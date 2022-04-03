Большой риск или шаг к абсолюту? Головкин идет к объединению двух титулов, но поединок может стать одним из сложнейших в карьере

Бой с Муратой 9 апреля.

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версии IBF и IBO Геннадий Головкин возвращается в дело. 9 апреля в Японии он сразится с Ретой Муратой.

На кону 2 пояса: помимо IBF, который ставит Головкин, еще и WBA, которым владеет Мурата. Два этих пояса составляют основу звания абсолютного чемпиона мира в дивизионе. Победителю боя для завоевания статуса абсолюта необходимо будет взять еще два титула – WBC (им владеет американец Джермалл Чарло) и WBO (пока им владеет американец Деметриус Андраде, но, скорее всего, он его освободит в связи с переходом в суперсредний вес).

Изначально этот бой должен был стать новогодним подарком для японских болельщиков бокса и пройти 29 декабря на ринге Super Arena в Сайтаме. Но в дело вмешался COVID-19. Правительство страны восходящего солнца из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью и появлением нового штамма ограничило въезд в страну для иностранцев, поэтому бой перенесли на весну.

«Я глубоко разочарован тем, что бой в Японии был отложен, но здоровье и безопасность людей всегда должны быть приоритетом. С нетерпением жду возвращения на ринг как можно скорее. Берегите себя!», — написал в соцсетях GGG после официального переноса.

Сначала называли март, но затем бой все-таки обрел новую дату – 9 апреля. И судя по тому, что Головкин уже в Японии, ничего не помешает ему состояться в срок.

Бойцы не понаслышке знакомы друг с другом, так как Мурата приезжал в лагерь Головкина и даже спарринговал с GGG.

«Во время этих занятий я узнал, что Мурата — очень серьезный боец, обладающий высоким боксерским IQ», – цитировали Головкина в DAZN.

Оба бойца давно не выступали: Рета последний раз бился в декабре 2019 года, когда легко одолел Стивена Батлера из Канады. Головкин же провел бой в декабре 2020 года, одолев поляка Камила Шеремету.

Японец на 4 года младше Геннадия, поэтому простой может для него пройти легче, но Головкин рискует, принимая столь сложный бой с серьезным оппонентом, еще и на его земле. Но риск дело благородное:

«GGG продолжает свое мировое турне и теперь выступит в Токио. Он идет на риск, на который большинство мировых звезд никогда не пойдут, отправляясь в родную страну другого чемпиона мира, чтобы объединить титулы. Головкин — Мурата пройдет станет одним из крупнейших спортивных событий, проводимых в Японии», — писал американский промоутер Том Леффлер.

Но в этом бою риск абсолютно оправдан. Не очень хочется считать чужие деньги, но по информации инсайдеров, гарантированный гонорар Головкина составит 12,3 миллиона долларов, тогда как Мурата получит 4,1 миллиона долларов. То есть Головкин, просто выйдя на бой, примерно получит 5 781 000 000 тенге.

Но еще большим призом будет спортивная составляющая. В случае победы, казахстанский чемпион может получить бой с Саулем «Канело» Альваресом.

Чтобы этот бой состоялся должно совпасть слишком много условий – победа Головкина над Муратой, победа Канело над россиянином Дмитрием Биволом, интерес публики к бою и так далее. Но одно можно сказать точно, что третий бой может стать действительно вишенкой на торте карьеры Головкина.

Напомним, что в первом бою между этими спортсменами была зафиксирована очень спорная ничья, во втором же выиграл мексиканец. Так что для карьеры GGG победа над Канело может означать абсолютный успех и признание.

Но вернемся от будущего к настоящему, Головкин в хорошей физической форме, по крайней мере об этом можно судить по видео, которые появляются с завидной регулярностью в соцсетях казахстанца.

Сам же Головкин тоже подтверждает это: «Я уважаю реальную силу Мураты и его самого, как личность. Я в хорошей форме и обязательно покажу отличное выступление».

Экс-чемпион мира Оскар де ла Хойя считает, что Головкин победит: «Есть ли у Мураты шансы? Мурата многому научился в любителях, у него очень сильное сердце и отличные тренеры. Так что у него есть шансы. Но когда дело доходит до Головкина — это действительно трудно. Хотя у каждого боксера изначально равные шансы. Я думаю, что Головкин победит решением судей. Да, этот бой пройдет всю дистанцию: Мурата действительно хороший боксер».

Похожего мнения придерживается бывший тренер Головкина Абель Санчес: «Это сложный бой, но не потому, что у Мураты есть все. Рета тренировался с Геннадием, когда он провел только 3-4 боя, сразу после Олимпиады. Вероятно, они боксировали два дня. Это было вроде спарринга Головкина с Альваресом, когда Канело впервые приехал сюда в 20 лет. Я не говорю, что это было легко, но Геннадий играл с Муратой. Он помог ему, но не получил от него никакой пользы, в отличие от Канело. Это было 4-5, может даже 6 лет назад. Мурата – другой боец. Да, он проиграл Робу Бранту, но и Геннадий уже не тот, что раньше. Это не будет слишком тяжелый бой, но он будет сложным для Геннадия. Он должен победить, но это не будет легко».

В ожидании сложного боя и еще один экс-чемпион мира Тони Беллью:

«Если бы это был Головкин, который уничтожал претендентов в 160 фунтах во время своего невероятного забега, то у меня бы не было сомнений, что он сделает свою работу с Муратой. Сейчас он на несколько лет старше, и у него было несколько тяжелых боев, но я ожидаю, что он выйдет победителем».

Осталось ждать недолго. И как в лучших традициях Головкина, GGG снова заставит казахстанцев примкнуть к экранам телевизора и в едином порыве поддерживать уроженца Майкудука.

Фото: instagram.com/gggboxing