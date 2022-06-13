«Люди не думали, что такое шоу может быть в Казахстане». Руководитель Naiza про проигранный Iphone, совместный турнир с Хабибом и поражение Рафикова

Впереди ивент в Актау.

Naiza провела юбилейный 40-й турнир в Алматы, итогами которого с корреспондентом Sports.Ru Казахстан поделился президент лиги Нурбек Карабала:

- В первую очередь удивил Елжан Алиаскар. Я ожидал его победу, но не думал, что так быстро. Попов – опытный боец, который умеет держать удар. Но на самом деле у Елжана очень тяжелая рука, и мы это видели в прошлом его бою, когда был хороший нокдаун и потом нокаут в исполнении этого бойца.

Конечно, удивил бой Айбека Нурсеита. На замену вышел парень Токторбай Жусупуулу, который оказался серьезным соперником. Во время поединка Айбеку чуть-чуть было тяжело, и это было видно, потому что ему было, что терять: он рейтинговый боец, один из сильнейших в Казахстане в своей весовой категории. Поэтому был в его действиях небольшой сумбур, но попал, уронил и добил.

- Как оцените бой Фаниля Рафикова?

- Сенсационная победа Машрапова. Он всегда отличался выносливостью в борьбе, получилась тяжелая рубка. Чем всегда удивляет Фаниль? Он всегда умел выходить из таких ситуаций, я уверен, что он уже в ближайшие дни будет думать, как можно быстрее вернуться.

- Что скажете о титульных боях?

- Интересный поединок получился. Я говорил, что если никто не выиграет до 2 раунда, то мы увидим все 25 минут боя. Так и получилось. Ранее о Нургаипулы и Абзалиеве никто не знал, но сейчас они доказали, что являются сильнейшими полутяжеловесами. Олжас – вообще очень крутой парень. Нургали не хватило, думаю, психологической уверенности в размене. Абзалиев за своими плечами имеет большой опыт громких боев в рукопашке, он дрался с бойцом UFC Романом Копыловым, ронял его. Во всем этом мне нравится то, что ребята растут, показывают свой класс. Титульники – это всегда упорные бои. Вчера никто не знал их, а сегодня получили все наслаждение от их поединка. Что касается боя Карыгина- Умаева, то, конечно, скорее всего не было зрителей, которые пришли только ради этого боя, но в момент их поединка я смотрел цифры трансляции на YouTube, там около 35 000 людей смотрело онлайн. Часть из них – это их болельщики из России, Тайланда и других стран. Умарова до сих пор не согласна с решением судей, но Карыгина – это действительно боец. Вы видели, что она в первом раунде была близка к тому, чтобы проиграть, я думал, что уже выиграл Iphone, на который мы поспорили с Маратом Балаевым. Но не тут-то было, Валерия передышала и добилась своего.

- Не обидно проиграть спор Балаеву?

- А что обидного? В чем-то проиграл, в чем-то выиграл.

- Что дальше в этих двух категориях, где не такой большой ростер бойцов?

- Ростер будет расти, у нас очень много бойцов, которые готовы подписаться в лигу. Конечно, мы хотим больше иностранцев, чтобы сделать бои интереснее, но казахстанцы разрывают, многие хотят биться в нашей лиге. В день приходит по 10-15 резюме.

Думаю, что в следующем году нам будет необходимо увеличивать количество ивентов, просто один турнир в месяц нам не хватает. У нас сейчас ростер около 120 бойцов, хотим довести до 200. Возможно, будем проводить отдельно отборы, Гран-При или еще будем думать над подобными идеями. Но здесь возникает вопрос к нашим фанатам, каждого из которых я считаю своим партнером.

Мы все вместе – наша команда, бойцы, партнеры лиги, болельщики, делаем одно дело, развиваем наш вид спорта. Сегодня приходили ребята, которые никогда не были на наших турнирах, говорят, что не думали, что такое шоу может быть в Казахстане. Но как доказывает практика, все возможно. Чем больше людей будет на Арене, чем больше за экранами, тем быстрее мы станем лучше, крупнее, известнее. Нам не нужно много, пускай 5 из 19 миллионов казахстанцев знают нас, болеют за нас, и мы будем в достатке, спорт будет развиваться.

- Какие бои, кроме титульного противостояния Тайсултанов – Мутаев, ждать фанатам на Naiza 41?

- Будут хорошие бои: Аликожа, который в лиге выступает с первых ивентов, будет драться Мейирбек Тулегенов – один из грантников второго потока Dar Team, тот же Тайсултанов. Создавая кард, мы приходим к тому, чтобы сделать историю, сделать турнир, который будет интересен людям. Думаю, что этот турнир, совместно с лигой Хабиба, будет достаточно интересным. Люди будут смотреть на бойцов EFC, и через них узнавать наших бойцов. Уверен, что турнир не разочарует.

- Предыдущий турнир лиги Naiza 39 был снят и показан в записи. Планирует ли лига дальше использовать подобную практику?

- Такая практика продолжится, потому что в короткий промежуток пускать два ивента будет неправильно. Люди не успеют восхититься первым, обсудить его, а начнется второй турнир. Должен быть промежуток минимум 15 дней. А если мы будем проводить в рамках одной недели или 2-3 дней два турнира, то однозначно один пойдет под запись.

- Не могу не спросить про экс-чемпиона лиги Жумана Жумабекова, который пошел выступать в боях на голых кулаках. Увидим ли мы его еще в Naiza?

- Он является бойцом нашей лиги. Он позвонил мне, попросил выйти на один бой выступить в Nomad, пока у него получился простой. У него должен был состояться бой с корейцем, но сорвался по вине соперника. Думаю в том, что появляются такие лиги, которые двигают медийку, ничего плохого нет.

Фото: Naiza