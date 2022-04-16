Волшебный шапалак
Блог

Матчмейкер Naiza о подборе соперников топовым бойцам, секретах составления карда и вариантах боев для Рахмонова

Sports.ru - Казахстан
Шавкат Рахмонов Шавкат Рахмонов
Naiza Fighting Championship
MMA MMA
Асу Алмабаев Асу Алмабаев
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Он спас бой лиги, найдя замену травмированному бойцу за час

 Фанаты ММА видят лишь вершину айсберга – бой двух соперников, которые выходят в клетку и готовы порвать друг друга. Но до этого момента проделывается громадная работа по матчмейкингу: создание карда, подбор соперников, создание нужных условий, подписание контрактов с бойцами и многое другое.

О том, как это происходит в лиге Naiza, в беседе с корреспондентом Sports.ru Казахстан Дауреном Торгайбаевым рассказал матчмейкер казахстанской лиги Жандарбек Кисcимов.

Он сам – бывший боец (рекорд в ММА 1-0, в К1 – 5-1), прошедший первый набор грантников в DAR Team. Жандарбек учился четыре года в Китае, владеет четырьмя языками и старается делать громкие бои.

– Лига Naiza приняла решение в апреле сделать два турнира, сократив при этом кард обоих соревнований. Вам как матчмейкеру это удобнее?

– Конечно, чем меньше боев, тем меньше риска замен в карде, и на первый план выходит уже не количество боев, а качество, зрелищность каждого противостояния.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🇰🇿 Бокс | MMA Казахстана (@mma_boicy)

 – Расскажите, как происходит матчмейкинг отдельно взятого боя?

– Первый шаг – это поиск бойца, обсуждение условий, даты, гонорара, имени соперника, подписание контракта. Дальше уже организационные вопросы: билеты, перелет, проживание, питание, а также форма. Получаем необходимую информацию от бойцов: возраст, размеры, предпочтения, музыка. Боец делает вес, предоставляет все медицинские справки, допуски. После боя он улетает домой и в течение 14 дней получает свой гонорар. Вот так выглядит, если вкратце, организация боя. В среднем матчмейкинг одного поединка занимает больше месяца, так как бойцам нужно время для подготовки к определенному сопернику, для весогонки.

– Есть ли различия в организации обычного и титульного боя?

– Для титульных боев мы анализируем все факторы, предлагаем свои варианты руководству лиги, обсуждаем. Конечно, у нас в приоритете те бойцы, которые провели больше успешных боев в Naiza, кто поднялся в рейтинге. Необходимо не просто выигрывать, а проводить яркие бои. Чаще всего, чтобы стать претендентом, необходимо победить предыдущего участника титульного противостояния. Например, Джохар Ескиев – он одолел сильного бойца из Кыргызстана, затем Аслана Утегалиева, предыдущего соперника Алиби Идриса. Это стало громким заявлением от россиянина, поэтому бой за титул и состоялся.

 

- Кому проще подобрать соперника? Молодому проспекту или бойцу с именем?

– Соперника проще подобрать молодому спортсмену, в любом случае два голодных бойца чаще всего покажут яркие бои. А спортсменам с именем немного сложнее, они смотрят на условия, выбирают дату. Это неплохо, так как это профессиональный подход, только безбашенные соглашаются подраться в короткий срок, всем нужно время для подготовки. Для бойцов с именем, таких, как Асу Алмабаев, нужно заранее подбирать соперников. На данный момент в СНГ не так много бойцов, готовых с ним подраться. Поэтому мы стараемся таким бойцам привозить соперников с других стран, кто имеет послужной список, титул, собственный стиль, чтобы получить яркий бой. Такие бойцы в большой степени не за гонорар, хотя он тоже важен, а за результат: для них важно победить бойца с именем, чтобы пойти дальше, возможно подраться за титул Naiza.

– Раз вы заговорили про бой Асу. Насколько сложно было организовать его бой в Naiza в декабре?

– В августе-сентябре 2021 года мы в лигу подписали бразильца Кая Каленкара, он держал себя в форме и был готов к новому вызову. Он дрался в М-1, выиграл бой в Китае, выступал в любительских турнирах по грепплингу в Бразилии, поэтому был готов к громкому вызову. Когда Асу решил подраться в Naiza, нужен был серьезный соперник. Кай хотел этого боя, у него был рекорд 10-1, поэтому мы и организовали этот бой. Если говорить о последнем ивенте, то возьмем еще одного именитого бойца – Асылжана Бакытжанулы. По окончанию контракта с АСА он решил подраться в нашей лиге. Мы долго искали ему соперника, почти уже отказались от идеи проведения боя, но Захар Рябов (1-1) согласился выйти и показал хороший трехраундовый поединок.

– Как строятся отношения в лиге с бойцами? Существуют ли негласные правила переманивания бойцов в казахстанских промоушенах?

– Если боец подписан на долгосрочной основе, то у нас эксклюзивный контракт, то есть только на бои в Naiza. Конечно, если боец попросит разрешения выступить в другой лиге и руководство пойдет ему навстречу, то тогда это возможно. Мы открыты к тому, чтобы яркие бойцы выступали у нас, согласовав это с руководством своих лиг. Мы организовывали бой победителя гран-при Bushido Султанбека Жолдашбека, у него не было долгосрочного контракта с их лигой. Денис Муцнек, несмотря на то, что он являлся чемпионом Octagon, можно сказать, был в качестве свободного агента. Мы уважаем условия других лиг, их руководство и за спиной не будем вести переговоры.

– Насколько важны при организации боя вызовы и в целом отношения между бойцами?

– Если бойцы бросили друг другу вызов, то это нормально, такой бой можно организовать, он будет интересен и бойцам, и лиге, и болельщикам. Но бывают случаи, когда вроде бы бой должен состояться, но бойцы не хотят этого: они представители одной команды, друзья или имеют еще какие-либо соображения. Тогда этот поединок не нужен никому.

– Как в целом происходит отбор бойцов в лигу Naiza?

– Мы смотрим на любительскую карьеру, если речь идет про молодых бойцов. Если же говорить про опытных спортсменов, то смотрим не просто рекорд, а где и с кем он бился, оцениваем фанатскую базу, рейтинги. Смотрим его бои, как он их проводит, не снимался ли ранее. Если он все делает четко и красиво, то тогда мы хотим его видеть в лиге. Конечно, медийная составляющая также очень важна. Сейчас просто драться уже мало, необходимо проводить раскрутку боя, быть интересным зрителю. Очень важно себя правильно преподносить прессе, правильно вести себя на публике, перед камерой. В большинстве постсоветских стран у бойцов менталитет, что они должны просто прийти подраться, вести себя скромно. Сейчас ситуация меняется, взять Запад, даже ту же Россию, где в ведущих лигах очень много уделяют вниманию раскрутке боев в медиа. Мы также в лиге Naiza стараемся уделять большое внимания именно медийной составляющей боя, очень важно, чтобы людям было интересно смотреть поединок, чтобы его ждали. Бывают случаи, когда турнир проходит в городе, тогда мы формируем местный кард, то есть ставим бойцов из этого города или близлежащих населенных пунктов. Это позволяет привлечь фанатов на турнир.

– Насколько сложно найти замену слетевшему бойцу?

– Бывали случаи, когда я находил замену за час. Недавно боец слетел в день стердауна, тогда я понял, что проще искать бойцов в Алматы, кто готов и может выйти. И если мне условно необходим боец на 61 кг, я ищу замену среди тех, кто выступал в весе до 57 кг, чтобы им не нужно было гонять много килограммов. Обзваниваешь алматинских тренеров, объясняешь ситуацию. Условно, есть 10 тренеров, у каждого есть 10 бойцов. То есть у тебя уже шорт-лист из 100 спортсменов, и кто-нибудь точно выстрелит. Я поддерживаю связь со всеми тренерами, мы обговариваем, что могут быть замены. Что касается титульного боя, то мы обязательно в кард ставим еще один бой этой весовой категории. Например, дрались Ескиев и Идрис, автоматически в карде стоят Абу Нурболат с Маматовым. И если, не дай Бог, кто-то слетит, то можно поднять одного из них в титульный бой, а второму найти замену.

– Как в целом вы оцениваете развитие ММА в Казахстане?

– У нас сейчас много профессиональных лиг, и я думаю, что в ближайшие пять лет мы получим большое количество новых звезд на уровне Казахстана и СНГ. Многие бойцы из других стран будут прилетать к нам и хотеть драться именно в наших лигах. Уже сейчас представители азиатских стран хотят драться в Naiza. Не буду говорить обо всех, но уже сейчас мы имеем предложения от бойцов из Китая, Индии и других стран.

– Вы сами учились в Китае. Неужели им пока не интересен наш рынок? Или наоборот, у них нет бойцов, способных подраться в Казахстане?

– Нам очень интересны китайские бойцы, им также интересно подраться в казахстанских лигах. Но одна большая преграда – закрыты границы, в Китае сейчас самый большой локдаун за последние два года. Как только ситуация нормализуется, я надеюсь это случится ближе к этой осени, вы увидите китайских бойцов очень хорошего уровня в нашей лиге.

– Ну и последний вопрос. Предположим, что вас попросили подобрать соперника для Рахмонова в UFC. Как матчменеджер, кого бы выбрал идеальным соперником для «Номада»? (Разговор записывался до официального объявления боя с Нилом Магни)

– На данный момент, если честно, я хотел бы увидеть бой Шавката Рахмонова со Стивеном Томпсоном. Он яркий представитель кикбоксинга, стоит на 6 месте в рейтинге UFC. Или же можно посмотреть бой с Колби Ковингтоном. Если Шавкат пройдет полную хорошую подготовку, то он способен обыграть и Колби и Стивена.

Фото: Naiza FC 

«В какой-то момент понял, что так жить нельзя. Бросил все и пошел в зал». Асылжан Бакытжанулы о предложении из UFC, контракте с АСА и нехватке тяжей в Казахстане

Криминальный авторитет из Казахстана «Дикий Арман» тесно связан со спортом: дарил боксерам деньги на ЧМ, дружит с футболистами, а бойцы UFC (даже Хабиб) считают его другом

🔥 Геннадий Головкин отправил Мурату в нокаут в девятом раунде. У сорокалетнего GGG теперь три пояса и возможный реванш с Канело

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные