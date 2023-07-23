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Всем привет! Это очередное включение из Австралии, где проходит женский чемпионат мира. После полутора недель в холодных Мельбурне и Аделаиде мы переместились в теплый Брисбен.

Это первый город, где нам понадобился солнцезащитный крем. Устав от холода, день мы начали в бассейне. Как мы поняли, для Австралии бассейн в многоквартирном доме – обычная история.

В первый же день в Брисбене у нас был запланирован поход на матч Ирландия – Нигерия. Расклад был простой: Ирландия в любом случае едет домой, Нигерии достаточно ничьей, чтобы на сто процентов выйти из группы. Победа африканок и вовсе выводила их из группы с первого места.

До стадиона мы добирались сначала на огромном катамаране, который встроен в транспортную инфраструктуру города.

А затем на специальном шатле.

Уже в нем стало ясно – стадион будет ирландский.

Стадион «Санкорп» сразу же поражает масштабом.

Но после прохода досмотра мы моментально попали в променадную зону с огромным количеством магазинов, в том числе фанатских.

Мимо одного из них мы не смогли пройти.

В итоге с нами домой поедет матчевый шарф и классная шляпа. Пишите в комментариях, как вам она?

Необычный для этого матча образ был и у Марины, она выбрала форму тольяттинского «Акрона».

Почему? Просто она нам очень нравится.

На этот матч у нас были куплены билеты в зону Alcohol free. Мы не до конца понимали, что это такое.

Оказалось, что на наш сектор нельзя было заходить с пивом и вином, которое продается на арене. Стюарды постоянно за этим следили. Несколько раз нигерийцы вокруг нас заходили с пенным. Секунд через 30 к ним подходили.

Интересно, что такие сектора вообще существуют. Мы столкнулись с таким первый раз.

Если честно, к матчу Ирландия – Нигерия вместе с билетом должен был идти бесплатный бокал чего-либо, потому что смотреть это было просто невозможно. Ирландки не могли, а нигерийки почему-то не хотели, хотя первое место в группе было вполне осязаемо.

25 тысяч на бордово-желтом стадионе «Брисбен Роар» посмотрели скучнейший матч, который закончился со счетом 0:0. Забавно, что для нас это уже вторые нули на турнире. Первые случились тоже у Нигерии, но в первом туре.

Тем не менее, болельщики сборной Нигерии были невероятно счастливы: их сборная вышла из сложнейшей группы – и в 1/8 финала, скорее всего, сыграет против Англии.

В параллельном матче австралийки обыграли Канаду 4:0 и заняли первое место. Для нас это позитивная новость, ведь у нас есть билеты на матч 1/8 финала ЧМ с участием сборной Австралии на стадионе, который вмещает 82 500 зрителей. Надеемся на аншлаг!

Система распределения потоков на стадионе в Брисбене после матча – топ. Сразу же несколько указателей на бесплатные шаттлы.

Дорога к ним продублирована под ногами. В общем, пройти мимо своего направления просто невозможно.

Автобусы уходят моментально, уже через 20 минут после финального свистка мы были в самом центре Брисбена. В общем, организация снова супер.

Ближайшие два дня у нас пройдут без матчей. Но мы очень хотим за это время доехать до океана и популярного пляжа Голд-Кост. Если погода позволит, даже искупаемся!

О наших приключениях в лайв-режиме читайте у нас в телеграм-канале. Там же, кстати, мы запустили конкурс, в котором можно выиграть официальный альбом Panini к женскому ЧМ. Обязательно участвуйте!