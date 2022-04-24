«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Впереди принципиальный поединок.

Сергей Морозов (17-5) получил в соперники по четвертому бою в UFC бразильца Раулиана Пайва (21-4).

Вроде ничего необычного – очередной бразилец на пути казахстанских бойцов. Шавкат Рахмонов не даст соврать, что представителей этой страны в ММА и UFCмного. Но есть два фактора, добавляющих перчинку этому противостоянию.

Первый – именно Пайва стал первым соперником близкого друга Мороза – Жалгаса Жумагулова. При этом бразилец сначала не сделал вес, а затем второй раз нарушил правила, допустив несколько ударов в пах Жако.

Болельщики в комментариях в соцсетях Морозова припомнили тот инцидент:

«Надень бондаж, обязательно», – пишет пользователь bagdat_esendiarov

«Желательно два», – пришел ответ bazarbaev8793

Пайва из-за постоянных проблем с весом поднялся в дивизион Морозова и сразу же получил вызов от казахстанца.

Сергей, обыграв немца Халеда Таху, на пресс-конференции обвинил Раулиана в читерстве, намекая на постоянно проваленную весогонку, и вызвал на бой. Интересно, что в социальных сетях бразилец даже принял вызов от Морозова. Но UFC решили по-другому, дав ему бой против Шона О’Мэлли. Бразилец улетел в нокаут уже в первом раунде.

Морозов также идет после поражения, уснув от рук другого бразильца – Дугласа де Андраде.

Казахстанский болельщик, которого можно назвать активным, но в то же время требовательным,, жаждет крови, взывая к мести Морозова за Жумагулова.

Сам Сергей говорит, что реваншистских настроений не испытывает:

«Просто он мне интересен был как соперник. После боя с Жалгасом был интересен мне. Хотел с ним тоже встретиться. Почему? Потому что он в вес 57 кг уже не укладывался. А для моего веса он как раз. Удобен для меня, я считаю. У меня такого, что там отомстить за себя или за кого-то. Такого нет, чтобы именно поквитаться принципиально... Чисто спортивный интерес», – сказал казахстанский боец после объявления о поединке с бразильцем.

Но болельщики требуют большего:

«Серега, надо его вынести.. а то будет говорить, что двоих из Казахстана прошел… не допусти, родной», – написал strelsov_77 в комментариях к новости на странице mma.boicy.

«Накажи эту крысу, Мороз», – пишет yerkin_berdalieyv.

«Отомсти, брат, за Жако», – вторит ему ermek_tenelbaev.

«Заморозь этого бразильца», – требует ayan.berikovich.

При этом сами болельщики понимают, что Пайва несет опасность, предлагая Морозову подтянуть борьбу:

«Бороться научись. Только не в КЗ, а в Дагестане, а так в UFC делать нечего тебе с такой борьбой. Говорю тебе, как борец», – пишет amandosaitymbetov.

«Сергей, я тебе, как диванный эксперт говорю, шею не отдавай, бро. Пройди подготовку в Дагестан», – рекомендация от federal_rus001.

Главный совет, который в себе сочетает мнение большинства болельщиков пришел от karim_shah_:

«Меньше слов, больше дел. На этот бой такой курс держим. Мороз, не перегори, пожалуйста, спокойно с холодной головой подойди к этому бою. У него рич рук больше, чем у тебя, так что надо не зарубаться, а в партер его. Я диванный аналитик, но все же топим за тебя. Алга, Казахстан».

Бой запланирован на 26 июня в Лас-Вегасе.

Фото: UFC