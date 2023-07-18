ЧМ во время зимы
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Невероятный закат, дебют «Зенита», коала на руках. Женский ЧМ в Австралии – изнутри

Евгений Левченко Евгений Левченко
Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед
Джошуа Кавалло
Зенит жен Зенит жен
Зенит Зенит
сборная Гаити сборная Гаити
сборная Китая жен сборная Китая жен
ЧМ по футболу среди женщин ЧМ по футболу среди женщин
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет! Это Костя и Марина, мы все еще находимся в Австралии на женском ЧМ. Пару дней мы не были на играх, поэтому и тексты от нас не выходили. Тем не менее, дни были событийные.

Мы перелетели из чудесного Мельбурна в Аделаиду. Вы могли слышать об этом городе в разрезе футбола дважды: именно в местном клубе «Аделаида Юнайтед» играл экс-футболист «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко, а год назад именно полузащитник «Аделаиды» Джошуа Кавалло стал первым профессиональным футболистом, сделавшим каминг-аут.

А еще Аделаида – один из четырех городов, которые мы наметили к посещению. Полтора часа полета из Мельбурна, и мы на месте. В городе сразу же чувствуется атмосфера большого турнира: много людей в футбольной форме, брендированные стены.

Мы закинули вещи и на автобусе сразу же поехали к океану, чтобы увидеть невероятный закат.

И мы не ошиблись. Смотрите сами.

Как говорится, без фильтров.

И последнюю.

Кроме закатов Аделаида знаменита своим вином: именно здесь делается большинство на континенте.

Поэтому мы поехали в национальный центр виноделия. Прошлись по галерее, почитали историю австралийского вина (спойлер – привезли, конечно, британцы), посмотрели на кубок, который вручают лучшему напитку по итогам года.

Не будем подробно про вино на спортивном сайте. Если кому-то интересно, описывали подробнее в телеграм-канале.

Но главное развлечение Аделаиды (не связанное с футболом) мы оставили на пятницу. С самого утра отправились в заповедник, чтобы познакомиться с кенгуру, вомбатами, эму и прочими тасманскими дьяволами.

Для нас были важны принципы: чтобы это был заповедник, а не зоопарк. Все животные, которые находятся в парке, столкнулись с проблемами. Например, их бросили родители, либо они попали в беду во время кошмарного австралийского пожара.

Отдельное мероприятие – знакомство и фотографирование с коалами.

Работники рассказали нам, что каждый день у коал есть выбор: остаться на дереве или отправиться фотографироваться с гостями. Если у коалы нет настроения, ее никто не заставляет. Наша коала для знакомства – 8-летняя Фен. Ее родителей бросили в лесу, потом они оказались в заповеднике, где и родилась Фен. Она очень любит фотографироваться, поэтому иногда даже делала разные мордочки на фото.

После продолжительной прогулки и знакомства с животными мы отправились на футбол: наш третий матч на этом ЧМ, Китай против Гаити.

Еще на подъезде к арене было понятно: китаянки будут играть дома. В целом, количество эмигрантов из Азии в Австралии зашкаливает, поэтому это не стало для нас откровением. Ожидание от матча было всего одно: в заявке сборной Гаити на этот турнир находится Маселююс Жоозеф Швендески, выступающая под псевдонимом Кики.

Так вот, эта самая Кики в 2017-м приехала в Орел и поступила на архитектурно-строительный факультет Орловского государственного института имени Тургенева. Там же начала играть в мини-футбол, а уже через несколько лет транзитом через «Рубин» оказалась в «Зените».

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В стартовый состав на матч против китаянок Кики не попала, а на поле появилась только на 90-й минуте.

К этому моменту Китай вел 1:0, забив единственный гол с пенальти в середине второго тайма. При этом с середины первого тайма китаянки играли в меньшинстве. Нападающая «Зенита» классно вошла в игру и даже отдала потенциально голевой пас, но партнерша из выгодной позиции пробила мимо.

Матч так и закончился – 1:0. Мистика, но именно такой счет во всех матчах этой группы: Англия, Дания, Китай и Гаити больше гола за матч решили не забивать. Тем не менее, этого одного гола китаянкам хватило, чтобы остаться в борьбе за выход из группы и подарить трибунам счастье. С финальным свистком на стадионе начался невероятный азиатский праздник.

Мы пока остаемся в Аделаиде и предвкушаем мощный спортивный день: в первой половине дня субботы идем на местную ФНЛ, а вечером – на переполненный 55-тысячный Овал, чтобы насладиться аделаидским дерби в нашем уже любимом австралийском футболе.

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2 комментария

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Михаил Лебедев
Сколько фотографий и коааалы
+1
0
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Александр Карпюк
Ой, объемно как, спасибо!
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