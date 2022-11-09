Элджей на замбони, джерси с 4329 драгоценными камнями, световое шоу – Winline и «Сибирь» громко отметили 60-летие клуба

Красиво.

«Сибирь» мощно стартовала в новом хоккейном сезоне: прямо сейчас клуб идет в топ-5 Восточной конференции, вплотную к тройке лидеров (всего очко отставания). Пока команда готовится врываться в плей-офф, кое-что уже удалось – «Сибирь» очень ярко отпраздновала юбилей при помощи своего партнера Winline. День рождения не был ограничен речами и поздравлениями, а превратился в фестиваль развлечений, где было все – от специальной формы до концерта на льду.

Ретроформа – отсылка к классике 80-х. Ностальгию усилил матч легенд

«Сибирь» – одна из самых стильных команд лиги: простой и красивый логотип в форме снежинки и сине-бело-голубые свитеры сразу выделяют команду на фоне остальных. Вот и теперь к особой дате (60-летие) клуб выпустил ретроджерси.

Дизайн этого комплекта вдохновлен формой, в которой «Сибирь» играла в начале 80-х, когда впервые появился логотип-снежинка.

В обновленном монохромном комплекте команда вышла в день рождения на матч против «Северстали» – уверенная победа 5:1 украсила дебют. «Сибирь» проведет в этом комплекте еще несколько игр перед Новым годом.

До матча с «Северсталью» новосибирские болельщики могли посмотреть еще одну игру, причем там приходилось болеть одновременно за две команды. «Сибирь» позвала на юбилей ветеранов, игравших за команду в разные годы – и поделила их на белых и синих.

В составе первых воссоединилась легендарная тройка Алексей Деев – Сергей Климович – Андрей Тарасенко, которая выводила «Сибирь» еще в Суперлигу в 2002 году. Климович с Тарасенко-старшим, кстати, и сейчас работают в клубе. За синих бегали герои не такого далекого прошлого – например, Егор Миловзоров и Константин Алексеев, игравшие в команде еще в прошлом сезоне.

Остальных новосибирские болельщики тоже отлично знают: Виталий Стаин, Виктор Картавых (автор первой шайбы в истории «Сибири»), Дмитрий Затонский, Лев Бердичевский, Алексей Коршков, Лев Крутохвостов, Николай Текутьев, Сергей Губарев. А судил матч ветеранов главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, и он попал на лед не только из-за статуса: в первую очередь он воспитанник новосибирского хоккея.

Итог – 4:4.

Элджей устроил концерт на «Замбони», а клубу подарили джерси с драгоценными камнями

Чисто хоккейных развлечений для такого повода мало. Видеопоздравления «Сибири» прислали новосибирцы Пелагея, Митя Фомин и Алексей Маклаков, а рэпер Элджей даже приехал и дал концерт перед матчем с «Северсталью».

Вряд ли в его карьере еще были такие выступления – не просто на стадионе, а на работающей ледозаливочной машине вместо сцены.

Был на юбилее и Mozi J, блогер и главный ювелир российского рэпа. На день рождения он приехал не с пустыми руками – в юбилейный свитер «Сибири» инкрустированы 4329 драгоценных камней! Кажется, генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский стал обладателем самого рэперского джерси среди всех хоккейных. Ну или самого хоккейного среди рэперских.

Подарки: мерч, лампочки и джерси с перстнем

Весь день в ледовом дворце работали анимационные и фото-зоны, спортивные аттракционы.

Болельщики активно участвовали в розыгрышах клубной атрибутики, а один из самых интересных призов был в брендзоне Winline – еще один клубный джерси с перстнем от Mozi J, ну и, конечно, несколько комплектов юбилейного мерча.

Для изысканных коллекционеров провели розыгрыш лампочек из старого табло ЛДС «Сибирь» – кажется, по яркому свету из новосибирских окон теперь можно будет определить, где живут победители.

Еще одним подарком от клуба и Winline стало предматчевое шоу: с помощью лазеров и проекции зрителям показали все логотипы команды за 60 лет, всех маскотов и уникальные кадры хроники с самыми важными моментами в истории клуба. Болельщики тоже поучаствовали в шоу: им раздали светодиодные браслеты, которые реагировали на все элементы проекции.

«Сибирь» и Winline широко и шумно отметили юбилей клуба. Они сотрудничают только с этого сезона – но красиво делают сразу.

Кстати, это не последний праздник для Новосибирска в этом сезоне. На горизонте – новоселье в строящейся «Сибирь Арене».

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