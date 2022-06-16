Резников возвращается после двух лет простоя: шанс на реванш с Раисовым, поединок с экс-бойцом UFC и перспектива солидных призовых

Бой уже в пятницу.

Идея гран-при в ММА не нова, но для российского ММА, и в особенности для лиги АСА, она была, как шанс перезагрузить легкий дивизион, в котором наступил определенный застой.

Почти все участники гран-при в разное время были топами дивизиона, но перестали выступать. Али Багов поднялся в весе, Юсуф Раисов ждал контракт с UFC, Эдуард Вартанян в поисках хорошего контракта начал выступать в Open FC. Ну и, конечно, Артем Резников, который из-за конфликта с лигой пропустил более двух лет.

В сентябре 2020 года Резников победил топового бойца и одну звезду организации Юсуфа Раисова, совершив один из самых громких апсетов в российском ММА. При этом казахстанец взлетает в рейтинге АСА и становится одним из претендентов на титул чемпиона, которым владеет Абдул-Азиз Абдулвахабов.

Но вместо яркого взлета к титульнику, у Артема возникает почти двухлетняя пауза.

Резников, что логично, хотел улучшения контракта, по которому ему осталось провести один бой. Если этот бой станет титульным против Абдулвахабова, то он пролонгируется автоматически. Что не устраивало Артема.

Лига же предлагала ему именно бой с Абдул-Азизом, на что казахстанец не пошел. Уже в конце 2021-го анонсировали их реванш с Юсуфом Раисовым, но Артема не устроил гонорар.

Казахстанский файтер пытался разорвать контракт с лигой и уйти в другую: назывались Bellator и другие промоушены из СНГ. Но есть одно но. Юридически без разрешения АСА Артем не мог выступать, мешал действующий контракт.

«По поводу ситуации с АСА общался с двумя хорошими юристами. Скажу честно, мне объяснили, что этот контракт уже недействительный. Плюс время прошло, сроки давно пролетели. Контракт закончился, я поступил по-мужски.

Что касается реванша с Юсуфом Раисовым, то я не хочу терять большие деньги. Любая другая организация предложит нам обоим куда большие финансы, чем АСА. К тому же промоушен знает, что у меня маленький гонорар, могли бы просто дать бой с любым из топ-10 и отпустить меня. А мне предлагают только титульный поединок и реванш.

Ребята, вы меня извините, но у меня самый маленький гонорар среди топов легкого дивизиона. Если хотите моего участия в денежных поединках, то дайте мне эти деньги. Я хотел доработать контракт и подраться с крепким соперником из топ-10, но мне такового не дают.

Другие лиги мне предлагают серьезные деньги, это все равно, что Раисова три раза выиграть. И им все равно на мой конфликт с АСА. Я хочу выступать, драться, я и так год карьеры потерял. Не знаю будет ли промоушен подавать в суд, но с юридической точки зрения там куча ошибок и этот контракт не имеет уже никакой силы. По данному договору мой последний поединок прошел против Юсуфа Раисова в 2020 году. Надеюсь, что до суда не дойдет. Не хочется тратить на это время и деньги», – рассказывал сам Артем.

Но беда не приходит одна – в конце 2021 года Артем получил травму, из-за которой простой еще увеличился. Резников решил выступить в большом турнире по вольной борьбе в Актобе. В схватке с бронзовым призером Олимпиады-2012, чемпионом Азии-2017 Акжуреком Танатаровым порвал мышцу груди, после чего его угол выбросил полотенце.

Пока казахстанский боец восстанавливался от травмы было объявлено о гран-при лиги АСА, первым из бойцов подписавшим контракт стал Артем.

«Мне прислали финансовое предложение, оно меня устроило. Гран-при восьмерка – это будет громкое событие в СНГ, плюс лига обещает топовых бойцов. Ну и главный приз в финале очень хороший», – объяснил подписание контракта сам Артем.

Помимо него участниками гран-при стали Ален Илунга, Али Багов, Юсуф Раисов, Гаджран Диаш, Эдуард Вартанян и Дави Рамос.

Два боя гран-при уже проведены – Раисов решением победил Диаса, а Вартанян выиграл сабмишном у Илунгу.

17 июня в Сочи пройдет третий бой, который возглавит турнир АСА 140, Артем Резников – Дави Рамос.

Бразилец, как и Резников, на двухлетнем простое, который начался с двух поражений подряд в UFC. Рамос проиграл решением Исламу Махачеву и Арману Царукяну. После чего американская лига не стала продлевать контракт с 33-летним бразильцем.

Сейчас Дави 35, и он пытается перезапустить карьеру в российском АСА. А вот получится у него или нет – узнаем 17 июня.

Пока же бойцы проявляют обоюдное уважение:

«Он хороший джитсер, но он дрался и без кимоно, является чемпионом по греплингу, легенда АDCC. Но я работаю с одними из лучших грепплеров, они чемпиона Азии, так что я уверен в своих силах. Я ему покажу уровень казахстанского грепплинга», – говорит о бое Резников.

Ну и в конце самое интересное – призовые. Общий фонд гран-при АСА 1 000 000 долларов США. Но понятно, что не все деньги достанутся победителю. В этой сумме контрактные обязательства бойцов, бонусы – по 50 000 долларов за выступление вечера и 5 000 долларов за победу.

«Я бы купил квартиру, рядом бы купил квартиру для родителей. Они живут в 1100 км от меня. Считаю, что это неправильно», – озвучил идею траты призовых Артем.

Но до этих призовых нужно добраться, а главной «вишенкой на торте» может стать ревашн с Раисовым, который в другой стороне сетки.

Фото: пресс-служба АСА