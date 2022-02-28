Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Сержан ответил на вопросы.

Болельщикам ММА Сержан Сапаргалиев известен благодаря его воле к победе и громкий боям. «Бойка», как его называют, выходит биться вне зависимости от имени и регалий соперника.

Так было с будущим чемпионом лиги Naiza Айжигитом Еркебайулы, с экс-бойцом UFC Григорием Поповым, и так будет в бою 5 марта на Naiza 37 с экс-претендентом на титул М-1 Вадимом «Ноги-Макароны» Малыгиным.

Перед боем с россиянином Сапаргалиев дал интервью Sports.ru Казахстан, рассказав о сложном пути в ММА, работе в таки вместо тренировок, отрицательном рекорде и желании взять реванш у Попова.

- Расскажи откуда ты родом и как пришел в ММА?

– Я родом из города Аягоз Восточно-Казахстанской области. Я занимался спортом, в течение пяти лет ходил в бойцовский клуб. Тогда мне один человек посоветовал пойти в ММА. Долго думал, но отсутствие финансов не позволяло это сделать. Через некоторое время увидел этого человека снова. Он снова спросил меня, пошел ли я в ММА. Он даже предложил мне договориться с клубом, чтобы я мог заниматься там бесплатно. Я отказался, мне не позволило воспитание принять это предложение. Но через время я все же пришел. Занимался там месяц, затем вышел на любительский бой. Честно говоря, остался доволен своим выступлением. Но этот зал закрылся. Позже я познакомился с Алмасом Ализаковым, который и по сей день является моим тренером.

- Часто в детстве приходилось драться на улице?

– Я жил в тихом районе, где не было уличных драк и проблем. Затем в мы переехали в другое место, где были свои уличные законы. Мне как «неместному» пришлось учиться стоять за себя. На районе престижно быть первым «атаманом», поэтому мне, чтобы зарабатывать авторитет среди пацанов, пришлось драться в день 2-3 раза. Я принимал любой вызов, кто предлагал мне выйти один на один. Для меня было стыдно ответить отказом.

- У тебя своеобразное прозвище «Бойка». Расскажи с чем связан выбор данного прозвища?

– Меня так прозвал мой тренер Алмас. Позже я его спросил, почему он меня так называет. Он ответил, что у меня сильный характер, и я всегда бьюсь до конца. Если честно, я бы выбрал себе казахское прозвище, но есть как есть.

- На данный момент у тебя отрицательный рекорд. Не давит это?

– Меня цифры не интересуют. Я никогда не даю задний ход, если дают бой – я дерусь. Если бы я дрался на статистику, то я бы всегда был на низком уровне. Для меня главное – что мои выступления нравятся народу, все мои бои зрелищные. В спорте бывают и победы, и поражения. От этого никуда не деться.

- В одном из первых боев на Naiza ты чуть не уснул после удушающего, но сумел выйти из этого положения? Расскажи, как это было…

– Я тогда вышел драться на коротком уведомлении, за 10 дней до боя мне предложили – я принял вызов. Я старался не показывать свою неготовность сопернику, держался как мог. Тот бой я вытащил на характере, благодаря поддержке своего народа.

- В интервью перед последним боем против Попова ты рассказывал, что таксуешь вместо подготовки. Так зарабатываешь на жизнь? Или есть основная работа?

– Да, иногда я таксую. Нужно же ведь зарабатывать на жизнь, ничего зазорного в этом не вижу. Но сейчас у меня сломана машина, поэтому я переквалифицировался в электрика. Что поделаешь, это жизнь…

- Попов – это громкое имя на территории СНГ. Расскажи, в чем он хорош?

– Попов – отличный боец. Его преимущество в опыте. Он профессионал – всегда готовится к своим сопернику, изучает его слабые места. Поэтому он силен. Если бы у меня была возможность заново провести этот бой, то я бы ничего не изменил.

- Впереди у тебя россиянин Малыгин. Расскажи, где и как готовишься к этому бою?

– Сейчас я самостоятельно готовлюсь в зале. Подготовка идет по плану. Готов одержать победу.

- Ты сейчас 8-й в рейтинге Naiza в своем весе? С кем бы из вышестоящих хотел бы провести бой?

– Я хотел бы реванша с Поповым.

Фото: Naiza FC