НФЛ впервые в Германии: в честь Тома Брэди ревел стадион «Баварии» – мы все это увидели

Репортаж из Мюнхена.

– Вы болельщик «Сихокс»? Так, пообещайте мне, что в воскресенье будете болеть за «Сихокс». Договорились? Тогда держите.

В пятницу днем около большой пивной в центре Мюнхена пара активистов раздавала небольшие полотенца с символикой «Сиэтла» в обмен на обещания болеть против Тома Брэди. На входе висела большая вывеска «Seahawks Haus» – на эти выходные «Аугустинер» на Нойхаузер-штрассе стал сине-зеленым.

Город в ожидании исторической игры: переполненные бары, охота за мерчем и игроками

Мюнхен очень ждал первый в истории матч НФЛ в Германии.

Несколько крупных баров отдали командам НФЛ, а те сделали из них базы для фанатов: разыгрывали билеты на игру и свою атрибутику, устраивали автограф-сессии с клубными легендами, вместе с болельщиками снимали контент для клубных соцсетей и, конечно, щедро поили немецким пивом.

Ажиотаж сумасшедший. Если в пятницу реально было хотя бы зайти в бар (сесть за стол – большая удача), то в субботу зайти можно было только группой, отстояв очередь в несколько десятков метров.

Чтобы просочиться одиночкой, нужно было вести утомительные переговоры с охранниками на входе, убеждая их, что вас вообще-то уже ждут внутри.

«Тампа-Бэй Бакканирс» на правах номинального хозяина забрали себе легендарный «Хофбройхаус» – туда любил ходить Владимир Ленин во время первой эмиграции, а 24 февраля 1920 года там зародилась немецкая нацистская партия.

Свои базы получили не только играющие в воскресенье команды: в центре города были бары «Канзаса», «Каролины» и «Пэтриотс» – у последних в Германии большая фан-база.

На Одеонсплац сделали инсталляцию из шлемов всех команд НФЛ, а напротив нее поставили магазинчик с мерчем. Ассортимент скудноватый: шапки, джерси и толстовки играющих команд и несколько видов футболок с тематическими принтами.

При этом игровые формы продавались только с фамилиями главных героев матча: Том Брэди от «Тампы» и Ди Кей Меткалф от «Сихокс». Снова очереди и нехватка запасов – уже в субботу утром джерси с Меткалфом остались всего в двух размерах.

К приезду НФЛ подготовилась и «Бавария». Помимо стандартных общекомандных мероприятий (что-то вроде совместных тренировок) переделали клубный магазин на Мариенплац: продавали специальный мерч, приуроченный к матчу, а на входе установили шлем в цветах «Баварии».

Сбежать от атмосферы американского футбола было нереально. По всему городу бродили люди в джерси всех команд лиги – никто не поверит, но попадались даже болельщики «Чарджерс». По субъективным ощущениям примерно половина из всех – фаны «Сиэтла», которых в Германии тоже очень много. Вероятно, это связано с тем, что НФЛ в Германии начали показывать в 2013-2014 годах, когда «Сихокс» были однозначными контендерами: выиграли Супербоул сезона-2013 и обидно упустили победу в Супербоуле сезона-2014.

Сами игроки «Сиэтла» остановились в «Хилтоне» в северной части Английского сада – фанаты гуляли по округе в надежде увидеть команду. Повезло – в субботний полдень они вышли на тренировку на поле спорткомплекса недалеко от своего отеля.

С улицы можно было подойти прямо к полю: фанаты распределились вдоль хлипкого сетчатого забора. С другой стороны вдоль этого забора ходили угрюмые охранники, внимательно следили за болельщиками и запрещали фотографировать – стоило только потянуться рукой к карману, как сразу на тебя начинал давить взгляд секьюрити. Сфотографировать можно было разве что совсем издалека.

Поле кривое и едва ли подходило для полноценной тренировки. Это и не требовалось – накануне игры «Сихокс» устраивали генеральный прогон комбинаций. Игроки выстраивались для очередного розыгрыша, а затем ленивой трусцой обозначали маршруты.

Главный тренер Пит Кэрролл в белых штанах и жвачкой во рту ходил вокруг, внимательно смотрел за нападением и периодически что-то подсказывал квотербеку Джино Смиту. Отработав короткие маршруты, перешли к перехватам: Смит бросал мяч в определенные зоны на закрытых принимающих, а корнербеки перехватывали мяч. Лучше всех справлялся Тарик Вулен.

Запасные и игроки спецкоманд в это время стояли на бровке и развлекались разучиванием фраз на немецком. Больше всего получалось со словом «позор». Стоило кому-то минимально накосячить, как сразу поднимался крик Schande! Schande!, после чего кричащие оборачивались к забору болельщиков и весело смотрели на довольную реакцию.

В конце тренировки повторили кодовые жесты для комбинаций: тут два пальца буквой V, тут пятерня наверх, а тут нужно потереть ладонью о ладонь, как будто расшвыриваешь купюры. После этого игроки медленно побрели с поля, а охранники вежливо поблагодарили болельщиков за смирение и тоже ушли.

День матча: море болельщиков у стадиона и поющая «Альянц Арена»

Мюнхен, хоть и сильно ждал матч, инфраструктурно был готов средненько. Поезда метро – главный способ добраться до стадиона – забиты уже за три часа до игры. На выходе из поездов болельщиков ждала огромная очередь, которая вяло текла в сторону стадиона.

Откровенно говоря, такого наплыва людей легко можно было ожидать: во время официальной продажи билетов фаны оставили больше трех миллионов заявок. Все хотели попасть на игру, поэтому к стадиону приехали еще и те, кто рассчитывал купить билет с рук уже перед матчем.

По ощущениям, работало это плохо, поэтому утешением стали развлечения. Площадь перед стадионом превратилась в место праздника для фанатов. Несколько больших шатров отвели под продажу мерча: длина очередей вынуждала нервно смеяться и отбивала все желание купить-таки шапку с пиратом или скопой.

В других зонах можно было попробовать себя в различных игровых приемах. Пробить филд-гол по невысоким воротам, пробежать 40 ярдов на время, побросать мяч в сетки мимо фигур защитников, половить мяч в испытании для принимающих, поставить рекорд в вертикальном прыжке.

К каждому испытанию стояла очередь из фанатов, которая при этом двигалась вполне живо – персонал в режиме конвейера подавал мячи участникам.

Еще одну зону отвели под просмотр на большом экране – не только под сам мюнхенский матч, но и под следующие игры тура – они начинались спустя примерно полчаса после окончания встречи на «Альянц Арене».

Уже на стадионе в последний час перед игрой фанаты докупали последний мерч, спешно запасались едой и пивом, которое продавалось сразу в литровых пластиковых кружках.

Трибуны разделились пополам: на фанатов «Сихокс» и на фанатов «Бакканирс» и Брэди. Но все без исключения ждали Тома: его выход на разминку, его выход уже на игру и его объявление в рамках представления состава обязательно вызывали рев трибун.

Поддержка во время матча по американскому футболу отличается от привычной: кричать принято не во время атаки своей команды, а во время атаки соперника – это создает давление на квотербека и мешает слышать подсказки. Во время мюнхенского матча доставалось обеим командам, особенно на третьих и четвертых попытках – гул стоял просто оглушительный. В таком шуме становилась еще более понятной крутость Брэди, его хладнокровие и молниеносное принятие решений.

По сути «Бакканирс» лишились домашней игры – в Тампе трибуны вели бы себя иначе. Но у Брэди безупречная статистика в международных играх: до этого он дважды выиграл в Лондоне и один раз – в Мехико. Так что дополнительная интрига была в том, получится ли у него сохранить идеальный баланс – возможно, до конца карьеры, потому что международные игры для одного конкретного игрока – редкость.

Матч исторический еще потому, что впервые за пределы штатов приехали текущие лидеры дивизионов (хоть «Тампа» и шла с 4 победами в 9 матчах).

Игра неплохо складывалась для «Тампы»: хоть выносное нападение поначалу выглядело невыразительным, пасовые розыгрыши проходили хорошо – особенно тачдаун-пас на Хулио Джонса и важный пас на Скотти Миллера. Во время последнего розыгрыша мой сосед по трибуне – болельщик «Бакканирс» Йон из Тампы – одновременно радовался и ругал Скотти Миллера за то, что тот усложнил прием и не смог сразу заработать очки.

В середине третьей четверти при счете 14-3 «Бакканирс» осмелели так, что решили сыграть что-то странное. Брэди ушел во фланг и встал на место принимающего, мяч подхватил Фурнетт и бросил пас на Тома. Тот поскользнулся, а мяч перехватил Тарик Вулен (зря что ли отрабатывал это на субботней тренировке).

– Господи, это самый тупой розыгрыш, что я видел в своей жизни! – сокрушался Йон и нервно мял свою шапку с эмблемой «Лайтнинг».

Впрочем, это слабо помогло «Сихокс» – ответное владение закончилось глупейшим фамблом от Джино Смита. «Тампа» методично довела это до тачдауна и повела уже неприлично: 21-3.

За 8 минут до конца интрига неожиданно начала возвращаться. Сначала Тайлер Локетт поймал один тачдаун, потом Брэди кинул дурацкий перехват, а «Сихокс» превратили это в еще один тачдаун с прекрасным приемом от Маркиза Гудвина: 21-16. Сине-зеленая часть трибун завелась и начала усиленно давить на Брэди.

– Нужно два первых дауна, и игра сделана, – авторитетно заявил Йон из Тампы. Получилось набрать даже больше, Брэди спокойно удержал счет и довел дело до победы.

Финальные минуты – чистая магия и квинтэссенция всего счастья болельщиков. Когда стало понятно, что «Сихокс» уже не отыграться, все просто решили получить максимум удовольствия от последних минут долгожданного исторического матча. Во время пауз включали музыку, но трибуны уже не переставали петь и во время розыгрышей.

Заключительное владение «Тампы» проходило под хоровое исполнение Take Me Home, Country Roads всей «Альянц Арены». А после игры затянули Sweet Caroline – под нее Брэди махал трибунам и медленно уходил с поля.

Мюнхен очень ждал этот матч и дал много любви всем: игрокам, друг другу, да и самому спорту. В Германии очень любят НФЛ. А лига, кажется, теперь еще не раз сюда вернется.