У кого в заявке больше легионеров? Кто первым надел красно-белую форму? Тест о «Спартаке» и «Зените»
Получится ответить на 10/10?
Как хорошо вы знаете «Зенит» и «Спартак»? Подготовьтесь к апрельским встречам двух самых популярных клубов России с нашим тестом.
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15 комментариев
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Посмотрим на составы команд.Наверное Зенит основа Латинос,Спартак в основе россияне.
10/10
10, легко
Сомнительно по числу побед в еврокубках… С учетом того, синит не играл там в 90-х вообще….👀
Скоро у зенита совсем игроки не будут попадать в сборную России, их там просто таковых не осталось, был Кузяев да и он теперь не зенитовец.
9/10
9/10
9/10
9 из 10.
Я лучше промолчу
10/10 очень легко
10/10, изи даже для не болельщика этих команд.
Я хоккей жду. Там плей офф. А, здесь, все, ясно. Сборная Бразилии выиграет.
Я лучше промолчу
Зенит победит 2:1./3:2
Сомнительно по числу побед в еврокубках… С учетом того, синит не играл там в 90-х вообще….👀
А кубок Интертото?)
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