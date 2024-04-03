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  • У кого в заявке больше легионеров? Кто первым надел красно-белую форму? Тест о «Спартаке» и «Зените»
Спецпроект
1 мин.

У кого в заявке больше легионеров? Кто первым надел красно-белую форму? Тест о «Спартаке» и «Зените»

252

Получится ответить на 10/10?

Как хорошо вы знаете «Зенит» и «Спартак»? Подготовьтесь к апрельским встречам двух самых популярных клубов России с нашим тестом.

logoГазпром Арена (Крестовский)
logoЛукойл Арена
logoСергей Семак
logoСпартак
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15 комментариев
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Посмотрим на составы команд.Наверное Зенит основа Латинос,Спартак в основе россияне.
+7
-2
+5
10/10
+3
0
+3
10, легко
+2
0
+2
Сомнительно по числу побед в еврокубках… С учетом того, синит не играл там в 90-х вообще….👀
+8
-6
+2
Скоро у зенита совсем игроки не будут попадать в сборную России, их там просто таковых не осталось, был Кузяев да и он теперь не зенитовец.
+4
-2
+2
9/10
+1
0
+1
Ответ Paul Andrews
9/10
9/10
+1
0
+1
9 из 10.
+1
-1
0
Я лучше промолчу
+2
-2
0
10/10 очень легко
0
0
0
10/10, изи даже для не болельщика этих команд.
0
0
0
Я хоккей жду. Там плей офф. А, здесь, все, ясно. Сборная Бразилии выиграет.
0
0
0
Ответ Александр Кудрявцев
Я лучше промолчу
Зенит победит 2:1./3:2
+1
-1
0
Ответ Максим Анпилогов
Сомнительно по числу побед в еврокубках… С учетом того, синит не играл там в 90-х вообще….👀
А кубок Интертото?)
0
0
0
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