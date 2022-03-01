Sports.ru Казахстан – лучшее медиа страны по версии Naiza Awards 2021

В конце февраля в Алматы прошлое знаковое для казахстанского ММА событие – церемония награждения лучших по итогам года NAIZA Awards 2021.
Перед стартом мероприятия выступил президент лиги Нурбек Карабала, оценив вклад в развитие лиги каждого болельщика, представителя СМИ, команды лиги и каждого бойца, выступающего в октагоне.
Чуть позже Нурбек прокомментировал итоги прошлого года специально для Sports.ru Казахстан:
«Можно сказать, что 2021 год для промоушена стал одним из самых ярких, несмотря на пандемию и пост-пандемический период. Всего нам удалось организовать 9 ивентов. А последние три мы провели со зрителями в Алматы: мы смогли собрать 12-15 тысяч зрителей, учитывая все ограничения. Это колоссальный успех для казахстанской ММА-индустрии.
Мы стали свидетелями ярких нокаутов, удивительных возвращений и напряженных боев. Мы делаем историю казахстанского ММА в стенах октагона. Поскольку Naiza за 2021 год провел 103 боя с участием 206 бойцов из ближнего и дальнего зарубежья, мы решили составить рейтинг самых захватывающих нокаутов, поединков, сабмишенов, апсетов в истории промоушена.
Мы дали старт для появления и развития специфических профессий: катмены, судьи, спортивные менеджеры, матчмейкеры, комментаторы ММА боев, журналисты в сфере ММА и другие. И все они приложили максимум усилий для популяризации этого проекта. Поэтому мы решили отметить лучшие показатели ушедшего года в Naiza. Мы стоим на пороге исторического момента, который определит будущее спортивного и социально-экономического направления в Средней Азии в индустрии ММА».
Во время церемонии, которая не обошлась без традиционной красной дорожкой, озвучили 19 номинаций, среди которых болельщики, тренеры, медиа и, конечно, бойцы.
На церемонии присутствовал попавший в ТОП-15 UFC Шавкат Рахмонов, а также чемпионы лиги Алиби Идрис, Николай Самусев, Айжигит Еркебайулы и топовые казахстанские бойцы Фаниль Рафиков, Асу Алмабаев и другие.
Не приняли участие лишь бойцы, которые готовятся к первому в этом году турниру Naiza. Он состоится 5 марта в Алматы и возглавит его титульный бой Серик Разгалиев – Дуглас де Оливейра.
Казахстанская редакция Sports.ru была представлена в двух номинациях – «Лучшее медиа» и «Лучший журналист». В этой номинации был выдвинут Дмитрий Нестеренко, пишущий на сайте под псевдонимом Даурен Торгайбаев.
После голосования болельщиков и экспертов лучшим медиа в Казахстане признали казахстанскую редакцию Sports.ru. Титул лучшего журналиста достался Мерею Канапьянову из телеканала «Алматы».
Награду нашей редакции вручила PR-менеджер Naiza Зарина Кайраткызы.
- Индустрия ММА в Казахстане за прошлый год вышла на новый уровень развития. Здесь на все нужно смотреть совокупно – активность промоушенов, файтеров и их присутствие в СМИ, социальных медиа, поддержка спортивных инфлюенсеров и блогеров. Только при совместной деятельности мы сможем построить устойчивый имидж ММА среди казахстанцев.
Одним из успешных кейсов сотрудничества стал пример работы с казахстанской редакцией спортивного новостного портала Sports ru. С начала нашего сотрудничества с редакцией всего было подготовлено около 100 материалов, из которых 12 крупных интервью с менеджментом Naiza, бойцами. Редакция регулярно освещала наши пресс-конференции и ивенты.
Это большой труд и я рада, что он был по достоинству оценен на Naiza Awards 2021. Желаем редакции дальнейших творческих успехов, - отметила Зарина.
«Для нашей редакции это большое признание, так как Sports.ru Казахстан начал работать в нашей стране относительно недавно, а активно освещать жизнь ММА-индустрии еще позже. Хочется отметить, что мы здесь уверенно и надолго», – поделился эмоциями автор раздела сайта о ММА и боксе Дмитрий Нестеренко.
Главный редактор Sports.ru в Казахстане Антон Лысяк отметил, что подобные награду мотивируют:
- Индустрия ММА в нашей стране активно развивается. Мы видим, что казахстанские читатели с большим интересом следят за новостями о единоборствах на сайте, очень активны наши соцсети по этой тематике. В 2021 году Sports.ru Казахстан проделал большую работу в этом направлении, и мы рады, что это отметили наши коллеги и любители ММА. Это очень мотивирует и заставляет работать еще лучше.
@mma_boicy – лучший инстаграм о боевых видах спорта в Казахстане
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Лучшим бойцом года по версии Naiza стал Ильдар Кудайбергенов, который принял участие в награждении, подключившись к звонку президента лиги Нурбека Карабала.
Лучшим боем признали противостояние также с участием Ильдара – титульный поединок против Фаниля Рафикова.
Приз за лучший нокаут получил представитель Кыргызстана – чемпион в легчайшем весе Айжигит Еркебайулы. Чемпион сказал со сцены о желании попробовать свои силы в другом дивизионе. Правда, его уверенность не разделил чемпион в полулегком весе Николай Самусев. Зато Фанилю Рафикову пришлась эта идея по вкусу – спуститься в вес Самусева для боя с Айжигитом.
Наравне с Ильдаром свой приз не смогла получить и россиянка Вероника Борисова, которая была признана лучшим бойцом-девушкой.
Также стоит отметить номинацию, которую забрал единственный в Казахстане трехкратный чемпион мира по рукопашному бою – Казбек Сагын. Его назвали лучшим проспектом (новичком) года.
Не обошли организаторы и аксакалов ММА, которые получили свои призы – Айбек Шокпутов (лучший тренер), Сагиндык Мекеев (за вклад), Баян Жангалов (за высшее достижение).
Полный список номинаций выглядит следующим образом:
Номинации:
1. REFEREE OF THE YEAR – Актилеу Аскербайулы
2. JOURNALIST OF THE YEAR – Мерей Канапьянов
3. MEDIA OF THE YEAR – Sports.ru
4. UPSET OF THE YEAR – Серикбай Ходжабаев
5. COACH OF THE YEAR – Айбек Шокпутов
6. TEAM OF THE YEAR – DarTeamPro
7. SUBMISSION OF THE YEAR – Ержан Естанов
8. KO OF THE YEAR – Айжигит Еркебайулы
9. PROSPECT OF THE YEAR – Казбек Сагын
10. FIGHTER OF THE YEAR – Ильдар Кудайбергенов
11. WOMAN FIGHTER OF THE YEAR – Вероника Борисова
12. FIGHT OF THE YEAR – Фаниль Рафиков
13. FIGHT OF THE YEAR – Ильдар Кудайбергенов
14. BEST СOMMENTATOR DUO – Арман и Исатай
15. BEST SPORTS BLOGGER – SULLA
16. BEST CONTRIBUTION – Сагындык Мекеев
17. BEST EVENT COMPANY – Imatum Company
18. FAN OF THE YEАR – Айгуль Ермагамбетова
19. RING ANOUNСER – Арман Момынов
20. HIGHEST ACHIEVEMENTS – Баян Жангалов
Фото: Naiza FC
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