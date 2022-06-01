«Алиби нужно было задуматься, когда я только пришел». Капитан полиции Казбек Сагын о мотивации, целях в ММА и трештоке

Казбек Сагын – самый титулованный казахстанский спортсмен в рукопашном бое, на его счету три победы на Чемпионате мира, 5 побед в чемпионате РК и 3 победы в Кубке Президента РК, а также две серебряные медали мундиаля.

Теперь 28-летний боец пробивает себе путь в ММА, на его счету уже 2 победы, третий бой он проведет на юбилейном NAIZA 40 против представителя Армении Варшама Геворгяна (10-5).

О подготовке, самом поединке, мотивации и службе в полиции Казбек рассказал в интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан

- Подготовка идет по плану, перешли на третий этап – весогонка, - начал свой рассказ боец, – На втором этапе работали в горах на высоте 1600 метров. Все по плану, работаем с командой, делаем все, что от нас требуется, и дай Аллах 11 июня будем готовы на 203 %. Покажем лучший бой. Для меня это принципиальный поединок, один из главных, потому что у соперника больше 15 боев, хорошая борцовская база, для меня это будет мощная проверка. Многие задаются сомнительным вопросом, что у Казбека борьба не на должном уровне, как раз этим боем закроем этот вопрос.

- Ты говоришь про весогонку, много гоняешь к боям?

- Особо много не гоняю, килограммов 7 сгоняю, потому что стараюсь подходить к третьему этапу уже в необходимом весе. Вне соревновательного периода вес 65-66 кг, не больше.

- У вас с Варшамом жаркая переписка в социальных сетях. Это раскрутка боя или какая-то личная неприязнь?

- Никаких личных вопросов, раскручиваем бой. В целом я поддерживаю трешток, но не переходим на личности, стараемся сделать так, чтобы людям было интересно.

- Твой одноклубник Фаниль Рафиков, который считается чуть ли не лучшим трештокером в Казахстане, подсказывает?

- Мы с ним соревнуемся (смеется). Фаниль – король казахстанского трештока, поэтому где-то подсказывает, но в основном от себя стараешься делать. Надо учиться этому, чтобы бои раскручивать. Но нельзя переступать грань, нельзя касаться семьи, личных комплексов. Основное, конечно, семья – это святое.

- Ты говорил, что тебе нужно 2-3 боя, чтобы полностью адаптироваться к ММА. Как дела обстоят с этим?

- Можно разделить адаптацию и опыт. Я говорил после первого боя, я не был там, я отошел от плана, я чувствовал себя не так комфортно, как на татами. Для себя я сделал вывод, что нужно мне 2-3 боя, чтобы понять, адаптироваться. Второй бой мне больше понравился, сейчас я понимаю, как и куда мне двигаться. Дай Аллах в третьем бое я уже смогу себя чувствовать комфортно, показать все свои навыки, выйти на другой уровень.

- Также ты говорил, что в «рукопашке» тебе удобнее, так как скорость принятия решений намного выше. Так ли это на самом деле?

- Рукопашный бой – это динамика, тайминг, времени мало – у тебя есть пять минут, чтобы выиграть бой. Мы «мухачи» делаем 100 движений в минуту, чтобы выиграть бой, не стоим на месте. Поэтому есть минимум времени для принятия решения.

В ММА даже тренер мне говорит, чтобы я убрал лишние движения, я должен давить за счет динамики, но есть три раунда по пять минут. Я также остался при мнении, что в рукопашке динамика, скорость принятия решений выше.

- Ты в рукопашном бое выиграл все, что можно. Где ты берешь дальше мотивацию выступать?

- Мне рукопашный бой дал очень много, я все, что хотел – выиграл. Я заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира. В рукопашке есть проф лига, я бился в ней, стою первый в рейтинге, наверное, хотел бы подраться за титул в этой лиге. Это моя мотивация. Плюс следующий чемпионат мира в 2023 году будет в Казахстане, не хотелось бы столько лет держать титул, и чтобы в нашей стране его забрал кто-то другой, при том, что я действующий спортсмен в пиковой форме.

Я уже сказал, если я не увижу, что кто-то из наших молодых сможет завоевать этот титул, я вернусь. Я не допущу, чтобы в моем весе в моей стране титул чемпиона мира ушел в другое государство.

- А если говорить о целях в ММА?

- Все действующие бойцы мечтают о UFC. У меня сейчас бешеное желание доказать всем, но я понимаю, что есть еще много над чем работать. Первым делом сейчас хочу набрать побольше рекорд, биться с топами. Я не хватаюсь за SHERDOG, чтобы сохранить там «0» в графе поражения, но я пришел сюда выигрывать. У меня бешеное желание набрать рейтинг, чтобы биться в топовых боях, в топовых лигах, забрать титул Naiza. Хочу попробовать себя в One FC, UFC.

- То есть Алиби Идрису нужно начинать бояться?

- Ему нужно было начать беспокоиться уже тогда, как я пришел в лигу.

- У тебя был трешток с Альбертом Ахмаевым, но бой не состоялся. Еще актуально ваше противостояние?

- Мы с ним еще поцапаемся. Я уважаю Ахмаева, как бойца, людям будет интересен наш бой. И мы будем его раскручивать. Сейчас Альберт отдыхает, а я отдыхать не буду. После боя 11 июня, дай Аллах, если все нормально пройдет, начну подготовку к Ахмаеву.

- Если правильно понимаю, то ты служил в ДВД, даже в офицерском званнии?

- Я дослужился до капитана, сейчас контракт закончился, решил передохнуть, большую часть времени решил посвятить спортивной карьере. Поэтому пока взял паузу.

- Приходилось навыки рукопашного боя применять в службе?

- Наверное было, потому что я был инструктуром по стрельбе и рукопашному бою. Мы проводили занятия, демонстрировали свои навыки, обучали.

- Составь рейтинг ТОП-5 бойцов твоего веса?

- Однозначно, Жалгас Жумагулов, Алиби Идрис, который провел очень хороший последний титульный бой. У нас есть Шукур Сагынай, хочу его отметить, очень крепкий парнишка. Асушка Алмабаев – это наш ТОП, тигр, его нельзя не отметить. И пятым включу Санжара Адилова – он молодец, пашет.

- Смотришь ли выступления Жумагулова в UFC, что можешь сказать о его следующем бое?

- Стараюсь смотреть его бои. У него хороший соперник американец Молина. Все ждем победы Жалгаса, она ему сейчас очень нужна.

- С тобой вместе на сборах работал Шавкат Рахмонов. В чем главный секрет успешности Шавката?

- У него стальной характер, он не ломается. Он понимает, что ему нужно, он максимально пашет. Кто-то может немного дать себе слабину, Шавкат никогда не сделает это. У него хорошая дыхалка, он в последних раундах спаррингов соперника просто передышивает. Смотря на него, это все очень мотивирует.

- В интервью нашему сайту Сора Рахмонова говорила, что вы часто спаррингуетесь. Признайся, жалеешь Сору в спаррингах?

- Сору я никогда не жалею. Конечно, бывает, что работаю вполсилы. Но я понимаю пробелы у Соры, над ними работаем, давлю именно на ее ошибки. Она молодец, она очень выросла со своего поражения. Она должна 11 июня показать очень хороший бой.

- Что ждать болельщикам от турнира Naiza 40?

- Будет бомба. Посмотрите на кард, все заряжены. С первого до последнего боя будет жарко, поэтому готовимся по максимуму показать шоу, которого заслуживает болельщик.

- Не могу не спросить про видео с Эдуардом Базровым перед твоим предыдущим боем. Что это было? И что он тебе говорил в этот момент?

- Он меня мотивировал. Получилось вирусовое видео, более 100 000 комментариев, видео гуляло по американским сайтам, сидел переводил, что пишут. Пусть то, что он сказал, останется нашим секретом.

- Увидим ли что-то подобное на турнире 11 июня?

- Однозначно.

Фото: NAIZA