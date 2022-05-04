Казахстанка Файзолланова может стать богаче на миллион долларов: Замзагуль дебютирует в американской лиге с нестандартными правилами

Рассказываем.

Файтер Замзагуль Файзолланова (7-1) подписала контракт с американской лигой PFL в прошлом году и даже получила бой, но из-за проблем с визой вместо США провела бой в казахстанском промоушене ALASH Pride.

Sports.ru Казахстан уже рассказывал о Замзагуль Файзоллановой. Здесь ее интервью Даурену Торгайбаеву

Теперь она в Америке в ожидании дебюта в PFL, бой планируется в ночь с 6 на 7 мая.

Первым казахстанцем в этой лиге стал Арман «Сункар» Оспанов, однако его дебют оказался неудачным – он улетел в нокаут. Пока несмотря на то, что все еще имеет контракт с лигой, второй бой откладывается.

PFL по уровню матчмейкинга, именам бойцов, является третьей по силе лигой в США (а возможно и в мире, хотя здесь АСА поспорит).

Несколько лет назад у лиги появились владельцы, которые вдохнули в лигу новую жизнь, провели ребрендинг, ввели новые правила, а также изменили формат проведения турнира.

Так главной особенностью лиги является то, что лига не использует классические «восьмиугольники». Клетка PFL – дектагон с десятью углами.

Второй особенностью является проведение турниров и подсчет рейтингов.

Лучшие бойцы каждого дивизиона бьются друг с другом на протяжении года. Четверка лучших в каждом весе продолжает участие в Гран-при. Победитель этого мини-турнира получит миллион долларов призовых.

Важным отличием от остальных лиг является составление рейтинга у бойцов. За каждое выступление бойцам начисляются очки. Так за победу дают три очка, за ничью – одно, а за поражение – ноль. В принципе, все как в футболе. Но есть и бонусы. За досрочную победу в первом раунде начислят еще три очка, за финиш во втором – два, а за нокаут или сдачу соперника в третьем – дадут еще один балл.

Но при этом в PFL есть штрафные санкции к тем, кто проваливает взвешивание. Если боец превысит лимит весовой категории, то не только лишится одного балла, но и не сможет в предстоящем поединке заработать дополнительные баллы. Даже если боец, не сделавший вес, нокаутирует соперника, то очки он не получит, зато потеряет штрафной балл.

И третья особенность PFL – запрещены удары локтями, вне зависимости от того, в стойке они наносятся, на земле или в клинче. Так что Магомеду Кабардиеву, который именно ударом локтем с разворота нокаутировал экс-бойца UFC Валмара Лазаро, при подписании в эту лигу (если оно состоится), нужно будет быть осторожнее.

Но вернемся к нашей «Бопай».

29-летней воительнице из Казахстана предстоит бой с очень опасной бразильянкой Ларисой Пачеко (15-4). Она опасна в партере, обладая черным поясом по джиу-джитсу, а также шикарно выглядит в стойке.

Пожалуй, самое яркое тому подтверждение – нокаут украинки Елены Колесник.

При этом у Пачеко за плечами титул бразильского промоушена Jungle Fighting и два боя в UFC.

В PFL она дважды билась с главной звездой женской части лиги, двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо – непобежденной Кайлой Харрисон (12-0).

Кстати, Замзагуль также весьма титулованная дзюдоистка, мастер спорта РК по этому виду спорта.

Поможет ли Файзоллановой это в погоне за миллионом? Совсем скоро мы узнаем об этом.

Фото: PFL, личная страница Файзоллановой в instagram