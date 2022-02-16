Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге

В марте реванш с Тажиевым.

Крайне редко бойцы с минимальными рекордами попадают в основной кард турнира. Но на Naiza 37 как раз такой случай: поединок казахстанца Санжара Тажиева (2-2) и белоруса Витала Павловского (1-1) откроет майнкард турнира.

Объяснение вполне логично – бойцы закатили яркий бой с анимешным образом Павловского и несогласием с решением судей на Naiza 35. Теперь им предстоит реванш.

Про образы, путь в ММА, любительскую карьеру,, подготовке к реваншу и необычный ник «Hate Lovе» Павловский рассказал в интервью корреспонденту Sports.ru Казахстан Даурену Торгайбаеву.

- В выходные после турнира UFC 270 Вы выложили сразу несколько сторис в Instagram, связанных с чемпионом лиги Исраелем Адесаньей. Почему он?

- Адесанья – один из моих любимых бойцов, мне нравится его история, его стиль, то, как он себя подает. Я слежу за ним давно. Счастлив, что он выиграл, хотя многие пишут, что очень спорное решение судей, которые могли отдать победу Робу Уиттакеру. Но я считаю, что Адесанья явно забрал бой.

Посмотрел главный кард турнира, понравилась победа Канонира, который нокаутировал Брансона, при этом Деррек почти задушил его в первом раунде.

- Но от Адесаньи перейдем к Вам. На бой против Санжара Таженова Вы вышли в образе героя аниме «Наруто» Тоби. С чем связан такой выбор?

- Мне нравится аниме, давно смотрю. Образ Тоби я готовил давно, должен был выйти в этом образе на другой бой в другой организации, но там ничего не получилось. Я очень хотел выйти в этом образе, он просто ждал своего часа и дождался перед боем с Санжаром в рамках Naiza.

Считаю, что это было ярко, и образ Тоби мне симпатичен, поэтому я его и использовал. Я люблю удивлять, люблю создавать шоу, чтобы оно нравилось зрителем. ММА – это не только бои, это еще и отчасти шоу. Подраться может любой, но нужно сделать какое-то шоу, заинтересовать публику, запомниться ей

- На реванш готовите новый образ? Или снова Тоби?

- Я удивлю всех. Готовлю сюрприз для всех, уверен, что всем понравится.

- Мы привыкли, что у бойцов с СНГ ники чаще всего связаны с верой, силой животных и так далее. Но у вас необычный ник, расскажите о нем.

- HATE LOVE – это два отдельных слова «Ненависть и Любовь». Это связано с моим жизненным путем. Во мне полно любви и ненависти. Я хочу проявлять только любовь, но часто бывают моменты, когда любовь перерождается в ненависть. Я этого не хочу, но это происходит.

- Вы свой путь в смешанных единоборствах начали с поп-ММА, дебютировав в лиге «Наше Дело». В чем отличие поп-ММА от профессионального?

- Я не вижу особых отличий. Все привыкли, что в поп-ММА в основном шоу. Да, там в плане условного трэш-тока, все переходит границы, но шоу же можно делать и в профессиональном ММА. Я особо отличий не вижу, кроме перехода грани трэш-тока. Опять же треш-ток – это уже старая тема, а я хочу привнести в ММА что-то новое, что подхватят все остальные, а это добро и любовь.

- Где лично для Вас грань трэш-тока, которую переступать нельзя?

- Любое оскорбление человека без причины – для меня это уже неприемлемо. Можно делать красивый трэш-ток, шутить друг над другом, но, когда идет поток оскорблений из неоткуда, я такого не понимаю и это неприятно. Да, это подогревает бой – людям интереснее смотреть, когда есть конфликт. Но лучше создать шоу в клетке, чем говорить пустые слова за пределами.

- Вы признавались, что путь до Москвы в поп-ММА был сложен с финансовой точки. Расскажите подробнее об этом.

- Я очень давно хотел пробиться куда-то. Я в Беларуси живу в маленьком городе и оттуда выбиться крайне тяжело. А я знаю, что рожден с чемпионским сердцем для чего-то великого, и знаю, что добьюсь больших высот. И я старался куда-то попасть.

Как раз в этот момент появился поп-ММА, который дает шанс показать себя. Я отправлял заявки, чтобы меня заметили, я долго пытался туда попасть. При этом, я тренируюсь два раза в день, и особо нет времени на работу. Когда выпал шанс, у нас не было денег даже на билет. Но помог случай. Я утром зашел в магазин купить кашу и остановился покормить кота. Ко мне подошел пьяный мужик, которому понравился мой винтажный лонгслив Adidas. Он предложил у меня купить его, но эта вещь мне очень дорога, поэтому я не собирался продавать. Он мне предложил сначала 100$, затем договорились на большую сумму. Благодаря этому у меня появились деньги на билет и еду, но не было денег на проживание в Москве.

Здесь мне помогли организаторы, которые выделили комнату в общежитии. В тот момент границы были закрыты из-за Covid, поэтому была проблема добраться до Москвы. Мы нашли нелегальную маршрутку, которая повезла ночью через поля, потом на лодке через реку, а затем на стороне Российской Федерации нас забрала другая машина. Но это была моя цель, и не важно какими путями, но мы до нее добрались. Я благодарен своему другу, что он поехал со мной, помог мне, поддержал. На тот момент я ни разу не был в Москве, поэтому мне было тяжело ориентироваться, но вместе мы справились. Это интересная история моих первых шагов, но моя история в ММА только начинается.

- Сейчас Ваша жизнь наладилась?

- Понятно, что без трудностей никуда, но сейчас намного лучше ситуация. У меня в городе нет специализированных залов ММА, есть тайский бокс, грепплинг, но готовиться надо. Сейчас я в Москве, здесь есть хорошие условия.

- Мало кто знает о Вашей любительской карьере, а там есть чем похвастаться. Вы были чемпионом Беларуси по кикбоксингу?

- Я начал заниматься единоборствами поздно – лет в 15-16. У нас в городе очень развит кикбоксинг, тайский бокс. Я вышел на определенный уровень, выходил на Республику. Несколько раз по кикбоксингу выигрывал Республику, но на мир не поехал, потому что мне уже исполнилось 18 лет, а чемпионат мира был по юношам.

Выиграл Кубок мира, Кубок Беларуси, так что получилась насыщенная карьера, при этом я продолжаю биться по любителям по тайскому боксу и по кикбоксингу.

Мне всегда нравился ММА. Даже когда я начинал заниматься единоборствами, у меня был пример Конора МакГрегора, который прошел путь от сантехника до миллионера. Так как я не из богатой семьи и были проблемы в детстве, мне путь Конора понравился, и я последовал за ним. ММА – это даже не часть моей жизни, а моя жизнь полностью, я горю этим, живу этим.

- Как у Вас возник вариант с лигой Naiza?

- После первого боя в поп-ММА мы познакомились с моим менеджером, который и нашел мне бой в Naiza. И мы отправились туда.

- Надеюсь, что в Алматы путь был легче, чем в Москву?

- Конечно, сел на самолет, долетел, отвезли в отель. Все без проблем. Организация на очень высоком уровне, дали крутой номер. Все очень понравилось.

- Что не получилось в первом бое с Санжаром Тажиевым? После поединка Вы были не согласны с решением судей

- Я и сейчас не согласен, считаю, что выиграл. И не я один так считаю, люди не слепые. Но есть, как есть. Судьи дали свою оценку и ничего не изменить.

Я очень много игрался с соперником в том бою, много разговаривал с соперником, я не хотел его уничтожить, хотел сделать красивый бой, шоу. И немного заигрался, забыл, что можно нокаутировать, чтобы не было вопросов. Слабо расстреливал ногами, хотя мог бить в три раза сильнее. Я считал, что по очкам забрал этот бой, потому что я постоянно давил, бил, попадал.

- Как раз хотел спросить про разговоры в октагоне. О чем говорили с Санжаром?

- Ничего особенного, в бою идет все от сердца, не было негатива. Мне это нравится. Хотя рефери в октагоне постоянно просил закрыть рот, но я считаю, что это часть шоу и ничего плохого в этом не вижу. Я же не оскорблял Санжара, просто спрашивал «больно ли тебе, как ты?». Ничего негативного.

- Что исправили в подготовке к реваншу?

- Я буду самим собой, но будет меньше игр. Сейчас все серьезно, потому что с его стороны были оскорбления, типа: «Ты не мужчина» и тп. Он мне сказал, чтобы я не ждал пощады при встрече. Я не понимаю зачем он это говорит. Я не могу сказать, что отношусь к нему негативно, но за подобные слова нужно отвечать. Если ты говоришь такие вещи, то лучше ко мне ближе, чем на метр не подходить. Когда ты идешь ко мне с войной, нужно понимать, что есть риск получить проблемы со здоровьем. Так что игр уже не будет. Если человек ко мне с добром, то я и к нему также отношусь, если нет, то будет по-другому. Иначе человека не научить себя вести.

- У Вас контракт на 6 боев с лигой, какие планы на Naiza?

- Я хочу делать шоу, показывать максимально красивые бои. Мне очень нравятся фанаты из Казахстана, они оказали мне теплую поддержку, многие писали в комментарии, при этом лишь мизерная часть была негативная, в основном один сплошной позитив, поддержка. Мне это очень приятно. Они хотят видеть шоу, и я готов им это дать – энергия зрителей меня заряжает. Я очень рад и ценю фанатов и их поддержку.

У меня контракт на 6 боев, моя цель – реванш с Санжаром, я не хочу заглядывать за спину сопернику. Будем расти потихоньку. У меня всего два боя в ММА, но я хочу расти,я готов к любому вызову. Любому сопернику будет тяжело приноровиться к моей ударной технике. Многие считают, что у меня нет борьбы, но это не так, я готов удивить яркими сюрпризами и в партере.

Фото: Naiza FC