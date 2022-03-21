Чемпион Naiza Алиби Идрис закончил колледж с красным дипломом, но выбрал ММА. Сейчас работает в одном зале с бойцами UFC и занимается благотворительностью

Скоро защита титула.

Казахстанский боец Алиби Идрис один из активистов благотворительной организации «Asar ume». Они строят дома и помогают малоимущим.

Помимо этого у Алиби красный диплом, бойцы UFC в спарринг-партнерах, титул в наилегчайшем весе NAIZA, а также большая мотивация в связи с рождением сына.

Обo всем этом он рассказал в интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан Даурену Торгайбаеву.

«В физическом плане я уступаю бойцам в весе 61 кг»

- Осталось две недели, уже начал весогонку, – начал рассказ о подготовке Алиби. – 2 месяца назад узнал, что будет бой. В принципе, мы круглый год держим форму, всегда готовы. Хотели провести сборы в Тайланде с Жалгасом Жумагуловым, Нурбеком Кабдрахмановым, но получилось так, что наши документы не были готовы вовремя. С Айбеком-ага (Шокпутовым – прим.) решили, что будем готовиться дома. Готовы биться за пояс, никому свое не отдадим.

- Много веса приходится гонять перед боем?

- Перед этим поединком приходится сгонять много, после боя я много работаю в тренажерном зале, поднял вес. Думаю, 12–13 кг нужно согнать.

- Если так много гоняешь, нет желания подняться в весе и попробовать забрать титул у Айжигита Еркебайулы?

- Нет, я с ним работал на сборах, которые организовывали NAIZA, он большой для меня. У меня нет данных на 61 кг, я маленький, сухой. У нас в зале есть пацаны, которые выступают в этом весе, я готов с ними работать, но в физическом плане им уступаю. Поэтому пока комфортно чувствую себя в своем весе.

«Дрался в пустом зале. Выхожу на бой, а там тишина – все на меня смотрят, как будто выходишь на сцену»

- Твой бой должен был состояться в Нур-Султане, теперь в Алматы. Есть ли тебе разница, где драться?

- Мне все равно, где выступать. В прошлом году президент Naiza Нурбек Карабала говорил, что есть планы проведения турнира в Актобе. Думаю, что в родном городе будет мне хорошо выступить, потому что придут поддержать мои друзья, родственники.

Думал, что буду биться со зрителями, но я уже привык, мой 3–4 бой уже проходит при пустых трибунах. Конечно, болельщики создают атмосферу. Я был гостем на Naiza 36, где были болельщики. Мне очень понравилось.

- Не хватает энергетики трибун?

- Конечно не хватает. В последнем бое с Асланом Утегалиевым дрался в пустом зале. Выхожу на бой, а там тишина – все на меня смотрят, как будто выходишь на сцену. Сложно настраиваться, но во всем есть благо.

«Хочу выиграть у Жалгаса в спаррингах, но он лучший в зале»

- Сейчас в твоем зале работают два бойца UFC Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов. Какие советы дают старшие бойцы?

- Они провели второй-третий сбор в Америке, очень помогают нам советами, помогают в борьбе. Мы всегда стараемся брать пример со старших. То, что они поехали в Америку, для нас стало плюсом. Мы все вместе работаем, в «Еркын Куш» очень сплоченная команда, всегда все готовы прийти на помощь. И то, что все хотят сюда на сборы, лишний раз подтверждает это. Я в себе уверен, много работаем, чтобы не отдать свое.

- Вы часто спарингуетесь с Жалгасом. Выигрываешь у него на тренировках?

- Нет, пока не удается у него выиграть. Уже с ним работаем лет 5-6, потихоньку беру от него опыт. Раньше рядом с ним даже не дышал, сейчас пару минут могу забрать. С ним очень сложно, хочу выиграть у него, но он лучший у нас в зале.

- Будет ли он у тебя в углу во время защиты титула?

- Он хочет. Мне сказал, что будет. Скорее всего и Морозов, и Жумагулов будут рядом. В прошлом бою они мне очень помогли, они знают мои слабые и сильные стороны, могут подсказать. Если они будут в углу, то это будет большой плюс.

- Жумагулов в интервью говорил, что у «Еркын Куш» есть проблема с залом. Насколько она большая?

- Не секрет, что у нас маленький зал. Бьешь с разворота, кому-то попадаешь, борешься, кто-то может на ногу упасть, травму нанести. Мы пытаемся решить эту проблему, обращаемся, но пока это не решается. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то нужен большой зал. Но мы не унываем, работаем, не ноем, Актобе всегда дает результат.

- В чем секрет Жалгаса Жумагулова? Почему он в UFC, а остальные – нет?

- Он всегда идет до конца, круглый год пашет, у него железный характер. Я стараюсь брать с него пример. Он всегда мне подсказывал, даже когда я работал, не мог выбрать спорт или работа, он меня наставлял, старался помогать. Когда он проигрывает, он никогда не опускает руки, он начинает работать еще больше, чтобы доказать. Он всегда дерется за свою честь, не выбирает соперников. Мы все берем с него пример.

«Буду поднимать темп с каждым раундом»

- Видел бои Ескиева? В чем его сильная сторона?

- Я видел его бой с кыргызом Дайкановым, я был на этом турнире. Видел его бой с Асланом Утегалиевым. Он сильный физически, бьет сильно. Он победил Аслана, который был претендентом, сам став претендентом на титул. Я сразу сказал, если он хочет бой, я отказываться не буду – welcome! Это мой пояс, я за него буду драться.

-Он за карьеру одержал три досрочные победы и все сабмишеном. Готов к его борьбе?

- Я готов ко всему. Мы работаем над всеми аспектами, поработали над защитой от борьбы. ИншАллах, я готов провести пять раундов.

- Что ждать от боя?

- Клетка покажет, кто сильнее. Я буду поднимать темп с каждым раундом, мы сейчас над этим работаем. Постараюсь сделать шоу и порадовать своих близких, семью, болельщиков.

- Последний бой ты провел с Асланом Утегалиевым. Удалось сохранить дружеские отношения?

— Это был чисто спорт, но сейчас у нас не осталось близких отношений. Раньше мы общались чаще. У нас нет вражды, мы уважаем друг друга, общаемся, но я не могу назвать его близким другом. Я не лицемер, я не могу его считать близким, а потом выходить и биться в клетке. Претензий к нему не имею.

- Ты все пять своих боев провел в NAIZA. Нет ли планов поменять лигу в дальнейшем?

- Моя цель – защитить пояс, я не хочу забегать вперед. В Naiza мне нравится, они создают условия для бойцов. Я год назад ездил c пацанами, помогать на бои в Eagle FC. Мне там не очень понравилось. В Naiza лучше. Здесь я начал карьеру, пять боев провел, дальше видно будет, если поступит предложение позже будем думать, но пока я здесь, и мне здесь комфортно.

«Семья – это самое главное. Рождение сына – моя мотивация»

- Есть ли у тебя бой мечты? Условно боец, с которым ты бы вышел даже бесплатно?

- Нет, бесплатно я не готов. У нас в зале сильные бойцы из UFC, единственный трехкратный чемпион мира Багдат Жубаныш. С ними мы вместе тренируемся, для меня большая честь с ними тренироваться, быть друзьями. А так нужно драться за большие деньги, мы по 8 месяцев сидим без зарплаты. Не охота ныть, это наш путь, мы идем по нему, но семью надо кормить. Семья – это самое главное. Конечно, мы каждый раз будем драться за честь, но у меня сын родился, родители, жена, мне их надо кормить. Когда я стал отцом, увеличилась ответственность. Рождение сына – моя мотивация. Сейчас я ушел из дома, живу на съемной квартире, потому что дома еду вкусную готовят, сын требует внимание. Но у меня бой, поэтому мы обсудили с семьей, и я решил, что так мне будет полезнее. Снял квартиру около зала, чтобы моя концентрация была полностью на бое.

- После рождения первенца изменился ли ты?

- Моя жизнь сильно поменялась после рождения сына. Я год назад женился, сейчас родился сын, все говорили, что когда станешь отцом – все изменится, но я не обращал внимание. А когда сын родился, у меня ток пошел по всему телу, теперь у меня есть, за кого отвечать. Первое время тяжело было, приходишь с тренировки нужен отдых, а сын плачет, ты встаешь, чтобы помочь, волнуешься за него, ночью с ним возишься. Из-за этого режим сбивается. Поэтому перед боем я решил, что лучше мне будет жить отдельно.

- Хочешь, чтобы сын пошел по твоему пути, стал бойцом?

- Я хочу, чтобы он был хорошим человеком, чтобы был примером для других. А кем он будет пастухом или бойцом – не важно. У меня мечта вырастить сына, за которого мне будет не стыдно.

«Была сложная ситуация, работал ради мамы»

- Смотрел твою страницу Instagram. Первая фотография – ты с красным дипломом по окончанию колледжа. Сам учился? Или получал поблажки, как спортсмен?

- Я, по воле Аллаха, хорошо учился, до 9 класса у меня были одни пятерки. Но потом не хотел учиться, не смог набрать балл ЕНТ, пошел в колледж, поступил на грант, закончил с красным дипломом по специальности «слесарь автоматизации управления». Никому деньги не давал, поблажек не делали, учился сам. Сейчас колледж постоянно зовет на встречу с молодежью.

- Удалось поработать по специальности?

- Я не хотел работать, хотел тренироваться. Но в семье была сложная ситуация, мама переживала, что спорт не прокормит. Работал три года, помогал дома. Но когда 25 исполнилось, я собрал папу с мамой, сказал им, что работаю ради них, но у меня есть мечта, дайте мне время, я хочу тренироваться и показать себя. Мы жили 100 км от города, родители там были, а я жил на съемной квартире. Было тяжело, сейчас перевез семью в город, они рады, что я смог достичь таких высот.

- Родители смотрят твои бои?

- Мама не смотрит, а папа следит. Жене не всегда удается посмотреть, Мама волнуется, плачет, звонит. Когда у меня весогонка, она не может на меня смотреть.

- У тебя много фото со сноубордом. Занимаешься им?

- Мне это очень нравится. Я 5-6 раз катался, очень понравилось. Стараюсь, когда в Алматы прилетаю, подняться в горы, покататься на сноуборде. Но это очень травмоопасно, поэтому стараюсь быть осторожнее.

- После боя поднимешься в горы?

- Конечно, если будет победа, хочу отдохнуть пару дней, подняться на Шымбулак. Но посмотрим, как получится. Это спорт, никто не застрахован от поражений. Не факт, что я выиграю, но я готов на 100%, буду идти до конца.

Фото: Naiza FC, instagram.com/alibi_idiris