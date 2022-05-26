«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане

Сила и храбрость – в генах.

Сора Рахмонова – самая титулованная спортсменка по рукопашному бою, чемпионка мира, а в ММА она лишь делает первые, но уже стремительные шаги, в чем ей, конечно, помогает родной брат Шавкат Рахмонов – непобежденный боец UFC.

О влиянии брата, семье, спаррингах с мужчинами и развитии ММА в Казахстане Сора рассказала в интервью Sports.ru Казахстан.

- Думаю, что меня не поймут, если я не спрошу про Вашего брата Шавката. Все его видят жестким и уверенным в октагоне. Какой он в жизни?

- Шавкат в жизни очень позитивный, отзывчивый и жизнерадостный. Он очень заботливый, терпеливый и милосердный. Не только как брат, но и как друг, сын, в целом – как человек.

- Очень мало информации о Ваших с Шавкатом родителях. Расскажите о них, связаны ли они со спортом?

- Папа у нас преподавал в школе физкультуру, мама даже если не близка к спорту, но очень любит его. Она любит волейбол, к примеру. Но поделюсь секретом, наша бабушка, мать нашей мамы, очень хорошо боролась. Насколько я знаю, она даже выступала на различных местных культурных мероприятиях.

- Как отреагировала мама, когда дочка пошла в рукопашный бой?

- Мама не против того, что я занимаюсь рукопашным боем. Но очень переживает, когда я выхожу в октогон. На самом деле это два абсолютно разных виды спорта. В самом начале пути в мир ММА мама была против, но, как я вижу, потихонечку привыкает.

- Сейчас только-только привыкают к тому, что есть женский ММА. Расскажите, часто ли приходится сталкиваться с каким-то непониманием?

- Да, часто сталкиваюсь с этим явлением. Многие вокруг говорят, что это не женский вид спорта. Но, как видите, мир меняется, и девочки тоже выступают в ММА. Я, кстати, часто получаю сообщения от девочек, что они тоже хотят попробовать себя в ММА, и обращаются ко мне за советом и наставлениями. Здесь я бы хотела привести в пример наших сильных степных воинственных женщин таких, как Томирис, Зарина, а также великих героинь нашего народа, как Алия Молдагулова, Маншук Маметова. У нас сила и храбрость в генах.

- Помогает ли брат советами?

- Брат помогает, подсказывает в борьбе и в стойке. Он часто наблюдает за мной и дает дельные советы во время сборов.

- Кто более требовательный: Шавкат или тренер Dar Team Азиз Разыев?

- Оба требовательные. К пятому раунду всегда добавляют шестой (смеется).

- В чем секрет Шавката? Почему он в UFC, а другие – нет?

- На все воля Аллаха. Шавкат – очень трудолюбивый, дисциплинированный и целеустремленный. Мне кажется, благодаря этим качествам он сейчас в UFC.

- Многие говорят о Вас, как о потенциальном бойце UFC. Как считаете, сколько нужно времени, чтобы добраться туда?

- Думаю еще полтора-два года точно нужно. Но время покажет – окажусь я там или нет.

- Не давит ли тень брата-бойца UFC?

- Давит. Я чувствую ответственность перед семьей, братом, тренером и людьми, которые меня поддерживают. Мне тренер в такие моменты говорит: «Ни о чем не думай, делай то, что должна. Психологически эти слова помогают.

- Не было ли сожаления, что занялись боями?

- Бывало. Но в такие моменты ты понимаешь, зачем пришла в спорт, в зал и собираешь волю в кулак.

- Впереди бой против дебютантки из Турции. Нет ли проблем, когда приходиться готовиться вслепую, без понимания манеры боя соперницы?

- Я нашла ее бои в YouTube. Посмотрела. Она профессиональная кикбоксерша очень высокого уровня. Думаю, у нас состоится хороший бой. У нее хорошая стойка, как раз и зарубимся в клетке.

- У Вас в карьере есть одно поражение. Сейчас, оглядываясь назад, почему был проигран бой Виктории Борисовой?

- На самом деле это был скороспешный выход на бой. Я только приехала с чемпионата мира и не успела восстановиться, банально выспаться. Там буквально было 10 дней на подготовку. Что было, то было.

К следующему бою я подготовилась как подобает. Мотивации было больше. Хотя скажу честно, было тяжело возвращаться после поражения.

- Вы готовитесь в зале Dar Team, где являетесь единственной девушкой. Не проблема, что нет спарринг-партнеров девушек?

- Мне намного комфортнее тренироваться с мальчиками, чем с девушками. Потому что с девушками нужно быть помягче, аккуратнее. Соответственно отрабатывать какие-либо четкие удары сложнее.

- Мужчины не жалеют Вас в спаррингах?

- Когда как. Иногда жалеют, иногда нет (смеется). Наши мальчики очень мне помогают, разъясняют все в деталях. Благодаря их скорости, у меня отлично развилась дыхалка. Мой сокомандник Сагын Казбек в этом плане натаскал меня. Он во время спаррингов всегда держит меня в напряжении, и у нас одна база – рукопашка.

- Чего не хватает Вам для победы финишем?

- В последнее время не хватает характера. Раньше было больше злости, сейчас чаще жалею соперницу.

- Следите за женским ММА в Казахстане? Что скажете о Марии Агаповой из UFC? И о Анастасии Дюжиковой, которая владеет поясом лиги Octagon?

- Особо не слежу. Нет времени. Последний бой Агаповой смотрела частично в инстаграм. Поэтому что-либо говорить сложно. Но уверена, следующий бой она выиграет. Смотрела последний бой Анастасии и заметила, что у нее хорошая дыхалка. Желаю всем нашим девушкам в ММА только удачи и идти вперед. Я всегда болею за наших, ведь они высоко поднимают наш флаг за пределами Родины. Пусть им всегда сопутствует удача.

- Чего не хватило Замзагуль Файзоллановой в выступлении в PFL?

- Соперница была сильная. Нужна была четкая подготовка. Я всегда за нее болею душой. Уверена, что она продолжит свою карьеру и порадует еще всех нас громкими победами.

- Считаете ли себя фанатом боев?

- Иногда смотрю бои UFC. Особенно когда идет бой за пояс. Сказать честно, просто нет времени смотреть много боев.

- Кто Ваш кумир в мире единоборств?

- Раньше был Федор Емельяненко. Сейчас из любимых это Роузи Наманьюс и Шевченко. Смотрю их бои.

- Я задавал подобный вопрос Алиби Идрису. Есть ли боец, с которым Вы бы согласились выйти в октагон на любых условиях, хоть бесплатно?

- Есть, но пусть это пока останется при мне.

- Тренер Азиз Разыев в интервью Sports.ru Казахстан говорил, что девушка-спортсменка должна жертвовать личной жизнью.

- Не отрицаю, спорт отнимает большое количество времени. О личной жизни предпочитаю не говорить. Пусть она останется личной.

Фото: Naiza, личный архив Соры Рахмоновой