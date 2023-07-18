Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет! Это Костя и Марина, мы все еще находимся в Австралии на женском ЧМ. Пару дней мы не были на играх, поэтому и тексты от нас не выходили. Тем не менее, дни были событийные.

Мы перелетели из чудесного Мельбурна в Аделаиду. Вы могли слышать об этом городе в разрезе футбола дважды: именно в местном клубе «Аделаида Юнайтед» играл экс-футболист «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко, а год назад именно полузащитник «Аделаиды» Джошуа Кавалло стал первым профессиональным футболистом, сделавшим каминг-аут.

А еще Аделаида – один из четырех городов, которые мы наметили к посещению. Полтора часа полета из Мельбурна, и мы на месте. В городе сразу же чувствуется атмосфера большого турнира: много людей в футбольной форме, брендированные стены.

Мы закинули вещи и на автобусе сразу же поехали к океану, чтобы увидеть невероятный закат.

И мы не ошиблись. Смотрите сами.

Как говорится, без фильтров.

И последнюю.

Кроме закатов Аделаида знаменита своим вином: именно здесь делается большинство на континенте.

Поэтому мы поехали в национальный центр виноделия. Прошлись по галерее, почитали историю австралийского вина (спойлер – привезли, конечно, британцы), посмотрели на кубок, который вручают лучшему напитку по итогам года.

Не будем подробно про вино на спортивном сайте. Если кому-то интересно, описывали подробнее в телеграм-канале.

Но главное развлечение Аделаиды (не связанное с футболом) мы оставили на пятницу. С самого утра отправились в заповедник, чтобы познакомиться с кенгуру, вомбатами, эму и прочими тасманскими дьяволами.

Для нас были важны принципы: чтобы это был заповедник, а не зоопарк. Все животные, которые находятся в парке, столкнулись с проблемами. Например, их бросили родители, либо они попали в беду во время кошмарного австралийского пожара.

Отдельное мероприятие – знакомство и фотографирование с коалами.

Работники рассказали нам, что каждый день у коал есть выбор: остаться на дереве или отправиться фотографироваться с гостями. Если у коалы нет настроения, ее никто не заставляет. Наша коала для знакомства – 8-летняя Фен. Ее родителей бросили в лесу, потом они оказались в заповеднике, где и родилась Фен. Она очень любит фотографироваться, поэтому иногда даже делала разные мордочки на фото.

После продолжительной прогулки и знакомства с животными мы отправились на футбол: наш третий матч на этом ЧМ, Китай против Гаити.

Еще на подъезде к арене было понятно: китаянки будут играть дома. В целом, количество эмигрантов из Азии в Австралии зашкаливает, поэтому это не стало для нас откровением. Ожидание от матча было всего одно: в заявке сборной Гаити на этот турнир находится Маселююс Жоозеф Швендески, выступающая под псевдонимом Кики.

Так вот, эта самая Кики в 2017-м приехала в Орел и поступила на архитектурно-строительный факультет Орловского государственного института имени Тургенева. Там же начала играть в мини-футбол, а уже через несколько лет транзитом через «Рубин» оказалась в «Зените».

В стартовый состав на матч против китаянок Кики не попала, а на поле появилась только на 90-й минуте.

К этому моменту Китай вел 1:0, забив единственный гол с пенальти в середине второго тайма. При этом с середины первого тайма китаянки играли в меньшинстве. Нападающая «Зенита» классно вошла в игру и даже отдала потенциально голевой пас, но партнерша из выгодной позиции пробила мимо.

Матч так и закончился – 1:0. Мистика, но именно такой счет во всех матчах этой группы: Англия, Дания, Китай и Гаити больше гола за матч решили не забивать. Тем не менее, этого одного гола китаянкам хватило, чтобы остаться в борьбе за выход из группы и подарить трибунам счастье. С финальным свистком на стадионе начался невероятный азиатский праздник.

Мы пока остаемся в Аделаиде и предвкушаем мощный спортивный день: в первой половине дня субботы идем на местную ФНЛ, а вечером – на переполненный 55-тысячный Овал, чтобы насладиться аделаидским дерби в нашем уже любимом австралийском футболе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить классные подробности поездки в Австралию!