Борец-нокаутер Нургаипулы о подготовке в Тайланде, спаррингах с Дамиром Исмагуловым и планах на титул

Может стать чемпионом NAIZA.

Нургали Нургаипулы добился высоких результатов в вольной борьбе, став неоднократным призером чемпионата Казахстана, полуфиналистом Чемпионата мира, мастером спорта международного класса.

Теперь он строит карьеру в профессиональном ММА, идет на серии из двух побед и получил титульный шанс в казахстанской лиге NAIZA.

О сборах в Тайланде, спаррингах с Дамиром Исмагуловым и планах на бой против Олжаса Абзалиева он рассказал в интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан Даурену Торгайбаеву.

- В Тайланде нахожусь уже три месяца, готовлюсь к бою, - начал рассказ Нургали, – тут хорошая работа над ударами руками, ногами. У меня с борьбой проблем нет, а ударку нужно было подтянуть. Спарингуемся, занимаемся. Из спарринг-партнеров выделю двух китайцев и украинца, которые в Тайланде готовится к UFC, а также чемпиона ONE CHAMPIONSHIP Анатолия Малыхина. Он выступает на вес тяжелее меня, но работа с ним очень полезна и интересна.

- В Тайланде с тобой работали казахстанцы, в том числе Дамир Исмагулов, который улетел в Америку на финальный этап подготовки?

- Да, были и Куат Хамитов, и Нурберген Шарипов, который должен был выступить в АСА, но возникли какие-то проблемы со здоровьем. Работал и с Дамиром Исмагуловым. Сейчас остался один, но начали еще подтягиваться наши, в основном молодые бойцы.

- Расскажи о спаррингах с Исмагуловым?

- У Дамира очень хорошая стойка, я у него многому научился по ударке. Помогали друг другу, он мне давал ударку, я ему борьбу. У него поединок 19 июня вроде против Гурама Кутателадзе. Желаю ему только победы.

- Борцу легче поставить удар или ударника научить бороться?

- Сложно сказать точно. Но мы борьбу отрабатываем годами, нужно ее чувствовать каждым сантиметром своего тела. Боксировать тоже тяжело, но научиться, мне кажется, легче этому.

- Ты по своей базе борец, однако свои два боя пусть и в партере, но выиграл нокаутами. Когда ждать победы приемом?

- В следующем бою (смеется).

- Удалось посмотреть выступления Олжаса Абзалиева?

- Пока еще не смотрел, пока готовимся, работаем над своей формой, 31 мая вылетаю домой, там уже посмотрю.

- Ожидал, что так быстро дадут титульник? После 2 побед.

- Нет, это не было неожиданностью. Сейчас в рейтинге NAIZA нас трое бойцов полутяжелого веса. Предложили сначала титульный бой с Абдуллой Исаевым, я согласился, но он не смог принять бой из-за травмы. Поэтому бой с Олжасом. Он сильный спортсмен, будет интересный бой. Но каждый спортсмен мечтает о поясе, поэтому я иду только за победой.

- Как думаешь, почему в Казахстане так мало бойцов полутяжелого и тяжелого веса?

- Не знаю, наверное, это лучше спросить у лиги

- Как проходит весогонка?

- Сейчас мой вес примерно 100 кг, так что 7 кг мне нужно согнать.

- Какие планы на карьеру в ММА и титульный бой?

- Это бои, так что все может быть – и досрочная победа, и вся дистанция в пять раундов. Посмотрим. Пока мой план – это пояс и успешная его защита. Дальше пока не заглядываю.

- Нет ли желания выступить в промоушенах по грепплингу? Это сейчас набирает популярность.

- Конечно, хочу побороться. AIGA проводит сейчас турниры высокого уровня в Казахстане, можно попробовать там побороться. Сейчас в моем весе чемпион Дмитрий Попов, который победил Даруена Ермекова. Вот с ним было бы интересно побороться.

Фото: NAIZA, instagram.com/nurgali_nurgaiypuly