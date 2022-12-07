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Нападающий Кейтлин Тугас – лучшая бомбардир «КРС Шэньчжэнь» и четвертый снайпер всей Женской хоккейной лиги. 28-летняя хоккеистка из Канады проводила в России второй сезон.

В интервью Дарье Тубольцевой спортсменка рассказала, в чем отличия женского хоккея в России и Швеции, почему она уехала из Северной Америки, сколько девочек в Канаде играет в хоккей и как ей жизнь в Подмосковье.

«В какой-то степени чувствую себя играющим тренером. Но я друг, а не ментор»

− Что скажете о выступлении «КРС Шэньчжэнь» в сезоне-2022/23?

− Мы тяжело начали чемпионат. Много уступали, затем все-таки смогли сосредоточиться на деталях игры и начали исправлять ошибки. Думаю, это помогло улучшить наши результаты под конец сезона.

− Почему у вас были проблемы на старте?

− Были травмы, плюс новая команда. Нам нужно было время сыграться друг с другом, привыкнуть к новой системе.

− В 28 лет чувствуете себя в команде не просто лидером, а таким играющим тренером?

− Возможно, в какой-то степени. Но знаете, на меня это совсем не давит, я стараюсь не думать об этом. Все-таки я не тренер, а игрок, мне нужно выступать и показывать результат. Я бы сказала, что я, скорее, ментор. Если у девочек возникают вопросы, то всегда готова помочь. Но как друг, а не как тренер.

− В вашей команде много девочек из сборной Китая. Что можете сказать об их уровне и навыках?

− Я впервые со многими познакомилась. Когда я два года назад приезжала в ЖХЛ, то играла с другими китайскими хоккеистками. Думаю, сейчас девочки отлично пользуются возможностями и прогрессируют. Им это непросто дается, потому что многие впервые играют на таком уровне, плюс им дают много игрового времени, доверяют большинство и меньшинство. Они проделывают хорошую работу, растут и развиваются.

− Многие русские девочки говорили, что против «КРС Шэньчжэнь» тяжело играть, так как вы показываете очень быстрый хоккей. Опишите стиль игры вашей команды?

− Да, мы действительно стараемся играть в быстрый и агрессивный хоккей. Но я скажу, что и российские команды действуют также. Я играла в Швеции – так вот россиянки более агрессивные и быстрые на льду.

«Было бы интересно посмотреть, как команды разных лиг сыграют между собой»

− Вы играли в России два года назад. Почему решили вернуться перед сезоном-2022/23?

− У меня просто появилась возможность вновь поиграть в ЖХЛ. В КРС пришел новый тренерский штаб, новые игроки, меня также пригласили. Мне нравилось тут играть, так что я просто не могла отказаться.

− Вы играли в Швеции четыре сезона. Могли бы сравнить местный чемпионат с российским?

− Шведский чемпионат медленнее, чем ЖХЛ. Девушки дольше держат шайбу, ищут более удачное место для броска. Игра довольно результативная. В этом году в лиге произошли изменения в правилах – возможно, хоккей стал быстрее. Но это уже было после того, как я уехала. Но вообще было бы интересно посмотреть, как команды из разных лиг сыграют друг против друга. Сравнили бы уровень.

− Что с популярностью женского хоккея в Швеции?

− Все зависит от города, где ты находишься. Если в городе есть популярный мужской хоккейный клуб и развитию детского хоккея уделяют много внимания, то и женский хоккей очень популярен. В некоторых городах на наши матчи приходило много фанатов, была реклама наших игр. В Швеции делают многое, чтобы девочки занимались хоккеем.

− Вы играли в команде МОДО из маленького городка Эрншельдсвик. Расскажите об этом месте.

− Это очень и очень маленький городок. Но при этом хорошо известен своими хоккейными традициями, на матчах там очень классная атмосфера. Есть и мужская, и женская команды. Наверное, весь город следит за хоккеем, на матчах очень много фанатов. Вокруг города есть горы, хайкинг популярен. В Эрншельдсвике много снега и очень холодно.

− Тяжело было жить в таком маленьком городке без знания шведского?

− Нет, английского мне хватало. Наш тренер много говорил по-английски, тем более в команде было много игроков из Северной Америки. За пределами льда тоже не возникало проблем, в Швеции многие знают английский.

− Предполагаю, что в России без знания русского сложнее.

− Да, это тяжело. Было бы намного лучше, если бы знали русский язык. Но вообще я нормально живу, могу пойти в ресторан, в магазин. В России люди тоже говорят по-английски.

«Я вообще не получала никакой зарплаты в Канаде»

− До выступления в Швеции вы играли только в Канаде и США. Как вы решили отправиться в Европу?

− После колледжа я отыграла один сезон в Торонто в CWHL. Мне хотелось чего-то нового, я хотела путешествовать. Мои друзья играли в Швеции, и я решила последовать их примеру. В команде были свободные легионерские позиции, у тренера узнали мнение обо мне как игроке и пригласили в команду.

− Это правда, что зарплаты в женском хоккее в США и Канаде настолько маленькие, что приходится работать еще в другом месте?

− Когда я окончила университет и пошла играть в профессиональную лигу NWHL, все так и было. Я вообще не получала никакой зарплаты в Канаде. И мне приходилось работать. Сейчас ситуация изменилась. Игроки добились, чтобы им начали платить. Девушки получают хорошие деньги в лиге PHF (бывшая NWHL - прим. ред.). И это здорово.

− В Швеции зарплата вам позволяла нормально жить?

− В Швеции делали все возможное, чтобы мы чувствовали себя комфортно. В разных клубах были свои условия, кто-то даже предоставлял машину. С поиском жилья тоже всегда помогали. С клюшками и другой экипировкой никогда не было проблем. У меня была возможность работать с детишками, на арене тебе всегда помогут найти работу. В первый год я тренировала детей, на следующий сезон просто играла в хоккей, и мне этого хватало для жизни. Но понятно, что зарплата в КРС у меня выше, чем была в Швеции.

− Вы учились в университете и играли в NCAA. Что изучали?

− Спортивную физиологию. У меня двойная специальность, есть еще по спортивному управлению.

− Планируете в будущем работать по профессии? Видите себя тренером?

− Пока я не знаю, чем хотела бы заняться. Стараюсь жить в моменте и наслаждаться временем в хоккее. Но наверняка в будущем займусь чем-то, что связано со спортом.

− У вас в соцсетях прочла, что вы тренер по развитию и скаут. Расскажите, где вы этим занимаетесь.

− Я работаю в компании моего молодого человека. Он из Бостона, мы вместе жили в Швеции. Он основал собственную компанию по развитию игроков. Мы обучаем хоккеистов, анализируем их выступления, готовим индивидуальные планы тренировок. Летом организуем лагеря для игроков, чтобы помочь им попасть в юниорские, студенческие и профессиональные лиги. По возможности я помогаю ему в его бизнесе.

− Ваш молодой человек живет с вами в России?

− Он в Швеции. К сожалению, нам приходится жить на расстоянии. Но мы уже привыкли, все нормально.

«Больше всего мне нравится борщ»

− Какие у вас были впечатления, когда вы впервые приехали в Россию?

− На самом деле, я не знала, чего ожидать. Я просто была рада оказаться здесь, попасть в новую культуру, увидеть Москву и путешествовать по вашей стране. Россия изначально кажется чем-то экзотичным, но в реальности это не так. Тот же Санкт-Петербург очень европейский город, как Стокгольм или Хельсинки.

− Слышала, что в первый сезон вы жили в Ступино в пансионате за городом.

− О, в первый мой сезон из-за пандемии коронавируса мы вынуждены были постоянно находиться в отеле. Было очень много ограничительных правил. Нельзя было покидать гостиницу и поехать, к примеру, в торговый центр. Конечно, было немного скучно. Хорошо, что ковид остался в прошлом.

− Какие стереотипы о России правда, а какие нет?

− Я бы сказала, что стереотип о том, что люди в России закрыты и необщительны, не соответствует действительности. Русские, с которыми я встречалась, были очень милы. Когда я жила в Ступино, персонал отеля готов был мне помочь во всем. Я не большой специалист в алкоголе, но предполагаю, что русская водка − это вещь.

– Вы пробовали?

– Однажды.

− Любите русскую кухню?

− В отелях, в которых мы останавливаемся, много китайской еды, так как много игроков из Китая. Но, естественно, я пробовала русские блюда. Когда есть свободное время, стараемся выбраться в Москву в рестораны на ужин. Там очень много классных заведений. Больше всего мне нравится борщ.

«В Онтарио в хоккей играет больше девочек, чем во всей Швеции»

− Российские девочки в детстве много играли с мальчиками. В Канаде у вас было то же самое?

− Да, я начала играть в хоккей в 5-6 лет и до 14 играла с мальчиками. Но у нас в команде было много девчонок, которые играли в хоккей. Так что я была не единственной. В Тандер-Бей (город в провинции Онтарио − прим) у нас было много хоккейных команд. В районе восьми (население города 110 тыс. − прим.) – и везде было много девочек. Мне очень нравилось играть с мальчиками, никогда не чувствовала себя лишней. Но когда мы стали старше, играть с ровесниками стало сложнее, все-таки мальчики сильнее и больше, пошли силовые приемы, я уже не могла с ними конкурировать.

− В России во многих местах до сих пор многие считают странным, что девочка играет в хоккей. В Канаде ничего подобного нет?

− Нет, в Канаде совершенно нормально, когда девочки играют в хоккей. В провинции Онтарио в хоккей играет больше девочек, чем во всей Швеции.

− Ваши брат и сестра тоже играли в хоккей?

− Да, когда они росли, то играли в хоккей, но сейчас уже закончили со спортом. Они старше меня, так что в юности я равнялась на них. Это было здорово.

− Ваш папа, наверное, очень любит хоккей, раз все его дети играли.

− Да, очень! В детстве он меня тренировал. Он не пропускает ни одной моей игры, живет хоккеем.

− Видела в ваших соцсетях, что вы пробежали полумарафон. Ваше хобби?

− Да, прошлым летом мне захотелось это сделать. Моя мама настоящий спортсмен, она пробежала много марафонов в своей жизни, участвовала во многих соревнованиях по бегу. Вот я и решила вместе с ней сделать половинку. Насчет полного марафона я не уверена, так как к нему нужно очень много готовиться, а все-таки у меня на первом плане хоккей.