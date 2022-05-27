«Стальная нога» Мамедов: тренировался с Хабибом и Нганну, три года отдыхал от боев, а теперь хочет драться каждый месяц

Скоро бой с непобежденным иранцем.

Одним из новых бойцов лиги NAIZA на 40-м турнире станет Махир Мамедов, но назвать его «дебютантом» язык не поворачивается. За его плечами почти 20 боев в разных лигах Казахстана и мира, тренировочный лагерь в США и контракт с менеджером Хабиба Али Абдель-Азизом.

В следующем бою ему будет противостоять непобежденный иранский файтер Аболфазл Мехразаран (5-0).

О бое, спаррингах с Нганну, своеобразном прозвище, паузе в карьере и вызове чемпиона российской лиге Мамедов рассказал в интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан:

- Пока у меня контракт на один бой в лиге Naiza, дальше посмотрим. Готовлюсь дома, в зале у Игоря Фунтикова. Был священный месяц Рамаддан, сейчас начал более активную работу, думаю, что до 11 июня мне хватит времени подойти к бою в хорошей форме.

- У Вас была продолжительная пауза в карьере – почти три года без боев, теперь же за год уже четвертый поединок. Соскучились по боям?

- Я сейчас хочу драться, как можно чаще. К сожалению, так вышло, что у меня идет серия из двух поражений, хочу быстрее вернуться на победный путь и проводить бои раз в месяц.

- С чем была связана такая длительная пауза?

- Необходимо было время, чтобы поставить бизнес на ноги, который будет кормить мою семью. Сейчас мои близкие не нуждаются, поэтому я могу посвятить себя карьере в боях.

- Вернемся к Naiza. Удалось посмотреть бои непобежденного иранца Аболфазла Мехразарана?

- Я посмотрел один бой по ссылке, которую мне скинул матчмейкер, когда предлагал контракт на этот поединок. Хорошо работает в стойке, так что можем с ним зарубиться.

- Какие планы на NAIZA, нет ли задачи стать первым чемпионом, кто владел титулами в OCTAGON и NAIZA?

- У меня еще есть титул лиги Alash Pride. Но пока о титулах не думаю, моя задача драться как можно чаще, выйти на серию побед. Сейчас по планам в июне бой в Naiza, а затем в июле есть предварительная договоренность с UAE Warriors.

- Вы в UAE Warriors проиграли Магомеду Магомедову, затем снова проиграли в реванше ему же в OCTAGON. Чего не хватило, чтобы противостоять ему?

- Он очень сильный боец, к поединкам с такими нужно основательно готовиться. В бою в арабской лиге у меня были проблемы со здоровьем, я думал, что мне хватит мощи для того, чтобы победить, но сложилось по-другому. Он оказался сильнее, чем я думал.

- Не так давно Вы бросали вызов чемпиону AMC Fight Night Дмитрию Бикреву. Еще актуально желание с ним подраться?

- Мне интересен этот бой. Он проводит свои поединки в стойке, думаю, что можно было бы показать очень зрелищный бой, который был бы интересен зрителю. Мне кажется, такие поединки они намного интереснее, чем борьба в партере, залеживание соперника.

- После завоевания титула лиги OCTAGON Вы говорили, что главная задача уехать в Америку в UFC и Ваш менеджер Али Абдул-Азиз готов помочь.

— Это остается моей главной целью, но пока я иду на серии из двух поражений, поэтому все эти разговоры потеряли актуальность. Я хочу провести как можно больше боев, чтобы быстрее вернуться на победную тропу. Когда у меня будет серия из 3-4 побед, можно будет думать о чем-то большем. Я готов драться в любой лиге, хочу делать это как можно чаще.

- Вы проводили тренировочный кэмп в США в зале Хабиба, спарринговали с Нганну и Джоном Джонсом. Какие впечатления от лагеря?

- Если честно, когда я вспоминаю Америку, настроение у меня падает. Я понимаю, что я упустил свой шанс. Мой менеджер для меня организовал этот кэмп для того, чтобы я показал себя, почувствовал уровень. У меня был вариант подписать контракт с PFL, но этого всего не случилось.

- У Вас весьма своеобразное прозвище – «Стальная нога». Как вообще оно возникло?

- Я не сам себе выбрал это прозвище, так начали называть болельщики. Молодыми мы выступали во многих лигах, в том числе, если помните, был такой турнир по ММА «Железная Орда». Вот тогда болельщики и прозвали меня «Стальной ногой», когда я нокаутировал соперника ударом ноги. Потом как-то уже осталось оно со мной.

Фото: instagram.com/mahir_mamedov