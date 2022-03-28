«В какой-то момент понял, что так жить нельзя. Бросил все и пошел в зал». Асылжан Бакытжанулы о предложении из UFC, контракте с АСА и нехватке тяжей в Казахстане

«Сак» вернется уже 1 апреля.

Казахстанский боец ММА Асылжан Бакытжанулы (11-3-1) 1 апреля дебютирует в казахстанской лиге NAIZA.

Сам же «Сак» известен широкой публике по боям в лиге АСА. О конце контракта с российской лигой, бое Кичигина, предложении UFC и многом другом Асылжан рассказал в беседе с корреспондентом Sports.ru Казахстан Дауреном Торгайбаевым.

- Вы уже писали в социальных сетях по контракту с лигой АСА. Но давайте еще раз расставим все точки. Контракт с АСА завершился и пока не подписан новый?

- Закончился срок контракта, посмотрели с Данияром Каскарауовым на все моменты и решили продолжить наше сотрудничество с лигой АСА. Я уже начал подготовку на турнир, который прошел в Грозном 26 марта. Но в ходе тренировочного лагеря появились недоговоренности и бой был сорван, контракт подписан не был. Поэтому решили двигаться в другом направлении.

Так как я был уже в хорошей форме, подготовка шла и у меня в планах было провести бой до месяца Рамадан, решили подраться дома в лиге NAIZA. Я давно их знаю, в качестве гостя присутствовал на турнирах. Со мной связался матчмейкер лиги Мырза Еркенбеков, и мы быстро обо всем договорились.

- Вы не выступили в Грозном, но подрался другой казахстанец Георгий Кичигин. Удалось посмотреть его бой?

- Полностью бой не посмотрел, видел нарезки. Кичигин прошел очень хорошую, тяжелую подготовку. Мое мнение, что проблемой для него стала перетренированность, я также сталкивался с этим в последнем бою. Это играет большую роль, не хватает тренера, который бы постоянно следил за процессом, останавливал в нужный момент. У нас есть такая проблема, мы перегружаем организм. Я хорошо знаю Егора, знаю, как он пашет, но просто бывает в бою, что не твой день.

- У Вас с Кичигиным схожие ситуации с серией поражений. Не давит это перед боем?

- Нет, никак не давит. Я нормально отношусь к поражениям. После последнего поединка я отдохнул, обдумал все, надеюсь, что понял ошибки, над которыми работал. Посмотрим, как все пойдет в предстоящем бою.

- Часто пересматриваете свои бои?

- Не часто, но последний бой против Сильвы пересматривал раз 10. Я не смог показать то, на что способен. Я был после травмы, из-за которой был длительный простой. Я прошел сборы, подготовился, но в бою многое не получилось, наверное, процентов 20 только удалось показать.

- Кстати о травме. Удалось полностью восстановиться?

- Сейчас все нормально, тренируюсь, готовлюсь. Подготовку прошел в Алматы со своими ребятами, поработал над ударкой, вольной борьбой. К этому бою готовился, чтобы не перегрузиться, работал по своей программе. Посмотрим к чему это приведет.

- Что можете сказать по ближайшему сопернику Захару Рябову? Удалось посмотреть его бои?

- К сожалению, я не нашел записи его боев по ММА, в youtube есть только видео его любительских боев по ушу-саньда. В любом случае, он хороший ударник.

- Может ли этот факт стать проблемой в подготовке?

- Не думаю, что это станет ключевым фактором. Я готов во всех аспектах. Конечно, было бы лучше, если удалось бы посмотреть его бои. Но нет, так нет.

- В Казахстане очень мало бойцов Вашей весовой категории, с чем это связываете?

- У нас есть тяжи хорошего уровня в боксе, в борьбе. Но в ММА пока их нет. Единственный, кто мне помогает в Алматы, с кем мы спарингуемся – это Женя Егембердиев. Сейчас пару ребят появились, думаю, у них большое будущее. Причина? Наверное, ММА жесткий вид спорта, и возможно не каждый согласится выйти и драться.

- У Вас интересная история прихода в ММА. Вы успели закончить университет, магистратуру, даже поработать бухгалтером. Не было страха бросать то, что кормит?

- Страха не было. У меня такой характер, что я хотел от жизни большего, других ощущений. Я приезжал каждый день в офис, мне это не приносило никакого удовольствия, я понимал, что мне не хватает эмоций. Можно сказать, что была постоянная пелена, работа с понедельника по пятницу, в воскресенье уже к вечеру не было настроения, потому что нужно было снова идти на нелюбимую работу. В какой-то момент я понял, что так жить нельзя, решил попробовать то, что мне нравится. Бросил все и пошел в зал тренироваться. Было ощущение внутри, что должно получиться. Образование – это всегда необходимо, это дает фундамент.

- То есть теоретически мы еще можем увидеть Асылжана – бухгалтера?

- Думаю, что нет (смеется).

- Когда начинали заниматься ММА, могли ли себе представить, что будете близки к титулу АСА?

- Когда только начинал заниматься, я мечтал о чем-то большом, больших лигах. Но я не летал в облаках, шел шаг за шагом, хотел быть лучше. Я должен был выжать максимум, а там дальше, как Бог даст.

Для меня первый бой в Alash Pride по эмоциям можно было сравнить с титульным боем в UFC. Было столько радости. Дальше от боя к бою рос, тренировался, улучшал себя технически, физически, ментально. Будучи бойцом Alash Pride, я смотрел турниры лиги ACB (сейчас – АСА), я был в шоке от первого боя Юсуфа Раисова и Марата Балаева, они в моих глазах были машинами-убийцами. И тогда я думал, вот бы было хорошо подписать контракт с этой лигой. Потом представилась возможность, подписал, посмотрел, вроде получилось.

- Нет ли сожаления, что титульный шанс был рядом, но так его не получили?

- У меня было два контракта на бои, когда титульник был рядом, но так не суждено было этому случиться. Сожалений у меня нет, делаем выводы, работаем над ошибками и двигаемся дальше.

- Лет пять назад была информация, что у Вас есть предложение от UFC. Почему не получилось?

– Действительно предложение было. У меня закончился первый контракт с АСВ. На меня вышел менеджер, предложил выйти на коротком уведомлении в UFC на турнире в Санкт-Петербурге. Мы, посоветовавшись с тренерами, решили не торопиться и продолжить работу с АСА.

- У Вас своеобразный ритуал с тренером Алмасом Ализаковым, когда перед боем от него прилетает шапалак. Как возник этот ритуал?

– Это пошло с первого боя, если честно был нежданчик, я даже растерялся. А потом это пошло уже как традиция перед каждым выходом в октагон. Каждый, кто работает с Ализаковым, должны быть на это настроен (смеется).

- У Вас не так давно родился сын. Это что-то изменило??

- Много, что изменилось внутри, больше ответственности, перешел на другой уровень ментально, поменялись взгляды, начал смотреть на многие вещи под иным углом. Сейчас жду бой 1 апреля. Сам хочу продышаться, посмотреть, выполнить все установки тренеров. Жду этот бой, у меня бешеный настрой.

- Что ждать болельщикам от Вашего боя?

- Я не думаю, что будет прям рубка. Захар – очень техничный боец, многие выходцы с ушу-саньда, с кем я работал, они очень подготовлены технически. Я сделаю все, что от меня зависит, хочу показать зрелищный бой. Сопернику желаю подойти без травм, в хорошей форме. Смотрите этот турнир, постараемся обрадовать всех.

Фото: АСА