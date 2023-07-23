Новые сюжеты женского ЧМ в Австралии: бассейн, «Акрон» на трибунах и зона без алкоголя
Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).
Всем привет! Это очередное включение из Австралии, где проходит женский чемпионат мира. После полутора недель в холодных Мельбурне и Аделаиде мы переместились в теплый Брисбен.
Это первый город, где нам понадобился солнцезащитный крем. Устав от холода, день мы начали в бассейне. Как мы поняли, для Австралии бассейн в многоквартирном доме – обычная история.
В первый же день в Брисбене у нас был запланирован поход на матч Ирландия – Нигерия. Расклад был простой: Ирландия в любом случае едет домой, Нигерии достаточно ничьей, чтобы на сто процентов выйти из группы. Победа африканок и вовсе выводила их из группы с первого места.
До стадиона мы добирались сначала на огромном катамаране, который встроен в транспортную инфраструктуру города.
А затем на специальном шатле.
Уже в нем стало ясно – стадион будет ирландский.
Стадион «Санкорп» сразу же поражает масштабом.
Но после прохода досмотра мы моментально попали в променадную зону с огромным количеством магазинов, в том числе фанатских.
Мимо одного из них мы не смогли пройти.
В итоге с нами домой поедет матчевый шарф и классная шляпа. Пишите в комментариях, как вам она?
Необычный для этого матча образ был и у Марины, она выбрала форму тольяттинского «Акрона».
Почему? Просто она нам очень нравится.
На этот матч у нас были куплены билеты в зону Alcohol free. Мы не до конца понимали, что это такое.
Оказалось, что на наш сектор нельзя было заходить с пивом и вином, которое продается на арене. Стюарды постоянно за этим следили. Несколько раз нигерийцы вокруг нас заходили с пенным. Секунд через 30 к ним подходили.
Интересно, что такие сектора вообще существуют. Мы столкнулись с таким первый раз.
Если честно, к матчу Ирландия – Нигерия вместе с билетом должен был идти бесплатный бокал чего-либо, потому что смотреть это было просто невозможно. Ирландки не могли, а нигерийки почему-то не хотели, хотя первое место в группе было вполне осязаемо.
25 тысяч на бордово-желтом стадионе «Брисбен Роар» посмотрели скучнейший матч, который закончился со счетом 0:0. Забавно, что для нас это уже вторые нули на турнире. Первые случились тоже у Нигерии, но в первом туре.
Тем не менее, болельщики сборной Нигерии были невероятно счастливы: их сборная вышла из сложнейшей группы – и в 1/8 финала, скорее всего, сыграет против Англии.
В параллельном матче австралийки обыграли Канаду 4:0 и заняли первое место. Для нас это позитивная новость, ведь у нас есть билеты на матч 1/8 финала ЧМ с участием сборной Австралии на стадионе, который вмещает 82 500 зрителей. Надеемся на аншлаг!
Система распределения потоков на стадионе в Брисбене после матча – топ. Сразу же несколько указателей на бесплатные шаттлы.
Дорога к ним продублирована под ногами. В общем, пройти мимо своего направления просто невозможно.
Автобусы уходят моментально, уже через 20 минут после финального свистка мы были в самом центре Брисбена. В общем, организация снова супер.
Ближайшие два дня у нас пройдут без матчей. Но мы очень хотим за это время доехать до океана и популярного пляжа Голд-Кост. Если погода позволит, даже искупаемся!
О наших приключениях в лайв-режиме читайте у нас в телеграм-канале. Там же, кстати, мы запустили конкурс, в котором можно выиграть официальный альбом Panini к женскому ЧМ. Обязательно участвуйте!
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