Сестра Шавката Рахмонова о дебюте Файзоллановой в PFL: «Казахстанское дзюдо может быть сильнее бразильского джиу-джитсу»

Первая казахстанка в PFL.

У казахстанки Соры Рахмоновой были большие успехи в любительской карьере. К примеру, чемпионат мира по рукопашному бою.

Сейчас сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора выступает в профессиональном ММА, проведя три боя в лиге NAIZA. Пока ее рекорд 2-1.

И если Рахмонова только делает первые шаги, то ее хорошая подруга Замзагуль Файзолланова уже в эти выходные проведет дебютный бой в американской лиге PFL, где ей будет противостоять опытная бразильянка Лариса Пачеко.

Корреспондент Sports.ru Казахстан Даурен Торгайбаев поговорил с Сорой о предстоящем поединке «Бопай»:

- Конечно, сильная сторона Замзагуль – это ее борьба. Она уверенно себя чувствует, как в партере, так и хорошо борется в стойке. Поскольку это ее дебютный бой, то удивить столь опытную соперницу будет немного сложно. Но вероятность досрочной победы и сюрпризов для бразильянки не исключаю.

- Хватит ли дзюдо казахстанки, чтобы противостоять джиу-джитсу бразильянки?

- Если она будет себя хорошо чувствовать и переведет поединок в партер, то казахстанское дзюдо может быть сильнее бразильского джиу-джитсу.

- Стало ли сюрпризом, что Файзолланова подписала контракт с американской лигой PFL?

- Она давно говорила, что будет выступать в PFL. Вот и сумела добиться поставленной цели. Могу ошибаться, но у нее сейчас контракт на один бой. После этого поединка будет видно, как дальше сложится ее карьера.

- У Замзагуль последний бой прошел 9 месяцев назад – в августе 2021 года, до этого была пауза на декрет. Это не станет проблемой?

- После декрета не легко возвращаться в спорт. Но она в прошлом году одержала победу над узбечкой Хожинисо Комолдиновой и участвовала в соревнованиях по рукопашному бою. Думаю, если она прошла хорошие сборы, проблем не должно быть.

- В лиге PFL своеобразная система подсчетов баллов за досрочные победы. Способна Замзагуль финишировать соперницу и заработать бонус?

- У нее в соперницах опытная бразильянка, сильная, с характером. Одним словом – очень опасный боец. Я думаю, досрочно она выиграть сможет, если бой пройдет в партере, и она сумеет применить болевой прием. Все зависит от ее подготовки. Бой будет не легкий. Главное, чтобы бой прошел без травм, и от всей души желаю ей только победы. Держим кулаки за Замзагуль и будем делать дуа.

Фото: PFL, Naiza