Начал карьеру в 15, тренируется у отца, должен был драться с Куатом Хамитовым. Представляем соперника Гойти Дазаева

7 фактов про Олега Косинова.

Казахстанец Гойти Дазаев (10-3) вернется в октагон спустя почти год после поражения от Дмитрия Бекрева в бою за титул лиги AMC Fight Night.

Теперь для «Кокжала» новый вызов, новая категория до 70,3 кг и новый соперник Олег Косинов (11-5).

Собрали самое интересное о ближайшем сопернике Дазаева.

Начал карьеру в 15 лет. Официально Олег дебютировал в профи-мма в 2011 году на турнире лиги OFC в Москве, проиграв Исламу Магомедову сабмишеном в 1 раунде.

Чемпион Европы по ушу-саньда. Олег Косинов за спиной имеет очень неплохой бэкграунд в любительской карьере. Он чемпион России и Европы по ушу-саньда, а также чемпион России и Мира по рукопашному бою.

Тренирует отец. С детства главным наставником и тренером является отец Косинова. Хотя никогда он не отказывается и от проведения кэмпов с другими специалистами. Так он долгое время тренировался в Старом Осколе вместе с Немковыми, несколько раз выезжал в Тайланд на сборы.

Идет на серии из 4-х побед. При этом 2 последние были досрочными – Александр Швабский сдался, а Артур Пронин оказался в нокауте после удара в печень.

Должен был драться с Куатом Хамитовым. С «Найманом» они должны были встретиться в рамках турнира Fight Night Global 98 в сентябре 2020 года. Однако россиянин снялся с поединка из-за положительного теста на COVID-19.

Дрался в 77 кг, но хочет пояс в легком весе. Свои последние бои Олег провел в весовой категории до 77 кг, однако не раз заявлял о желании подраться с чемпионом в весовой категории до 70 кг Нариманом Аббасовым. Видимо, в связи с этим бой с Гойти и пройдет в новом весе для Косинова и неродном для Дазаева.

Много гоняет. По признанию самого же Косинова, в межсезонье его вес достигает 88 кг, соответственно для боя с казахстанцем ему предстоит согнать более 15 кг веса.

Бой между Гойти Дазаевым и Олегом Косиновым состоится 25 марта 2022 года в Астрахани в рамках турнира AMC Fight Night.

Фото: AMC Fight Night