Матчмейкер Naiza о подборе соперников топовым бойцам, секретах составления карда и вариантах боев для Рахмонова

Он спас бой лиги, найдя замену травмированному бойцу за час

Фанаты ММА видят лишь вершину айсберга – бой двух соперников, которые выходят в клетку и готовы порвать друг друга. Но до этого момента проделывается громадная работа по матчмейкингу: создание карда, подбор соперников, создание нужных условий, подписание контрактов с бойцами и многое другое.

О том, как это происходит в лиге Naiza, в беседе с корреспондентом Sports.ru Казахстан Дауреном Торгайбаевым рассказал матчмейкер казахстанской лиги Жандарбек Кисcимов.

Он сам – бывший боец (рекорд в ММА 1-0, в К1 – 5-1), прошедший первый набор грантников в DAR Team. Жандарбек учился четыре года в Китае, владеет четырьмя языками и старается делать громкие бои.

– Лига Naiza приняла решение в апреле сделать два турнира, сократив при этом кард обоих соревнований. Вам как матчмейкеру это удобнее?

– Конечно, чем меньше боев, тем меньше риска замен в карде, и на первый план выходит уже не количество боев, а качество, зрелищность каждого противостояния.

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– Расскажите, как происходит матчмейкинг отдельно взятого боя?

– Первый шаг – это поиск бойца, обсуждение условий, даты, гонорара, имени соперника, подписание контракта. Дальше уже организационные вопросы: билеты, перелет, проживание, питание, а также форма. Получаем необходимую информацию от бойцов: возраст, размеры, предпочтения, музыка. Боец делает вес, предоставляет все медицинские справки, допуски. После боя он улетает домой и в течение 14 дней получает свой гонорар. Вот так выглядит, если вкратце, организация боя. В среднем матчмейкинг одного поединка занимает больше месяца, так как бойцам нужно время для подготовки к определенному сопернику, для весогонки.

– Есть ли различия в организации обычного и титульного боя?

– Для титульных боев мы анализируем все факторы, предлагаем свои варианты руководству лиги, обсуждаем. Конечно, у нас в приоритете те бойцы, которые провели больше успешных боев в Naiza, кто поднялся в рейтинге. Необходимо не просто выигрывать, а проводить яркие бои. Чаще всего, чтобы стать претендентом, необходимо победить предыдущего участника титульного противостояния. Например, Джохар Ескиев – он одолел сильного бойца из Кыргызстана, затем Аслана Утегалиева, предыдущего соперника Алиби Идриса. Это стало громким заявлением от россиянина, поэтому бой за титул и состоялся.

- Кому проще подобрать соперника? Молодому проспекту или бойцу с именем?

– Соперника проще подобрать молодому спортсмену, в любом случае два голодных бойца чаще всего покажут яркие бои. А спортсменам с именем немного сложнее, они смотрят на условия, выбирают дату. Это неплохо, так как это профессиональный подход, только безбашенные соглашаются подраться в короткий срок, всем нужно время для подготовки. Для бойцов с именем, таких, как Асу Алмабаев, нужно заранее подбирать соперников. На данный момент в СНГ не так много бойцов, готовых с ним подраться. Поэтому мы стараемся таким бойцам привозить соперников с других стран, кто имеет послужной список, титул, собственный стиль, чтобы получить яркий бой. Такие бойцы в большой степени не за гонорар, хотя он тоже важен, а за результат: для них важно победить бойца с именем, чтобы пойти дальше, возможно подраться за титул Naiza.

– Раз вы заговорили про бой Асу. Насколько сложно было организовать его бой в Naiza в декабре?

– В августе-сентябре 2021 года мы в лигу подписали бразильца Кая Каленкара, он держал себя в форме и был готов к новому вызову. Он дрался в М-1, выиграл бой в Китае, выступал в любительских турнирах по грепплингу в Бразилии, поэтому был готов к громкому вызову. Когда Асу решил подраться в Naiza, нужен был серьезный соперник. Кай хотел этого боя, у него был рекорд 10-1, поэтому мы и организовали этот бой. Если говорить о последнем ивенте, то возьмем еще одного именитого бойца – Асылжана Бакытжанулы. По окончанию контракта с АСА он решил подраться в нашей лиге. Мы долго искали ему соперника, почти уже отказались от идеи проведения боя, но Захар Рябов (1-1) согласился выйти и показал хороший трехраундовый поединок.

– Как строятся отношения в лиге с бойцами? Существуют ли негласные правила переманивания бойцов в казахстанских промоушенах?

– Если боец подписан на долгосрочной основе, то у нас эксклюзивный контракт, то есть только на бои в Naiza. Конечно, если боец попросит разрешения выступить в другой лиге и руководство пойдет ему навстречу, то тогда это возможно. Мы открыты к тому, чтобы яркие бойцы выступали у нас, согласовав это с руководством своих лиг. Мы организовывали бой победителя гран-при Bushido Султанбека Жолдашбека, у него не было долгосрочного контракта с их лигой. Денис Муцнек, несмотря на то, что он являлся чемпионом Octagon, можно сказать, был в качестве свободного агента. Мы уважаем условия других лиг, их руководство и за спиной не будем вести переговоры.

– Насколько важны при организации боя вызовы и в целом отношения между бойцами?

– Если бойцы бросили друг другу вызов, то это нормально, такой бой можно организовать, он будет интересен и бойцам, и лиге, и болельщикам. Но бывают случаи, когда вроде бы бой должен состояться, но бойцы не хотят этого: они представители одной команды, друзья или имеют еще какие-либо соображения. Тогда этот поединок не нужен никому.

– Как в целом происходит отбор бойцов в лигу Naiza?

– Мы смотрим на любительскую карьеру, если речь идет про молодых бойцов. Если же говорить про опытных спортсменов, то смотрим не просто рекорд, а где и с кем он бился, оцениваем фанатскую базу, рейтинги. Смотрим его бои, как он их проводит, не снимался ли ранее. Если он все делает четко и красиво, то тогда мы хотим его видеть в лиге. Конечно, медийная составляющая также очень важна. Сейчас просто драться уже мало, необходимо проводить раскрутку боя, быть интересным зрителю. Очень важно себя правильно преподносить прессе, правильно вести себя на публике, перед камерой. В большинстве постсоветских стран у бойцов менталитет, что они должны просто прийти подраться, вести себя скромно. Сейчас ситуация меняется, взять Запад, даже ту же Россию, где в ведущих лигах очень много уделяют вниманию раскрутке боев в медиа. Мы также в лиге Naiza стараемся уделять большое внимания именно медийной составляющей боя, очень важно, чтобы людям было интересно смотреть поединок, чтобы его ждали. Бывают случаи, когда турнир проходит в городе, тогда мы формируем местный кард, то есть ставим бойцов из этого города или близлежащих населенных пунктов. Это позволяет привлечь фанатов на турнир.

– Насколько сложно найти замену слетевшему бойцу?

– Бывали случаи, когда я находил замену за час. Недавно боец слетел в день стердауна, тогда я понял, что проще искать бойцов в Алматы, кто готов и может выйти. И если мне условно необходим боец на 61 кг, я ищу замену среди тех, кто выступал в весе до 57 кг, чтобы им не нужно было гонять много килограммов. Обзваниваешь алматинских тренеров, объясняешь ситуацию. Условно, есть 10 тренеров, у каждого есть 10 бойцов. То есть у тебя уже шорт-лист из 100 спортсменов, и кто-нибудь точно выстрелит. Я поддерживаю связь со всеми тренерами, мы обговариваем, что могут быть замены. Что касается титульного боя, то мы обязательно в кард ставим еще один бой этой весовой категории. Например, дрались Ескиев и Идрис, автоматически в карде стоят Абу Нурболат с Маматовым. И если, не дай Бог, кто-то слетит, то можно поднять одного из них в титульный бой, а второму найти замену.

– Как в целом вы оцениваете развитие ММА в Казахстане?

– У нас сейчас много профессиональных лиг, и я думаю, что в ближайшие пять лет мы получим большое количество новых звезд на уровне Казахстана и СНГ. Многие бойцы из других стран будут прилетать к нам и хотеть драться именно в наших лигах. Уже сейчас представители азиатских стран хотят драться в Naiza. Не буду говорить обо всех, но уже сейчас мы имеем предложения от бойцов из Китая, Индии и других стран.

– Вы сами учились в Китае. Неужели им пока не интересен наш рынок? Или наоборот, у них нет бойцов, способных подраться в Казахстане?

– Нам очень интересны китайские бойцы, им также интересно подраться в казахстанских лигах. Но одна большая преграда – закрыты границы, в Китае сейчас самый большой локдаун за последние два года. Как только ситуация нормализуется, я надеюсь это случится ближе к этой осени, вы увидите китайских бойцов очень хорошего уровня в нашей лиге.

– Ну и последний вопрос. Предположим, что вас попросили подобрать соперника для Рахмонова в UFC. Как матчменеджер, кого бы выбрал идеальным соперником для «Номада»? (Разговор записывался до официального объявления боя с Нилом Магни)

– На данный момент, если честно, я хотел бы увидеть бой Шавката Рахмонова со Стивеном Томпсоном. Он яркий представитель кикбоксинга, стоит на 6 месте в рейтинге UFC. Или же можно посмотреть бой с Колби Ковингтоном. Если Шавкат пройдет полную хорошую подготовку, то он способен обыграть и Колби и Стивена.

Фото: Naiza FC