Играл с Иманалиным и Шурыгиным, получил дисквалификацию в детском футболе, а закончил из-за ссоры с тренером: футбольная карьера Сергея Морозова

А ведь мог играть вместе с Логвиненко.

Сейчас это звучит удивительно, но до 20 лет Сергей мечтал о карьере в другом виде спорта. В детстве Морозов занимался футболом и даже не думал о ММА.

«Футболом я занялся с семи лет. Записался в ДЮСШ, занимался там, играл до 17 лет. Играл за актюбинскую сборную, постоянно выезжали на республиканские турниры. Потом в 17 лет попал в команду «Актобе-Жас», она играла у нас в Первой лиге. Это вторая команда в городе была после нашего футбольного клуба «Актобе». Там два сезона отыграл. Причиной [ухода], наверное, стал мой характер — неуступчивый, скверный, бойцовский. Меня попросили освободить команду. Грубо говоря, выгнали меня из футбола в 19 лет (смеется). У меня по футболу даже корочки кандидата в мастера спорта не было», – так описывает свою футбольную карьеру Морозов.

Одна история из детского футбола ярко характеризует бойца. В юном возрасте команда из Актобе поехала на республиканский турнир в Атырау, где в прямом смысле слова «зарубилась» с хозяевами поля в массовой драке. Морозов, как один из зачинщиков драки, был дисквалифицирован на год.

Но тогда не бросил футбол и добрался до дублирующего состава «Актобе». Морозов играл на позиции флангового нападающего, при этом действовал на обоих флангах. У Сергея был поставленный удар, хорошая скорость, которой он, кстати, уже пользовался в карьере ММА, опережая соперника в быстроте принятия решения.

В 2006-м самые перспективные актюбинские молодые футболисты выступали за «Актобе-Жас» в Первой лиге. Азамат Ахметов, Сергей Морозов и Санат Шалекенов были лидерами «Актобе-89», а затем дружно перешли в дубль (Санат присоединился к команде в 2007 году).

В первый сезон Морозов сыграл за вторую команду «Актобе» 17 матчей, выступал под 13-м номером. С Сергеем в одной команде были несколько игроков, которые оставили след в казахстанском футболе: Игорь Абдушеев («Актобе», «Каспий», «Кайрат», «Сункар», «Астана-1964», «Окжетпес», «Махтаарал»), Канат Ахметов («Актобе», «Каспий», «АкБулак», «Кайрат», «Гефест», «Байтерек»), а также Кайрат Иманалин, который успешно выступает за национальную сборную по футзалу и тренер вратарей «Кайрата» Евгений Овчинников. Другой одноклубник Морозова Антон Шурыгин продолжает выступать в чемпионате страны.

В 2007 году к команде присоединился Санат Шалекенов, который поиграл в Премьер-лиге на правах лимитчика в «Актобе» и «Тоболе», где даже становился чемпионом страны.

Во втором своем сезоне Морозов провел меньше игр в чемпионате – всего 11, но все же помог команде занять 4 место. И даже успел дебютировать в Кубке Казахстана, сыграв против «Атырау».

Сергей действовал на позиции атакующего футболиста, но мячей в профессиональном футболе на свой счет так и не записал, а в 2007 году завершил карьеру.

Многие, кто играл или видел футбол Морозова, признают, что с его спортивной злостью и навыками, он бы мог построить более продолжительную карьеру футболиста. Но его характер помогал на поле, но не позволял молчать вне его.

«Да, там много где надо было промолчать, а я высказывал, позволял себе то, чего нельзя было позволять. Сейчас-то я уже понимаю это со временем. Нужно было сдержаннее быть немножко, а я сразу с плеча рубил», – прокомментировал Морозов конфликт с тренером, из-за которого и завершил карьеру.

В те же годы проходило становление одного из самых, если не самого яркого, воспитанника «Актобе» Юрия Логвиненко. Но, несмотря на небольшую разницу в возрасте, в «Актобе-Жас» они разминулись. В 2006 году Юрия уже перевели в основной состав.

Говоря о кумирах в футболе, Морозов в свое время называл Зидана, Роберто Карлоса и Дэвида Бекхема.

Уйдя из футбола, Сергей работал на вахте, стараясь найти средства на жизнь. Уже потом у него появился ММА, а дальше: титул и успешные защиты в М-1, контракт с UFC и серия 17-5.

Сергей закончил футбольную карьеру, но этот спорт остался в его жизни – Морозов часто посещает матчи «Актобе», а сами игроки поддерживают бойца в соцсетях перед очередными поединками.