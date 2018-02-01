Домашняя арена ФК "Тосно" именнуемая Стадион "Петровский" в первые годы своего существования называлась как и многие стадионы построеные в 20-х годах прошлого столетия, а именно Стадион имени В. И. Ленина.

Новое название арена получила на закате ХХ века в 1992 году.

Расскажу немного об истории славной арены Петербурга и отвечу на все вопросы в анонсе.

Стадион построен был в середине 20-х годов ХХ века (1924-1925),а построил его чех Вейвода Алоис Осипович.

Фото строительства стадиона

Стадион им В.И. Ленина 1924-1926 г.

В первозданном виде простоял наш герой до 1933 года,до реставрации,которая включала себя увеличения вместимости арены в 2,5 раза и смену бетонных конструкций на деревянные трибуны.

Фото Петровского,тогда еще Стадиона В.И. Ленина сделанное в 1930-1940 годах.

В годы Великой Отечественной войны часть стадиона сгорела после бомбежки города немецко-фашисткими захватчикамиа,а оставшиеся разобрали на отопление дровами близлежащих домов их жильцы. Жизнь стадиона восстановилась только в 1961-м.В военные годы на поле были установлены зенитные батареи и проводились боевые тренировки для жителей Ленинграда.Сохранилась чаша,т.к только она была не из дерева.

В 1957-1961 годах проведена вторая реконструкция стадиона.Скорее можно сказать не реконструкция,а восстановление арены...После работ вместимость увеличилась до 33000,появились знаменитые сто колонн.

Была постелена современейшая в те годы беговая дорожка,которая и послужила для арены как место проведения всеразличных легкоатлетических соревнований и в последствие помогла стать ей отличным центром подготовки атлетов.

Так стадион выглядел в послевоенные годы до реконструкции.

А вот таким он предстал перед жителям уже после.

В конце 1970-х перед Олимпийскими играми 1980 года стадион вновь был реконструирован. На четырех мачтах было установлено 567 мощных прожекторов,за счет которых можно было вести телетрансляцию в цвете и проводить игры в вечернее время суток.

В 1992 году стадион получил своё современное название.Спустя два года на арену вновь пришли строители после их работ были отремонтированы фасады, проведены работы по гидроизоляции, установлено цветное поворотное табло, также заменили прожекторы на осветительных мачтах, а поле оборудовали электроподогревом. Через год были установлены индивидуальные пластиковые кресла, что придало арене цивилизованный вид, но сократило вместимость трибун.

Так во сколько же раз Петровский дешевле Зенит-Арены?

Стадион был построен в 1925 году, и тогда возведение спортивного сооружения стоило Ленинграду 170 000 рублей.

Если брать инфляцию рубля за 92 года, то получится, что стоимость "Петровского" в нынешних рублях составила около 52 миллионов! Если пересчитать в долларах — 90 тысяч долларов, или 1,26 млн с учётом подорожания американской валюты за последний век.

"Зенит-Арена", по последним данным, обошлась городу в 43,8 млрд рублей.

Про цену на строительство мы Вам поведали теперь куда стоить дешевле сходить туристу в культурной столице нашей Родины.Как сообщает официальный сайт спорткомплекса стоимость экскурсии на стадион составляет 500 рублей. Это, к примеру, в два раза выше, чем проход в составе группы в "Эрмитаж", и сравнимо с ценами на посещение Исаакиевского собора .

А напоследок немного фотографий нынешнего облика стадиона.

Владелец: МО Санкт-Петербург;

Размеры поля: 105 x 68 м;

Открытие: 26 июля 1925;

Домашняя команда: ФК "Тосно";

Вместимость арены: 20985 мест.