мы не можем подвести ни себя, ни казахский народ». Тренер Базров о таланте Ермекова, грепплинге Исмагулова и спаррингах Рахмонова

Раньше тренировал в сборной Казахстана.

Призер чемпионата России по вольной борьбе, участник Олимпийских игр, а ныне тренер команды DAR Team Эдуард Базров в интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан рассказал о сборах в горах, тренировках Шавката Рахмонова, Дамира Исмагулова и многом другом.

- Давайте начнем со сбора в горах перед турниром Naiza 40. Как он прошел, в чем его особенность?

— Это был хороший этап подготовки к соревнованиям. Руководство команды DAR Team создали все условия для бойцов, Алидар Болатович лично поддерживает каждого члена команды. Были созданы условия, все прошло по тренировочным планам. Мы делаем план на каждый месяц, так как у нас постоянно бойцы участвуют в турнирах Naiza, Brave – Асу Алмабаев, UFC – Шавкат Рахмонов. Поэтому собрали ребят, провели подготовку. Сбор прошел великолепно, ребята все вошли в нужные кондиции, как мы и планировали, провели большую работу. Посмотрим, как Шавкат выступит. Что касается Асу, то ему еще предстоит горный этап, так как он ведет подготовку к турниру 30 июля в Бразилии.

- Как оцените форму Шавката после сбора?

- Думаю, что сейчас в Америке он вышел на пик. Мы с ним постоянно на связи, знаем, что он проводит схватки с чемпионом UFC Камару Усманом, в каких-то моментах даже его превосходит.

- На сборе также работал Даурен Ермеков. Как возник вариант с его приглашением в качестве спарринг-партнера Рахмонова?

- У нас никогда с ним не было контакта, так чтобы мы вместе работали, тренировались. Конечно, мы были знакомы давно, еще со времен, когда я работал в сборной Казахстана по вольной борьбе: мы с Дауреном познакомились в Актобе, потому что мой ученик Нурислам Санаев также представлял этот город. Нас туда пригласили, там я и познакомился с Ермековым, Жалгасом Жумагуловым, Сергеем Морозовым. Что касается сборов, то нам нужен был спарринг-партнер, который хорошо работает у стены, должен был приехать Георгий Кичигин, но у него возникли какие-то дела, и он не смог присоединиться к нам.

Пригласили борца из Осетии, призера России, члена сборной Ермака Карданова. Он борется в 86 кг, выступал в 79. Как раз для Шавката подобрали борца мирового уровня, чтобы на его фоне точно понять прибавил в борьбе Рахмонов или нет.

Позвали призера Казахстана Айдара Асадулла, очень хороший борец, он всегда ездит с Шавкатом в Америку, секундирует его. Шавкат также предложил Даурена Ермекова. Он приехал, провел великолепный сбор с нами. Для нас работа с ним была полезной, ему сбор также понравился.

- Какие видите перспективы у Даурена, которому уже в июле биться за титул в лиге Хабиба?

- Если честно, у меня был в голове стереотип, что он уже состоявшийся спортсмен, который себя позволяет поблажки. У него сейчас самый расцвет, но уже есть титулы, он на слуху в Казахстане, поэтому думал, что будет ездить в город, опаздывать на зарядку, ложиться не вовремя. Но он меня удивил, он очень режимный, дружелюбный парень, который любит семейную обстановку.

У нас на сборе всегда есть дежурные, которые отвечают за уборку вплоть до мытья посуды, полов. Если бы он что-то сказал, мы бы из уважения к нему убрали его из графика, но он сам вызвался, подошел к этому с любовью, ответственностью. Для нас с Азизом это было приятное удивление.

Думаю, что он стал очень хорошим примером для молодого поколения. При этом он очень талантливый и работоспособный спортсмен, мы тренировались два раза в день, он был готов трудиться еще.

- Азиз Разыев в интервью Sports.ru Казахстан говорил, что Вы часто отвечаете за готовку на сборах. Какое коронное блюдо Эдуарда Базрова?

- В Осетии есть блюдо Лывжа – это мясо, картошка, зелень. Часто его готовил. Так как спортсменам на сборах нужно разнообразие. Ну и мое коронное блюдо – это курица в сметане. Готовлю ее своеобразно со специями. Мне ребята помогали, в принципе, мне ничего не нужно было делать. Они сами и картошку чистили, мыли посуду, кастрюли, воду носили. Мне оставалось добавить ингредиенты и засечь время.

Думаю, что такие сборы очень полезны для команды, мы узнаем друг друга лучше, как хорошие, так и плохие стороны. При этом мы сразу говорим человеку, над чем надо работать. К примеру, если у него есть проблемы с языком, то хотя бы по слову в день он должен учить, прочитать книгу, развиваться. Много разных моментов, и в такой обстановке люди узнают друг друга.

По спортсмену видно, что он не будет чемпионом, если каждый раз нужно будет ему об этом говорить. Если у тебя чемпионский характер, ты с первого раза все понимаешь, то ты и будешь развиваться. Вот рядом со мной сидит пример (Меирбек Тулегенов (1-0) в профи, чемпион РК по панкратиону), один разговор и он полностью поменял свой подход, начал развиваться. Если ты не хочешь слушать тренера, то нам не по пути.

Казахстан – большая страна, представлять которую это большая ответственность. Здесь люди, которые поддерживают спортсменов. Мы не можем подвести ни себя, ни целый народ. Я считаю так. Вы же видите, какая аудитория смотрит за нашими спортсменами – Шавкатом, Сергеем Морозовым, Жалгасом. Это большая ответственность. И не хочется подводить людей, которые готовы в пять утра вставать, чтобы поболеть за тебя.

- Вы заговорили про языки. Как у Вас с казахским?

- Стараюсь подтягивать, но пока он мне тяжело дается. Я понимаю язык, могу понять о чем люди говорят, но пока мне сложно говорить самому. Я живу в Казахстане пять лет, конечно, что-то могу сказать, но пока не сильно много. Хочу пойти на курсы казахского языка у нас в DAR Team, но много энергии забирает работа с людьми, поэтому я почти нигде не бываю, тренировка со спортсменами – дом и обратно. Потому что у меня есть цель сделать парней лучше, чтобы наши бойцы гордо представляли свою страну.

- Вы тренер-диктатор или тренер-друг?

- Однозначно, друг! Но при этом, я всегда говорю, что мы профессионалы, и для нас тренировка – это работа, поэтому нельзя путать работу и дружбу. За ковром, за залом, мы друзья, можем пошутить, поиграть в карты, обсудить семью, но на ковре – только работа. Если честно, случаев в моей практике, когда люди путали эти понятия, не было. Потому что как только человек это делает, он сразу понимает, что зря.

Диктатором я быть не могу, у меня осетинская школа борьбы. Наш тренер очень сильный психолог, шутками-прибаутками воспитал олимпийских чемпионов, 18 чемпионов мира. Я впитал это от него. Я не могу быть другим.

Очень важно понимать своих спортсменов, знать их проблемы, если ты это знаешь, то ты будешь понимать, как выстроить подготовку, отношения. Есть какая-то мелочь, которую можно исправить просто разговором, незначительной помощью, а это ранее мешало годами.

- Также сборы с Dar Team года полтора назад проходил еще один боец UFC – Дамир Исмагулов. У кого борьба сильнее – Дамира или Шавката?

- Мы с Дамиром до совместных сборов виделись один раз, когда мы со сборной проходили сборы в Академии вольной борьбы. Потом он мне сам позвонил, попросился на сбор подтянуть борьбу, пройти физическую подготовку. Он переговорил с нашим основателем Алидаром Булатовичем, тот дал добро, и Дамир приехал.

Он очень сильный борец, он не вольник, он ММА-борец, его трудно перевести, если перевел, он встает, сам хорошо проходит в ноги, может очень много доставить неприятностей сопернику. При этом у него сильный характер, выносливость и тяжелый удар. Сравнивать с Шавкатом? Шавкат, очень быстро все впитывает, показал ему, он сразу запоминает, делает.

Думаю, что год-два, если ничего не случится, он будет в топе UFC. Мне тяжело сравнивать Дамира и Шавката, даже не потому, что я не хочу кого-то обидеть, просто реально они разные, но очень сильные, у каждого есть свои плюсы.

Я Дамиру приводил чемпионов Казахстана до 23 лет, он на равных с ними боролся. Шавкату привезли с Осетии члена сборной России, я сказал бы, что Рахмонов его переигрывал в некоторых моментах. У меня все спрашивают, поддается ли он. Зачем? Я наоборот хочу, чтобы он обыграл Шавката, чтобы тот становился лучше. Поэтому я всегда стараюсь приводить очень сильных спарринг-партнеров.

- Стандартный вопрос ко всем борцам. Легче научить борца бить или ударника бороться?

- 100%, что борца научить бить легче. Кто с этим спорит, он некомпетентный человек. Борьба – очень тяжелый вид спорта. В Америке каждый год проводится исследование, и они признали, что вольная борьба – это самый тяжелый вид спорта. Не в том, чтобы приемы показать, нужно этот вид спорта понять телом, каждой мышцей.

Ты борешься не выносливостью или силой, ты должен чувствовать телом действия партнера, чтобы сделать контрвыпад. Это нужно привить все с детства, и только уникальные спортсмены в ММА могут быть приспособлены к этому, не имея профильной борцовской базы. Мне, наверное, повезло, но тот же Дамир и Шавкат, как раз из этой категории. Есть много спортсменов, которым можно дать некоторые приемы, но их не сделаешь борцом.

- У Вас у самого не было желания попробовать силы в ММА?

- Одно время было желание, но обстоятельства сложились по-другому. В Осетии нет промоушенов, нет подпитки такой, как в Казахстане. Только Марат Балаев начал развивать ММА в регионе, очень уникальный человек.

Я же закончил карьеру и на следующий день начал тренировать спортсменов. И дальше уже мыслей таких не было. Я уже даже сам не тренируюсь, пешком хожу только 20-30 минут, все остальное время посвящаю своим спортсменам. Я понимаю, что если я не отдам себя, то в ответ ничего не получу от спортсмена.

Фото: Naiza, DAR PRO TEAM