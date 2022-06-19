Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

Забит завершает карьеру.

О том, что Забит Магомедшарипов (18-1) завершил карьеру в ММА говорили давно и упорно, все-таки дагестанец не выступал с ноября 2019 года. Причина – проблемы со здоровьем.

В полулегком весе UFC он шел на серии 6-0, но теперь уведомил лиги, что завершил карьеру.

На эту новость отреагировал казахстанский боец американской лиги Жалгас Жумагулов: «Лучший, мне всегда нравились твои бои».

Нет ничего удивительного в том, что что казахстанский болельщик переживает завершение карьеры Забита не меньше. Карьера Магомедшарипова в ММА очень тесно связана с Казахстаном.

Забит очень переживал за страну во время январских событий:

«Мародерство и вандализм не дозволены в Исламе. Своих же грабите», – обращался боец к участникам беспорядков в Алматы.

Кстати, об Алматы. Забит в последний раз с официальным визитом в Южной столице Казахстана был в июне 2021 года, когда лига Хабиба Нурмагомедова проводила турнир EFC 37.

Во время посещения Алматы, Забит не только хорошо проводил время, но и посетил залы ММА города, в одном из которых провел совместную тренировку с легковесом АСА Артемом Резниковым. Стоит отметить, что Магомедшарипов также обладал поясом российской лиги, правда на один дивизион по весу ниже.

До этого казахстанские бойцы были частыми гостями в зале Забита «Дагестан Файтерс» в Махачкале. Одним из самых ярких гостей зала стал Арман «Сункар» Оспанов, выступающий в лиге PFL.

Стоит отметить, что Забит начал профессиональную карьеру в ММА боем с казахстанским мастером боевого самбо Жумагельды Жетписбаевым, который является чемпионом мира по панкратиону и ММА, долгое время работал под руководством Сагиндыка Мекеева. Мекеев является личным тренером бойца UFC Дамира Исмагулова.

Но и на этом связь Забита и Казахстана не заканчивается. Магомедшарипов в дружеских отношениях с защитником литовского «Жальгириса» и молодежной сборной Казахстана Динмухамедом Кашкеном.

В инстаграмме Динмухамеда, который является воспитанником испанского «Атлетико» и имеет в активе уже один матч за сборную Казахстана, можно найти совместные фото с Забитом.

Пока же Забит официально не объявил, чем займется дальше. Возможно, будет помогать Хабибу Нурмагомедову в лиге Eagle, которая уже 16 июля проведет турнир в Актау. Не исключено, что он будет тренировать и поможет подготовиться к боям казахстанским спортсменам.

Фото: UFC, prosportskz.kz, https://www.instagram.com/dimash_kashken/