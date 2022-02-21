Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым

Команда на сборах в горах.

Мы привыкли, что ведущие бойцы команды Dar Team успешно представляют команду в октагонах различных лиг. Так Шавкат Рахмонов попал в топ-15 UFC, Фаниль Рафиков вернулся яркой победой в Naiza, а Асу Алмабаева казахстанские болельщики уже который год ждут в сильнейших лигах мира.

О лидерах команды, грантах для молодых спортсменов, развитии женского ММА в Казахстане, а также сборах на высоте 1700 метров корреспондент Sports.ru Казахстан Даурен Торгайбаев поговорил с главным тренером Dar Team Азизом Разыевым.

«Для каждого тренера одна из личных целей – получить признание своей страны, получить звание «заслуженного тренера»

- В конце года Вы получили звание заслуженного тренера РК по рукопашному бою. Что это значит лично для Вас?

- Это что-то личное. По истечение 18 лет моей тренерской карьеры, я провел через себя и увидел плоды своего большого труда – воспитал трехкратного чемпиона мира (Казбека Сагын – прим.авт), также есть молодые ребята, которые стали чемпионами Азии, чемпионами мира. Наверное, для каждого тренера, это одна из личных целей – получить признание своей страны, получить звание «заслуженного тренера».

- Что было приятнее все-таки получить «заслуженного тренера» или первая победа Казбека Сагына на Чемпионате мира?

— Это разные эмоции. Когда Казбек стал чемпионом, я в первую очередь радовался за бойца, а тут больше твое личное. Понятно, что к этому причастны много людей, сработало много факторов, но больше личные амбиции, приходит понимание, что ты все-таки что-то сделал в своей жизни. Поэтому очень сложно сравнить эти два ощущения.

«Шавкату мало просто драться, нужно быть интересным для аудитории»

- Предлагаю поговорить про самое яркое события в мире казахстанского ММА начала года – Шавката Рахмонова. В чем секрет успеха «Номада»?

- Его отличает внутренний стержень, характер. Парень вообще не знает слово «поражение», это чувствуется даже во время тренировочного процесса, в спаррингах. Он лучше получит травму, нежели сдастся. Крайне редко, но на тренировках он может попасться на сабмишен, но он никогда не постучит.

Если у него что-то не получается, он пока своего не возьмет, не отстанет. Когда у молодого спортсмена что-то получается лучше, чем у него, он не остановится, пока не сделает лучше. У него стержень постоянной конкуренции, он постоянно хочет быть лучше всех. Я на протяжении многих лет работаю со спортсменами, но с таким характером ребят я еще не видел. Думаю, что это его главный ключ к успеху и тот фактор, который его отличает от бойцов.

- Понятно, что после победы все сейчас в восторге от Шавката. Но Вы, как главный тренер Dar Team, какие видите аспекты у Рахмонова, чтобы стать еще лучше, еще сильнее?

- Сейчас с ним индивидуально работают тренеры по вольной борьбе. Он чаще всего работает с личным тренером Баяном Маратовичем Жангаловым. Сейчас наш тренерский состав хотел бы увидеть в нем больше борцовской мощи.

Он очень яркий боец для UFC, хотелось бы, чтобы он мог нокаутировать и с рук. Он уделяет очень много времени работе над ударами ногами, но и очень хорош на руках. Он еще молод, он растет, набирает. Он растет физически, хотелось бы, чтобы он прибавил еще в силовых показателях.

- После этого боя Шавкат впервые заговорил о каких-либо вызовах, но в целом ведет себя очень скромно, в отличие от того же Фаниля Рафикова, который часто остр на язык, уделяет много внимания трэштоку. Какой подход Вам ближе и как удается найти подход к таким разным бойцам?

- Каждый боец в нашей команде индивидуален, к каждому нужен подход. У тренера нет выбора, мне нужно подстроиться под каждого парня. Если это Шавкат, то мы стараемся ему советовать что-то говорить. Мы очень хотим, чтобы он уделил больше внимания английскому языку, потому что сейчас очень сложно заявить о себе без даже легкого трэш-тока.

Он провел три боя и только сейчас начал бросать вызовы. Если бы он это делал раньше, то, возможно, у него бы были уже громкие соперники. Он попал уже в топ-15, но сейчас мало просто драться, нужно быть интересным для аудитории.

Фаниль – это парень, который умеет привлекать к себе внимание, он не постесняется подойти спросить совет, не перегибает ли он палку. Он очень неглупый мальчик с двумя высшими образованиями. Он проводит мастер-класс для молодого поколения, рамки разумного он не переходит. Есть принципы: не задевать честь семьи, культуру, нацию и религию. Любой трешток должен быть в пределах этого.

Задача любого тренера найти подход под каждого спортсмена, приходится помогать, когда-то учим скромности, а кому-то наоборот подсказываем, где и когда можно быть наглее. Я не могу сказать, что это моя работа, все-таки в команде у меня немного другие задачи. Но наши тренеры являются для спортсменов команды не только тренерами, но где-то даже старшими братьями – у нас часто бывает диалог, в котором мы что-то подсказываем.

«Любой спортсмен должен быть голодным»

- Насколько легко найти подход и мотивацию, чтобы спортсмена заставить приходить два раза на тренировку и отпахать?

- Любой профессиональный спортсмен, который хочет чего-либо добиться, должен быть голодным. Сейчас у некоторых, слава Всевышнему, построилась карьера, кто-то начал зарабатывать на этом. Но иногда приходится напоминать, с чего они начинали, потому что в любой момент слава и деньги могут исчезнуть. Мы часто беседуем со своими спортсменами, каждая тренировка начинается с воспитательной части, и иногда приходится ребятам напоминать ради чего они здесь, ради чего они прошли такой сложный путь. Бывает, что ребята где-то на кураже, на гребне успеха могут расслабиться, задача тренерского состава состоит в том, чтобы держать их в ежовых рукавицах и напоминать им, ради чего они здесь.

- Вы долгое время работали с детьми. Что-то из воспитания с юными спортсменами можно перенести на профессионалов?

- Многие родители отдают детей в спорт ради воспитания, потому что не у всех есть время, возможность заниматься этим самим. У нас много юных спортсменов, которые растут без отцов. Поэтому у нас каждая тренировка начинается с воспитательной беседы.

Это касается не только тренировочного процесса, но и успеваемости в школе, культуры поведения. И это часто приходится накладывать и на профессиональных спортсменов. Как только боец становится известным, он должен понимать, какую ответственность берет на себя, потому что на них пристальное внимание от молодежи, от юных спортсменов.

Что касается дисциплины, то в основном профи более дисциплинированы, но с детьми легче, потому что ты для них являешься кумиром, учителем, авторитетом, а когда работаешь со взрослыми, которые уже много повидали, много выиграли, к ним приходится искать немного иной подход. Но, говоря о наших ребятах, таких сложностей не возникает. Один из принципов нашей команды – мы не смотрим на регалии, не оцениваем бойцов по достижениям, в первую очередь оцениваем человеческие качества. Любой боец должен ценить принципы, философию нашей команды.

О менталитете девушки-бойца

- Возвращаясь к теме семьи Рахмоновых. У вас в зале работает его сестра – Сора, которая пока единственная девушка в команде. Это принципиальная позиция или пока женский ММА не настолько развит, чтобы был большой спрос со стороны девушек?

- Для меня, как для тренера, работа с девочками – принципиальный вопрос. Очень сложно с ним работать, к девушкам другой подход нужен, нужна другая нагрузка. Естественно, внутри зала у нас нет парней или девушек, есть только спортсмены, но приходится подстраиваться.

Сора в нашей команде относительно недавно, она к последнему бою прошла подготовку у себя в городе со своими тренерами, у нас уже подводилась к бою. С ней у меня был опыт работы и до, так как она является представителем рукопашного боя, входит в состав сборной Казахстана. На самом деле на ней огромная ответственность и она это понимает. Когда старший брат дерется в одной из лучших лигах мира UFC, для нее это огромная нагрузка и с этим приходится бороться. Не каждый это может заметить, но для нее это сложно, так как нужно соответствовать фамилии.

Многие говорят, что она переоценена, но я думаю, что она просто в ММА еще себя не проявила, она не до конца поняла правила игры. Уверен, что Сора о себе еще заявит. Уже сейчас многие пишут о UFC, путь по стопам брата, но об этом говорить очень рано. Ей нужно укрепиться, подтянуться физически и ментально, нужно провести много индивидуальной работы и через годик-два она будет готова к большим боям.

- Хотелось бы от Вас услышать видение развития женского ММА в Казахстане. Есть ли у этого будущее, с учетом нашего менталитета?

- Почему я ранее сказал, что для тренера работа с девушками принципиальный момент? Я лично должен понимать, насколько девушка готова работать и отдать себя полностью, посвятить свою жизнь этой профессии, этому тяжелому виду спорта. У меня были девушки в команде, которые выступали по рукопашному бою. Нужно понимать, что приходит возраст взросления, когда девушки хотят хорошо выглядеть, начинают играть гормоны, и не каждая девушка готова этим всем пожертвовать ради спорта.

Сора относится к тому типу девушек, которые готовы пожертвовать многим, возможно, даже в определенный момент женским счастьем, чтобы достичь определенного уровня в спорте. Это не говорит, что ей нельзя выходить замуж, но ближайшие годы она должна посвятить себя спорту, тренировочному процессу, отказаться от личной жизниа. Возможно, это в первую очередь связано с нашим менталитетом, воспитанием, но таких девушек крайне мало. Есть девчата, которые уже бьются на определенном уровне, но таких крайне мало.

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«Год назад Алмабаев не был готов к UFC, но в этом году он там должен оказаться»

- Впереди у бойца команды Асу Алмабаева второе выступление в Brave. Готовится ли Асу под соперника или идет от себя. В какой форме он подходит к бою?

- Асу сейчас находится на сборах в горах 1700 метров над уровнем моря. Уже известно, что соперник снялся, Ризван Абуев не сможет выступить из-за травмы. Мы готовились под этого соперника.

У нас в ближайшее время подерутся пять ребят, каждый готовится по индивидуальной программе. Сейчас мы в ожидании нового соперника Алмабаева, будем смотреть на него. Поздно уже менять коней на переправе, так что будем вести работу от своих сильных качеств. Конечно, нового соперника изучим, подкорректируем, но основная работа будет вестись над своими фишками. 60% работы мы вели под соперника, но это спорт и часто бывает, что соперники слетают, особенно это часто бывает у Асу, видимо он заработал себе имя, и для многих он представляет риск.

Абуев – очень сильный соперник, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Что касается формы нашего бойца, то Асу последний бой выиграл нокаутом у Аленкара, немного отдохнул. Сейчас он на пике формы, самое главное без травм, решили не затягивать и провести еще один бой.

- Сейчас много говорят про готовность выступать Асу в UFC. Не давят ли на него такие высокие ожидания со стороны болельщиков и специалистов?

- В первое время было определенное давление, мы беседовали с ним. Асу очень религиозный парень, который понимает, что возможно еще не время. Я могу сказать, что он готов, но, чтобы попасть в UFC мало быть хорошим бойцом, есть очень много факторов, которые должны сыграть свою роль – менеджеры, интерес аудитории, да и сам казахстанский рынок должен быть интересен американским лигам.

Скажу честно, что год назад Асу еще не был готов к UFC, но сейчас подходит время, и я уверен, что в этом году, край – в следующем, он там будет. Он завоевал аудиторию, также нужно учитывать, что Шавкат, который представляет нашу страну и нашу команду уже интересен в Америке. Думаю, что этот фактор тоже может сыграть свою роль.

Разница казахстанского и американского ММА

- Ваши бойцы Шавкат Рахмонов тренируется в Sanford, Асу ездил в АТТ. Что-то они подглядели в Америке, что вы включили в тренировочный процесс в DAR Team?

- Нужно понимать, что 80% бойцов не вникают в тренировочную методику, им дали задание, они пришли отработали. Когда ты с ними разговариваешь, пытаешься получить информацию, то особой информации ты не получаешь.

Есть свои отличия. Взять АТТ – они тренируются по схеме 2-1, то есть два дня делают по две тренировки, на третий день отдыхают. Что касается Sanford, то они работают пять раз в неделю, в субботу одна тренировка, в воскресенье выходной. Понятно, что у них на более высоком уровне грепплинг, они делают большой акцент на этом, по ударной технике наши ребята не уступают, в определенных аспектах бывают и лучше. Но в плане методологии, то у нас есть своя, она работает, зачем ломать то, что дает плоды. Мы смотрим на бойцов и стараемся к поединкам вывести на пиковой форме. Конечно, мы что-то смотрим, изучаем, но не каждая методология может подойти нашим бойцам, есть очень много тонких моментов.

- Не обсуждали возможность с руководством по обучению тренерского штаба в Америке?

- Пока мы не можем получить визу. Поэтому, если Вы заметили, то и Шавкат и Асу ездят на бои без тренеров. Как только нам одобрят визу, то обязательно нам нужно будет ездить с тренерами. Насколько я вижу, наши бойцы там работают в общей массе и ездят туда, чтобы подвестись к бою за счет более высокого уровня спарринг-партнеров, там конкуренция абсолютно другая. Но индивидуального подхода, естественно, нет. Поэтому Шавкат прошел сбор здесь под руководством Баяна Маратовича. Основную работу, основные фишки, мы делаем здесь, а в Америку они едут уже подводиться к бою в пиковой форме. И нужно понимать, что в США есть отличия в залах. Почему Шавкат скорее всего не уйдет из Sanford в АТТ? Потому что там в его весе очень высокая конкуренция, тогда как в АТТ больше «мухачей» высокого уровня, туда и поехал Асу. Мы тоже хотим поехать, посмотреть, почерпнуть для себя что-то новое.

«Жуман может дать любому пинка, но и поделиться опытом»

- Скоро бой у капитана Жумана Жумабекова. Жуман восстановился от такого тяжелого поражения, впервые в карьере улетев в глухой нокаут?

- Ответ мы увидим в бою. Жуман – это боец, который хочет вернуться и доказать. Он хотел еще раньше вернуться, я же видел его бой в марте, и так в итоге получилось, что бой поставили на 5 марта. Он боец, который не привык сдаваться, он стал крепче, начал слушать, работать по установке. Конечно, не без греха, все-таки у него огромный опыт, и он включает свое видение, но в основном работает по плану. Психологически он восстановился процентов на 80, но в бою увидим. Любой план на бой ломается сразу же после одного хорошего пропущенного удара. Он прошел полное восстановление с хорошими специалистами, сдал все анализы, были учтены все риски, так что он готов к возвращению.

- Жуман – капитан Dar Team. Расскажите широкой публике, в чем необходимость капитана в индивидуальных видах спорта, которым является ММА?

- На самом деле без команды в ММА очень сложно готовиться. Это касается поддержки – думаю, что Вы видели, как мы собираемся все вместе смотреть бои Шавката. Очень важно, чтобы боец чувствовал, что вся команда готова встать в 5 утра ради него, переживает столько эмоций.

Очень много молодежи в нашей команде и каждый из них делает вклад в командную работу, особенно во время весогоночного процесса. В такие моменты любой спортсмен становится раздражительным, капризным и очень важно, чтобы команда была рядом. Важно, чтобы они четко знали свои задачи, кто-то должен зайти со спортсменом в сауну, кто-то принести воду, полотенце и так далее. У нас эти роли очень четко распределены во время весогонки любого нашего бойца.

Что касается Жумана, то он капитан нашей профессиональной команды, человек, который любому может дать пинка, разбудить, заставить работать, но и прийти на помощь. Ни одна подготовка не проходила без его участия, он всегда рядом, всегда готов поделиться своим богатым опытом. У него есть огромный авторитет, поэтому все ребята к нему прислушиваются. У нас есть еще ряд капитанов, которые отвечают за молодежь, другие роли в команде. Сейчас я Жумана отстранил немного от капитанской должности, потому что у него сейчас идет подготовка, и больше внимания нужно для него самого.

«Все хотят стать Хабибами, а наша задача дать каждому шанс заявить о себе»

- Раз мы заговорили о молодых спортсменах. Dar проводит программу обучения для молодых спортсменов. Расскажите подробнее: как проходят отбор бойцы и кого ждать на выходе после этой программы?

—Мы объявили грант для всех спортсменов в возрасте от 18 до 23 лет, поступило более 180 заявок. Естественно, мы смотрели на спортивные достижения, немаловажным фактором было образование, воспитание, человеческие качества. В основном мы выбирали ребят, у которых нет возможности поступить в Высшее учебное заведение. В основном это бойцы из регионов.

Из 180 мы отобрали 50, провели тесты, спарринги, оставили 20 человек. Наша задача дать каждому нашему парню шанс заявить о себе, найти свое достойное место в жизни, в индустрии ММА. Если он не может стать спортсменом, у него есть возможность освоить профессию – к примеру, SMM менеджер, видеомонтаж, спортивный менеджемент, матчмейкенг и многое другое. Все эти навыки они осваивают во время этой годичной программы.

Это второй наш подобный опыт. Первый был пилотным проектом, в котором участвовали 8 человек, все они были нашими воспитанниками, пришли детьми к нам в зал. Все нашли свое место в команде. Так, один стал отличным видеографом, если вы видите видеоработы на Naiza TV и социальных сетях – это работы нашего воспитанника Ильяса. Он сам спортсмен, знает спорт изнутри и превосходно его чувствует. Двое ребят работают администраторами в нашем зале, офисе. На пути обучения у них поменялись приоритеты. Один из них стал SMM специалистом, Жандарбек Кисимов сейчас занимается матчмейкингом в промоушене Naiza.

Все хотели стать Хабибами, но когда мы раскрыли им другие возможности, они поняли, что могут быть полезными и за пределами октагона, зала, и плюс зарабатывать. На это и рассчитана наша программа. Программа дала свои плоды. Конечно, есть и ребята, которые продолжают строить карьеру в любительском ММА, готовятся к переходу в профи. Второй поток грантников так же собрал 20 молодых ребят. У них через день двухразовые тренировки, проживают ребята в комформтабельном хостеле для спортсменов. Мы обучаем их искусству видеомонтажа, навыкам SMM, ораторскому искусству, английскому и казахскому языкам.

По истечению года, мы будем их распределять в бойцовский состав или адимнитсративно-спортивный менеджмент. Я уже выделил ребят, которых бы хотел видеть дальше в профессиональном спорте. Что касается имен, то я бы выделил самых перспективных. Они сейчас не являются грантниками, но я вижу в них большую перспективу.

Что касается молодых и перспективных имен, то я бы выделил Пернибек Алиби, который стал финалистом чемпионата мира по ММА в Абу-Даби. Искандеров Аслан сейчас является одним из самых титулованных рукопашников в Казахстане среди детей. Аслан шестикратный чемпион Казахстана, трехкратный чемпион Азии, чемпион мира. Он сейчас занимается с профи командой, часто является спарринг-партнером Фаниля Рафикова.

Так же отметил бы перспективного тяжеловеса Жылкыбая Денасыла. Есть еще ряд молодых проспектов, которые не дебютировали в профи, но есть регалии в любителях. Часть из них выступит пятого марта. Болат Заманбек – парень занимается ММА 2 года, но уже имеет рекорд 3-0, Гамлет Асланов готовится к третьему бою с очень опытным украинцем. У соперника рекорд 7-7, но факт в том, что у него за плечами уже 14 боев в профи, это большой опыт. Дауров Ильшат – один из молодых бойцов. В марте в Naiza дебютирует Бекбулатов Айбек. Талантов у нас в команде достаточно, и мы делаем на них большой акцент.

- Насколько важна любительская карьера при переходе в профи спорт? Возьмем, Казбека Сагын, который является трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. Насколько это ему поможет в профи?

- Нужно понимать, какая карьера была, и скажу честно, что тот же рукопашный бой не всегда подходит к ММА, там другая работа идет. Если брать Казбека, то он только-только перестраивается на ММА. Он провел лишь 2 боя, плюс по любителям выступил на турнире в Бахрейне. Иногда любительская карьера, особенно если она большая и успешная, может помешать. Казбек отдал много лет рукопашному бою, выиграл 3 раза чемпионат мира, он уже насытился боями.

Конечно, ММА – это новый вызов для него, и я его поддержу. Но повторюсь, я и весь наш тренерский штаб считает, что боец должен быть голодным, он должен думать о боях, о тренировках, он должен понимать, что это его шанс выбиться в люди. А когда у тебя много регалий, есть имя в определенных кругах, то бывает, что мотивации не всегда хватает. А ребята, которые пришли из ниоткуда, являются темными лошадками, с огромным желанием всем доказать, такие бойцы намного опаснее.

«Наши бойцы своим трудом дошли до того уровня, чтобы для них создавали условия»

- Как в целом идет отбор в Dar Team? Любой боец может попробовать силы в вашем зале?

- Каждый день мне в Instagram приходит минимум пять сообщений с просьбой взять в команду. К сожалению, у нас такой менталитет, что многие люди приходят и заявляют: «Братан, я буду у тебя тренироваться, сколько ты мне будешь платить?». Таким ребятам мы сразу показываем на дверь.

Мы уважаем каждого, спортивные достижения, но такие люди нам не подходят. Тем, кто пишут, я советую начать заниматься в нашей коммерческой группе, абонемент стоит 15 тысяч тенге. Я готов работать с теми ребятами, которые проходят свой путь, а не так, что увидели, как профи тренируются и сразу хотят в профессиональную команду. Ребята отдали столько времени, здоровья, чтобы тренироваться в таких условиях, которые создает для них команда. Мы сейчас тренируемся на высоте 1700 метров, у нас своя база, тепло, душ, у каждого своя комната, питание, баня.

Да еду приходится готовить всем вместе с тренерским штабом, но по большому счету у них голова ни о чем не болит. Их задача утром проснуться, сделать зарядку, исполнить гимн страны, позавтракать, отдохнуть, почитать книгу, выйти на тренировку, выложиться на 100%, принять душ, отдохнуть, уделить время себе и снова зайти на тренировку. От них главное отпахать, но они своим трудом дошли до того уровня, когда созданы такие условия. А ребята с улицы пришли, я должен понимать, какие у них цели, какая мотивация. Если парень просто хочет за счет наших ребят достичь своих задач, то – нет, он должен быть полезен команде.

Взять того же Фаниля Рафикова, он только недавно отбился, и я не хотел его брать на горный этап подготовки. Но, он настоял, так как здесь готовятся его друзья, братья, которые, когда ему нужна была помощь, были рядом. И таких с Фанилем бойцов, которые дрались в последнем турнире Naiza и должны сейчас отдыхать, с нами целый ряд. Понятно, что мы им даем где-то щадящий режим, но они понимают, что они сейчас нужны своим сокомандникам. К сожалению, с таким пониманием, с таким менталитетом очень мало бойцов. Мы сейчас стараемся это воспитать в нашей молодежи. Профессиональные спортсмены для них являются примером.

Могу привести ситуацию, когда Фаниль гонял вес к своему последнему бою, с ним рядом были двое молодых бойцов – Тайбек и Аслан Искандеров. У Фаниля произошел курьезный случай, войдя в раж на открытой тренировке в ТРЦ, он ткнул большим пальцем себе в глаз и поцарапал себе сильно роговицу. Если Вы обратили внимание, то 2-3 дня до боя он ходил в темных очках.

В этот день у него была очень сложная весогонка, он бежал на беговой дорожке, и несколько раз чуть не упал, потому что почти не видел одним глазом и глаз очень сильно слезился. Потом начался процесс в парилке, и эти двое все время были с ним рядом. Ему было очень сложно, щипал глаз, он им почти не видел, но каждый раз, когда у него спрашивали, как он себя чувствует, он улыбался, старался шутить. Он не мог дать слабину, потому что понимал, что для этих двух молодых – он пример, они на него смотрят и равняются.

Я видел, что ему тяжело, мы его чуть ли не на руках выносили из парилки. Это был урок для молодежи, они сидели и восхищались его характером. Они же заехали с ним в гостиницу, делали массаж каждые 10 минут, бегали в аптеку, помогали ему. Это очень важная командная работа, они должны быть рядом, контролировать его, помогать. И таких моментов очень много. И сейчас мы в эту молодежь стараемся вкладывать. Поэтому я не приветствую новых готовых бойцов, потому что не всегда есть время и нервы заниматься их воспитанием, а молодежь готова учиться, понимает нашу культуру, нашу философию. Ну и как практика показала, что не каждый готовый боец может пожертвовать собой ради команды.

- А бывают случаи, что Вы сами видите бойцов и понимаете, что Dar Team способен им помочь и зовете в команду?

- Такие случаи были, но сейчас прямо такого явного желания нет. Как только ты зовешь спортсмена, человек приходит со своими условиями, а в нашей команде это не приветствуется. Поэтому молодежь мы можем подтянуть, а готовых спортсменов тольков качестве спарринг-партнера, либо помочь подойти к бою.

Секретное слово Фаниля Рафикова

- Фаниль после своей победы говорил, что именно указание угла помогли перевернуть бой. Насколько тяжело находить слова в перерыве между раундами и есть ли какие-то заготовки или чистая импровизация?

- Перед каждым боец у нас есть план А и план Б. С Фанилем у нас есть одно секретное слово, которое означает, что он должен собраться или переключиться. Бывает мы его используем во время боя, иногда в перерыве. Когда он пропустил удар от Каныбека, мы знали изначально, что он будет бить, у него очень длинный кросс, и он будет им пользоваться. Мы предупреждали Фаниля, но на кураже он пропустил удар. Концовку первого раунда он почувствовал, начал выигрывать.

В перерыве мы ему сказали, что ему нужно работать в клинче, а Эдуард Базров отметил, что соперник устал больше и этим надо пользоваться. Фаниль сильнее его, и он это понимал, он физически не чувствовал соперника, он встал из-под него в партере. Мы это ему все сказали, он почувствовал это сам. Конечно, в боях бывает импровизация, но чаще всего в перерывах мы корректируем план на бой, озвучиваем секретное слово, которое у каждого бойца свое. Фаниль – послушный боец, который четко слушает указания угла. Таких ребят очень мало. К таким можно отнести Асу Алмабаева. Несмотря на свой огромный опыт, он на 100% доверяет своему углу, не позволяя себе делать ничего лишнего.

- Вы довольно молодой тренер, 36 лет, не было ли желание самому выйти в октагон, попробовать силы в профи ММА?

- У меня была успешная любительская карьера. Я даже успел подраться по ММА, провел два боя. Не вспомню, как называлась лига, что-то связано было со сталью, они проводили подпольные бои, где дрались за 50-100 долларов. Это были совсем другого уровня бои, тогда ММА только начинался в Казахстане.

Получилось так, что я готовился на турнир, но опоздал на взвешивание, причем банально меня забыли предупредить, что оно будет в другое время. Я весь на эмоциях уехал, позвонили друзья, предложили выступить в боях, как раз на мой вес было место. Я выступил, провел два боя, заработал. Обещали мне 100$, заплатили 50, но после боя подошли агашки положил деньги, один – 10 тысяч тенге, второй – 100 долларов. Я спросил за что, они сказали за то, что я, чувствуя, что сильнее соперника не стал их сильно избивать.

На самом деле получилось так, что один из них тренировался со мной одной время и я был для него, как младший братишка. Он в финал со мной вышел, говорит сильно не бей, просто задуши. Так и вышло. Одно время я выступал по любителям вместе со своими учениками, но понял, что этого не должно быть. Это тяжело психологически, ни сам не можешь полностью настроиться, ни ребятам помочь.

Тогда я себе сказал, что либо должен тренироваться и выступать, либо работать тренером, тогда я и выбрал, что посвящу себя полностью этой профессии. Конечно, желание, как у спортсмена, как у мужчины, есть подраться, становлюсь в спарринги с ребятами, они тебя не бьют сильно, пользуешься этим. А так может быть когда-нибудь выступлю среди ветеранов, но с нашим графиком это очень сложно. Каждый месяц бои у 3-4 бойцов, поэтому вряд ли.

- Что больше играет роль в карьере бойца – талант или работоспособность?

- Для меня – трудоспособность. Я встречал очень много талантливых ребят, но половина из них завершила карьеру. Когда он легко схватывает, все легко получается, то у него и в жизни так, он достигает определенных результатов и останавливается, не продолжает развиваться. А ребята, которым сложнее, которые работают, живут в зале, они постоянно голодные, потому что понимают, что всегда есть кто-то лучше их, и он может занять их место. Они всегда голодные до знаний, до побед. Очень редко бывает, когда в одном бойце есть оба качества, тогда это золотой самородок.

Фото: instagram.com/naiza.mma

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