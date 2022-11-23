Толпа безбилетников пролезла на матч ЧМ. А нас заставляли удалить доказательства 🤷‍♂️

От редакции: серия странных историй из Катара от блога «ЧМ во время зимы» продолжается. Вчера ребята рассказывали, как при входе на арену вдруг возникли проблемы из-за цветной панамки, купленной внутри, сегодня они видели, что на стадион вдруг смогли пройти люди без билетов, причем массово. Подписывайтесь на Костю с Мариной в телеграм-канале и на Трибуне, ставьте плюсы и возвращайтесь за новыми подробностями изнутри ЧМ-2022.

До начала турнира проще всего было купить билеты на матчи в 13:00, поэтому шесть дней подряд мы вставали рано утром и ходили на игры первого слота. Несмотря на палящее солнце и ранние подъемы, было очень круто. Начиная с третьего тура этих игр не будет, мы даже будем по ним скучать. Последняя такая для нас и на турнире вообще – Сербия с Камеруном.

Перед заходом на стадион потратили несколько минут, чтобы заснять видеовопрос для спортивного квиза от наших друзей из «Квиз Плюс». В ближайшее время будут игры в Тбилиси, Москве и Петербурге. Так что ожидайте там наш вопрос.

Это уже был пятый для нас матч африканских команд на этом турнире. В первых четырех африканцы забили ровно ноль голов, а мы неофициально считали футболки Марины проклятыми.

Но это проклятье пало именно на игре Камеруна против Сербии. Сначала забил Шарль Кастельетто, а затем уже супер-перформанс выдал Венсан Абубакар, оформивший 1+1.

В общем, нам очевидно воздалось за все страдания утренних игр и нулевые ничьи.

3:3, один из лучших и самый результативный матч турнира мы увидели. А вообще на трибунах были 39 789 зрителей.

Именно такую официальную статистику объявили на стадионе. К цифрам посещаемости давно есть вопросы. Очевидно, организаторы искусственно их подкручивают. Но то, что мы увидели своими глазами сегодня – просто ад.

По ходу первого тайма возле входа на наш гейт начали собираться люди. К перерыву они образовали мощную толпу примерно из 100-150 человек. И начали толкаться, создавать давку у турникетов .

Мы обратили внимание на толпу и пошли выяснять, что же случилось. Одному из людей удалось протиснуться сквозь толпу и войти. На Fan ID я быстро прочитал имя (Судзуки Сато) и обратился с вопросом – что происходит?

Оказалось, что Судзуки очень сильно опоздал на матч и пришел только к перерыву. И его не пускали к турникету люди, у которых нет билетов.

Что же эти люди вообще делали у гейта? Это большой вопрос, который останется риторическим. На пути к воротам у меня трижды проверяли карту и сканировали билет. Что это означает? Только одно – безбилетники оказались здесь при помощи организаторов, потому что случайно упустить из вида и не проверить билет у такого количества людей просто невозможно .

Все, что произошло дальше – очень логичное продолжение бардака. Со стартовым свистком на второй тайм всех, кто толпился на входе, пустили на трибуны. Без билетов!

Сразу же отвечу на самый популярный вопрос. А что, лучше, чтобы команды играли при пустых трибунах? Конечно, нет. Не лучше. Но то, что сделали организаторы – просто произвол и плевок во всех болельщиков, которые по ночам обновляли сайт ФИФА в поиске заветного билета.

Более того, билеты на игру стоят денег. Почему кто-то должен за них платить, а кто-то может просто потолкаться на входе и зайти на свободные места?

Ответов не будет. Просто возмущение.

Искренне не понимаю, почему организаторы решили вопрос пустых кресел именно так. Если вы знаете, что матч не вызвал ажиотажа (хотя по сайту ФИФА так не скажешь – билетов в онлайн-продаже утром в день матча не было), приведите детей из футбольных школ или социальных учреждений.

Подарите футбольный праздник им, а не наглым безбилетникам, которые были готовы пойти по головам рядом стоящих, чтобы попасть на эту игру.

Уже после матча в некоторых телеграм-каналах мы прочитали, что это далеко не первый случай такого санкционированного запуска зайцев на трибуны. Доказательств у нас нет, так что будем говорить только о том, что видели своими глазами.

Люди зашли внутрь арены, и они могли это сделать только с помощью организаторов.

Бардак? Абсолютный.

Интересно и другое. Когда я начал делать фото и снимать видео, ко мне подошел стюард и стал кричать «НОУ ФОТО», «НОУ ВИДЕО», «ДЕЛИТ ЗИС» .

Ничего удалять я, конечно, не стал. И рассказывать охранникам об эффекте Стрейзанд тоже не стал. А тут он в самом ярком проявлении, потому что через несколько минут я увидел видео с проходом безбилетников еще в паре телеграм-каналов. Например, у Севастиана Терлецкого из «Спорт-Экспресса».

Совершенно непонятно, как работает система пропуска безбилетников, но завтра мы попробуем в качестве эксперимента примкнуть к этому злу. На один из матчей третьего тура у нас есть всего один билет. С ним зайдет Марина, а Костя попробует проверить, как люди без билетов попадают внутрь.

Об итогах эксперимента расскажем завтра. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы продолжиаем рассказывать о нашей поездке в Катар.

Фото: Константин Белюков; Gettyimages.ru/Francois Nel