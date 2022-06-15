«Казахский человек-паук», выступление рекордсмена Гиннесса и Муратбек Касымбай в октагоне: чем запомнился Naiza 40

6000 болельщиков и более 2 млн просмотров.

В Алматы 11 июня прошел юбилейный турнир Naiza 40. По традиции болельщиков собирали под сводами «Алматы Арены».

Корреспондент Sports.ru Казахстан Даурен Торгайбаев делится эмоциями от турнира, выбрав самые яркие события закулисья.

Интересный «движ» начался на день раньше. На алматинском Арбате прошли стердауны, открытая тренировка и пресс-конференция. Причем это вызвало интерес не только бойцов и любителей ММА, но и молодежи, которая просто прогуливалась по пешеходной части Алматы.

Для случайных зрителей многое было в новинку. Наверное, самый большой интерес у мужской части аудитории собрали женские стердауны. После завершения мероприятия у собравшихся была возможность сфотографироваться с участницами и больше всего внимания досталось турецкой сопернице Соры Рахмоновой Илькнур Курт. Вряд ли ее спортивные успехи в любителях были известны широкому кругу, но вот миловидная внешность притягивала внимание мужской аудитории.

Так же на стердаунах выступил и рекордсмен книги Гиннесса, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, шестикратный рекордсмен Казахстана, казахстанский силач Сергей Цирульников. Он гнул подковы и болты, а также дал возможность попробовать это сделать и собравшимся. Что интересно, Сергея объединял с турниром Naiza еще тот факт, что будущий чемпион лиги в полутяжелом весе Олжас Абзалов служил под его руководством.

Турнир начался в субботу в 17:00, что удивительно, но уже на первые бои начали подходить люди. Да, большая часть пришла позже – ближе к основным боям, но тем не менее. Визуально, вместе с партером, в арене было тысяч 6 болельщиков. Но более яркие цифры показала трансляция на YouTube.

По информации президента лиги Нурбека Карабала, стрим собрал более 2 миллионов просмотров.

Кстати о трансляции, на которой работали две пары комментаторов – уже полюбившиеся всем голоса казахстанского ММА Арман Абдрахманов и Исатай Мадиев, а также известный казахстанский журналист и комментатор Серик Ноян работал в паре с Галымжаном Жаслановым, известным по выступлению в Naiza и вирусному ролику, где он вызывает на бой «пельмени, огурцы, помидоры».

В октагон вышел и брат Галымжана – известный боец ММА Муратбек Касымбай, который после операции на глаз пока продолжает свое восстановление, в связи с чем поставил свою карьеру на паузу. Но попробовал он себя в новой роли – этакий казахстанский Джо Роган, именно «Казахстанский Терминатор» выходил в октагон брать интервью у победителей. Ну что же, для первого подобного опыта у Муратбека вышло довольно интересно, по крайней мере, не было стандартных вопросов. Касымбай старался подбирать к каждому бойцу свои темы для разговоров.

Что касается спортивной составляющей, то турнир начался с яркого удушения в исполнении дебютанта Мадияра Толеубай. В прелимах были яркие нокауты, в том числе в исполнении Соры Рахмоновой и тяжа Захара Рябова. Который после боя заявил о желании выступить вновь через месяц на совместном турнире лиги Naiza и EFC в Актау, родном городе «Зохана».

Приковывал к себе внимание и партер зрительного зала, где с каждым боем собиралось все больше и больше именитых гостей. Из бойцов обращали на себя внимание чемпионы лиги Алиби Идрис, Николай Самусев, боец американской лиги PFL Замзагуль Файзолланова, экс-чемпион One FC Кайрат Ахметов и многие другие.

Но особняком стоял Сабит Шонтакбаев. Да-да, именно тот герой, который в мае этого года в Нур-Султане спас девочку, повисшую с балкона 8 этажа. Сабит выбрался из окна на этаж ниже и перехватил девочку, заслужив прозвище от соотечественников «Казахский человек-паук».

Особый интерес зрителей вызвало выступление бразильских мастеров джиу-джитсу, которых на турнире было двое. И если Перейра не смог ничего противопоставить не побежденному экс-бойцу М-1 Абылайхану Кадыржану, то вот Мадруга закатил с Ерасылом Шукатаевым рубку, одержав победу решением судей.

В углу у них был еще один бразилец – уже почти «наш» Дуглас де Оливейра «Пума», который провел уже несколько боев в лиге и остался жить, тренировать и тренироваться в Алматы.

Кстати об углах, там было тоже много звездных имен, у всех бойцов команды Dar Team секундировал экс-чемпион лиги М-1, ныне боец лиги Brave Асу Алмабаев, а Махира Мамедова вел по бою экс-чемпион лиги One Кайрат Ахметов.

Пожалуй, самым ожидаемым боем был поединок Фаниля Рафикова. «Ногай» умеет закатывать шоу, как до боя, так и внутри клетки: к примеру, до встречи Фаниль объявил об отказе от музыки «Ирины Кайратовны» из-за неуважения к флагу и обещал оторвать голову сопернику. Но заслуженную победу решением судей заслужил Фарходжон Машрапов. Опытный дзюдоист из Узбекистана использовал свое преимущество в партере.

Кстати о песне, как Фаниль и обещал – удивил всех. Боец вышел под песню казахстанского исполнителя Назара, который специально записал «гимн Dar Team». Причем сам Назар вышел на бой вместе с Рафиковым, исполняя песню в живую.

До этого боя были яркие нокауты в исполнении Казбека Сагына, Айбека Нурсеита и Елжана Алиаскара. Последний нокаутировал экс-бойца UFC Григория Попова. Представитель Якутии был не согласен с остановкой бой, но действительно сильно напропускал от Елжана, который моложе на 15 лет.

После поражения Рафикова публику ждали два титульных боя. Валерия Карыгина и Дильшода Умарова закатили 25 минут битвы, причем Умарова была близка уже в первом раунде нокаутировать соперницу ударом в печень, однако Валерия додержалась до гонга, а затем и вовсе перевернула бой, выиграв первый в истории лиги титул у женщин.

Вишенкой на торте турнира стал титул в полутяжелом весе. Олжас Абзалиев, за плечами которого яркая карьера в вольной борьбе и рукопашном бое, где он успел даже нокаутировать нынешнего бойца UFC Романа Копылова, встречался с мастером спорта международного класса Нургали Нургаипулы, который прошел подготовку к этому бою в лагере Tiger Muay Tai.

Абзалиев все пять раундов контролировал ход поединка, нанося больше урона, а самое главное, что бросилось в глаза, он улыбался почти все 25 минут, выводя соперника из равновесия.

В итоге решением судей «Аю», как называют Абзалиева друзья, стал первым чемпионом лиги в полутяжелом весе.

Турнир выдался запоминающимся. Ждем еще более ярких ивентов, ближайший из которых состоится в середине июля в Актау.

Фото: Naiza