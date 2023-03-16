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Красная дорожка в Уфе и розовые образы женского «Торпедо». Хоккеистки ярко приезжают на матчи

Дарья Белоглазова Дарья Белоглазова
Мария Баталова Мария Баталова
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Алена Старовойтова Алена Старовойтова
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Елизавета Роднова Елизавета Роднова
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Сентябрь выдался теплым − и игроки Женской хоккейной лиги прибывали на арены в модных и запоминающихся луках.

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Во второй половине сентября стартовал девятый сезон Женской хоккейной лиги, которая проводится под эгидой КХЛ. В последние сезоны приезды хоккеисток на матчи в модных луках стали традицией: девушки выбирают разные образы, клубы публикуют фотографии приезда в своих социальных сетях.

Перед матчем открытия сезона в Уфе хоккеисткам «Агидели» и «Динамо-Невы» устроили по-настоящему звездный прием: спортсменок у входа в городской дворец спорта встречала красная ковровая дорожка. Игроки событию соответствовали.

Нападающая «Агидели» Елизавета Роднова и ее белый пиджак.

Официально деловой стиль защитника «Агидели» Марии Баталовой − единственной хоккеистки, которая выигрывала чемпионат ЖХЛ пять раз.

Вратарь «Агидели» Анна Пругова в белом.

Гости из Санкт-Петербурга в Уфу также приехали на стиле: на фото − защитник «Динамо-Невы» Ирина Цацына.

А это нападающая «Динамо-Невы» Дарья Белоглазова.

Нападающая «Агидели» Элина Митрофанова также предпочла черный образ.

«Торпедо», взорвавшее летом соцсети фотосессией в стиле Барби, продолжило быть в тренде осенью. Хоккеистки из Нижнего Новгорода не стеснялись ярких образов. Особенно выделилась нападающий Алена Старовойтова, в коллекции которой много ярких цветов.

Позируют нападающие Татьяна Кораблина (слева) и Алена Старовойтова.

Снова Кораблина и Старовойтова − уже перед другим матчем. Алена сменила наряд с оранжевого на фиолетовый.

И еще два образа Алены Старовойтовой.

Защитник Ангелина Гончаренко также сделала стильный выбор.

Модные аксессуары – еще одна часть образов хоккеисток ЖХЛ. Защитник «Торпедо» Нина Пирогова и вратарь команды Валерия Меркушева.

Цвет настроения черный − это голкипер «Агидели» Анна Пругова.

Нападающая «Агидели» Илона Маркова в черно-белых тонах. Шляпа изящно дополняет образ.

Готовятся к матчам не только хоккеистки, но и тренеры. Александр Сырцов, возглавляющий «7.62», выбрал брюки и рубашку.

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