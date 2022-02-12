Работал вышибалой, фанател от Брюса Ли и выступает за «Коринтианс». Представляем соперника Морозова в UFC

Десять фактов о бразильце.

В эти выходные казахстанский боец ММА Сергей Морозов проведет свой третий бой в UFС.

Соперник более чем серьезный – на счету Дугласа Силвы де Андраде 9 боев в UFC (5-4).

Собрали самое интересное об этом бойце.

Бои с двумя топовыми россиянами. Дебютный поединок в UFC Силва де Андраде провел в 2014 году против Зубайры Тухугова. Несмотря на то, что в тот момент бразилец был непобежденным, Тухугову больших проблем он не создал. Россиянин одержал победу решением. Через 4 года он бился с Петром Яном и проиграл техническим нокаутом – не вышел на третий раунд. При этом с будущим чемпионом UFC он должен был подраться раньше, но перед турниром в Москве снялся из-за травмы.

Выступает за футбольный клуб «Коринтианс». Да-да, именно так – при клубе открыли команду по ММА, которая носит такое же название, те же цвета и тот же самый логотип. Бой Дугласа и Морозова можно назвать противостояниям бразильского «Коринтианс» и казахстанского «Актобе», ведь Сергей начинал именно в футболе.

Имеет проблемы в партере. Все привыкли к тому, что бразильцы по умолчанию имеют черные пояса по БЖЖ. Но де Андраде – это как раз исключение . Дуглас выходец из ударных видов спорта – бокс, муай-тай, и в 31 бою одержал лишь одну победу сабмишеном – в 2008 году задушив соотечественника Хорхе Родригеса, для которого этот бой стал вторым и последним в карьере в ММА.

Нестандартная работа. В перерыве между боями в начале своей профессиональной карьеры зарабатывал на жизнь, работая вышибалой и швейцаром. Есть и опыт в строительстве, какое-то время Дуглас работал каменщиком в Бразилии.

Всегда много гоняет. Дуглас является одним из самых «жестких» весогонщиков UFC. Перед процедурой взвешивания он теряет более 15 кг, а на бой выходит значительно потяжелевшим. Так что Сергею Морозову нужно быть готовым, что соперник будет значительно превосходить в габаритах.

Выступление в двух дивизионах. В Здесь мы снова возвращаемся к весу бразильца. Из-за большой разницы активного веса и лимита весовой категории, бразилец Дуглассразу в двух дивизионах – до 61 и 66 кг.

Хочет громких боев. Несмотря на то, что Дуглас не может похвастаться большими победами, он периодически просит у UFC громкие бои. Так бразилец выпрашивал реванш с Петром Яном, но сейчас соперники реально находятся на разных позициях в лиге. А еще готов зарубиться с Шоном О’Мэлли.

Дважды получал бонус от UFC за выступление вечера. Без громких соперников Силва дважды закатывал яркие победы, за что забирал по 50 000 $ от лиги. Ярко от него отлетели в нокаут мексиканец Энрике Брионес и бразилец Гаэтано Пирелло.

Человек без нокаутов. У бразильца есть два досрочных поражения – удушением от Роба Фонта и техническим нокаутом от Петра Яна, но бразилец в том бою не падал от ударов россиянина. Угол Дугласа не выпустил его на третий раунд.

Де Андраде в детстве фанател от Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма. Фильмы с ними юный Дуглас смотрел и хотел быть похожим на них. С этого и начался его путь в единоборствах.

Фото: ufc.com