«Овечкин сказал: «Ты чего? Я тебе руку оторву». Анна Пругова – о броске капитана «Вашингтона», неудаче в плей-офф ЖХЛ и дебюте в роли комментатора

Вратарь несколько лет делится экспертизой по «Салавату Юлаеву», а недавно попробовала себя комментатором на «КХЛ ТВ».

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Главной сенсацией плей-офф ЖХЛ стал вылет действующего чемпиона – «Агидели» – еще в первом раунде. Но для вратаря уфимской команды сезон на этом не закончился. Анна Пругова прокомментировала в эфире КХЛ ТВ матчи полуфинальных серий Женской хоккейной лиги.

28-летняя голкипер не впервые пробует себя на телевидении, ранее она выступала экспертом на матчах «Салавата Юлаева». В интервью Дарье Тубольцевой Анна рассказала о своем комментаторском опыте, неудачном сезоне «Агидели» и тренировке с Александром Овечкиным.

«Перед эфиром сравнила бы свое состояние с предматчевым мандражом»

− Вы комментировали матчи полуфинала ЖХЛ. Волновались перед эфиром?

− Конечно, перед эфиром волновалась, сравнила бы свое состояние с предматчевым мандражом. Нервничала, переживала, но буквально с первых минут матча отпустило: погрузилась в игру – и все пошло. Хотела бы выразить благодарность ЖХЛ и КХЛ за предоставленную возможность комментировать матчи. Мне было интересно с позиции игрока рассказать, как я вижу площадку, хотела поделиться своими знаниями об игроках. Впервые на канале КХЛ матч комментировали две девушки (Анна работала в паре с Дарьей Мироновой − прим. ред.). После игры было много положительных отзывов о нашей с Дашей работе. − Сколько у вас занимала подготовка к матчам?

− Начинала с вечера готовиться. Просматривала статистику, но не только ее − искала интересные факты о хоккеистках, читала их интервью, что-то новое о них для себя подмечала. Мне было важно обладать информацией, которую во время матча можно рассказать, если тот или иной игрок отличится.

− Вы с 2017 года выступаете экспертом на матчах «Салавата Юлаева» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Быть экспертом и комментатором для вас не одно и то же?

− Для меня это разные вещи. В роли эксперта ты обсуждаешь игровые моменты, где-то хоккеистов нужно поругать, где-то − похвалить. Внимательно следишь за игрой в течение периода, а потом за короткий отрезок времени должен разобрать действия команд. Мне больше нравится комментаторская деятельность. Для меня это такой полет художника − что ты видишь, о том сразу и говоришь. Если комментируешь вместе с собеседником, то вы это еще и обсуждаете по ходу эфира. Однако от работы в качестве эксперта тоже не хочу отказываться – считаю, что это тоже крутой опыт. Единственное, что я не люблю ругать хоккеистов. Мне больше нравится хвалить за хорошие моменты.

− Кто вам нравится из хоккейных комментаторов?

− Все, с кем я поработала, большие профессионалы. Даже выделять никого не хочу. Просто восхищаюсь ими, все такие огромные молодцы, у каждого есть чему поучиться. Очень интересен взгляд Дарьи Мироновой, у нее многолетний опыт, она умеет красиво говорить. Артем Батрак − аналитик до мозга костей, прекрасно излагает свои мысли. Он в основном комментирует КХЛ, но очень многое знает о ЖХЛ. Олег Мосалев очень эмоционален. Из любого эпизода делает вау-момент. − В чем вам надо прибавлять?

− Всегда нужно совершенствоваться. Мне надо поработать над дикцией, чтобы четче проговаривать фразы. В порыве эмоций могу слова проглатывать. И еще я довольно просто говорю, нужно поучиться красноречию. − В будущем видите себя на телевидении?

− Эта сфера мне интересна. Если сложится, то с удовольствием стану частью хоккейной семьи. Здорово рассказывать людям о хоккее − о виде спорта, о котором много знаешь, в котором многое понимаешь. Это поможет развитию женского хоккея. Хочется показать, что девушки не только умеют играть в хоккей, но и могут грамотно и интересно рассказать об этом виде спорта.

«В плей-офф нас подвела самоуверенность»

− «Агидель» сенсационно вылетала в первом раунде. Чего вам не хватило в серии с «Динамо-Невой», ведь первый матч вы уверенно выиграли 3:0?

− В первую очередь, это была сенсация для нас. Не ожидали такого исхода. Но это спорт. Возможно, мы переоценили свои силы или была эмоциональная недооценка соперника. Когда прибыли в Уфу, были уверены, что соперник отдаст нам игру, а мы вальяжно сможем выиграть второй матч, а потом и третий. В данном случае можем сетовать только на себя.

− Вы играли во втором матче. Как бы оценили свою игру?

− Первые минуты матча полностью проиграли сопернику, отдали преимущество на площадке, проигрывали борьбу. Игроки «Динамо-Невы» этим воспользовались и забили, там был гол с подставления в большинстве. Во втором периоде пытались перевести игру в зону атаки, однако допустили много контратак, одна из них завершилась успехом гостей. В третьем периоде вроде бы пытались переломить игру, но шайба буквально не шла в сетку ворот. Там и защитник из пустых ворот вытащила шайбу, и вратарь Диана Фархутдинова здорово сыграла.

Третий матч мы мощно начали, по итогам встречи перебросали соперника вдвое. Но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Потом уже насчитали порядка шести-семи штанг. Шайба просто не шла в ворота. Вернусь к тому, о чем говорила ранее: мы сами виноваты. Эмоционально упустили предыдущий матч, вернуться в игру не смогли. «Динамо» хочу поздравить с бронзовыми медалями, это прекрасный результат для команды. Они выжали из своей игры максимум. − Как долго отходили от вылета из первого раунда плей-офф?

− Честно, переживала тяжело. Было полное опустошение – не понимаешь, как идти дальше, потому что готовилась совершенно к другим задачам. И вроде бы по физическому и ментальному состоянию все было хорошо, а тут такой результат. Несколько дней мне потребовалось, чтобы прийти в себя. На пару дней минимизировала общение со всеми, хотела побыть одной. Благодаря возможности комментировать матчи полуфинала смогла довольно быстро переключиться и быть максимально полезной в другой роли. − Тот факт, что многие девушки из команды были на сборах, а потом летали на Олимпиаду, мог сказаться на подготовке?

− Ни в коем случае. Девочки из «Динамо» также были на Играх. Это не может быть оправданием. Мы с оставшимися в Уфе игроками тщательно готовились, был проделан большой объем работы в период олимпийской паузы. Не перестану повторять, что в плей-офф нас подвела самоуверенность. − Вам три месяца без хоккея зимой не показались пыткой?

− Было очень тяжело. Особенно без матчей соревновательного характера – имею в виду без борьбы за очки. Большой плюс в Уфе в том, что мы имеем возможность тренироваться с ребятами из любительских с игроками-профессионалами. Игровая практика у нас была, мы каждые выходные играли со студентами, с хоккеистами, которые поиграли в Высшей лиге, МХЛ. Практики было достаточно, но был дефицит соревновательного духа.

«Утром с кровати было невозможно подняться»

− С чем вы связываете тот факт, что во всех вратарских компонентах в прошлом сезоне лидировали вы, а в этом Мария Сорокина, которая фактически стала первым номером?

− Не скажу, что у меня был спад. Это был больше тактический ход тренерского штаба. Вторые матчи (в регулярном чемпионате ЖХЛ играют два матча подряд с одним соперником − прим.) давались нам тяжелее. Если первую игру выходишь на подъеме, то второй матч проходит вязко и тяжело. Тренеры предприняли рокировку и решили попробовать меня в роли голкипера на вторые матчи. Плюс у меня были некоторые проблемы со здоровьем. К счастью, по ходу сезона я их преодолела. − Что за проблемы беспокоили вас?

− У меня в октябре обнаружили две грыжи в поясничном отделе позвоночника. Позвоночник очень сковывал движения. Доходило до того, что утром с кровати было невозможно подняться. Был период обострения, чувствовала себя очень плохо. Помогло только правильное лечение. Обращалась ко многим врачам, обошла специалистов шесть. Пробовала иглоукалывание, бассейны, ЛФК, магниты − много разных процедур. Но для себя сразу определила, что ни в коем случае не хочу делать операцию. Знаю, что с этим можно бороться без хирургического вмешательства. Благодаря правильному лечению сейчас чувствую себя хорошо, боли исчезли, но я продолжаю регулярно заниматься. − Понятно, что еще рано думать про следующий сезон. Но есть ли у вас внутренняя мотивация доказать, что вы номер один и вернуть свои позиции прошлого года?

− Да, такое всегда есть. Тут больше не «номер один», а выходить и в каждом матче показывать максимум и приносить команде победы. Нужно будет возвращать кубок в Уфу. − Какие у вас отношения с Сорокиной?

− Абсолютно рабочие отношения. В повседневной жизни мы никак не пересекаемся. На льду тоже немного, так как я стою на одних воротах, а она на других. Вражды у нас нет, мы коллеги. − Вы как-то говорили, что у вас есть мечта сыграть хотя бы период в КХЛ. Как думаете, реально ли это в ближайшие годы?

− Если КХЛ допустила дебют женщин комментаторов, то, думаю, в скором времени и возможность сыграть период будет. Маленькими, но уверенными шагами мы идем к этому эксперименту. Возможно, моя мечта (одна из) осуществится.

«Убедилась, насколько могуч и велик Овечкин»

− Вы участвовали в тренировке с Александром Овечкиным. На себе прочувствовали боль вратарей НХЛ?

− Да, конечно. Вообще тогда был достаточно курьезный момент. При организации этой тренировки в ЖХЛ мне не сказали, что я выйду на лед с Овечкиным. Мне просто сообщили, что нужно подъехать в Новогорск, и я часть своей вратарской формы с собой не взяла. Когда приехала, увидела ребят из КХЛ, думаю: «Вау, круто». А потом вышла на лед и увидела Александра Овечкина. У меня в тот момент даже дыхание перехватило, сразу подумала, зачем часть формы оставила. Александр меня пожалел, хотя я просила его бросить с его фирменного «офиса». Он сказал: «Ты чего? Я тебе руку оторву» (смеется). Но все равно почувствовала на себе его молниеносный бросок. Порой даже не успевала понять, как клюшка соприкасается с шайбой, и она отрывается ото льда. Убедилась, насколько могуч и велик Овечкин.

− Если сравнивать вратарей мужчин и женщин, в чем вы слабее?

− Для меня вратари − это такое бесполое ампула. У нас нет разделения. Если взять полевых игроков, то у мужчин есть силовая борьба, а у женщин нет. И экипировка отличается. У нас же с вратарями-мужчинами все одно и то же. Нам также нужно иметь хорошую растяжку, садится на шпагат, у нас все навыки одинаковые. Я зачастую выхожу на тренировки и игры с парнями, побеждаю, где-то выгляжу на равных. Стараюсь ни в чем им не уступать. Да и ребятам всегда интересно сыграть против девушки-вратаря. − Единственное, что у мужчин броски сильнее, поэтому вам против них тяжелее играть. Да?

− Это даже интереснее. Когда бросок сильный, то ты знаешь, что он четко летит и тебе его поймать гораздо проще, потому что легче сфокусироваться на нем. У девчонок иногда шайба может сойти с крюка, и в момент полета шайбы приходится еще думать, по какой траектории она пойдет и как ее поймать. Особенность женского хоккея в том, что ты не всегда способна подстроиться под бросок, так как в полете шайба несколько раз может изменить направление. − Льстит ли вам, что вы регулярно попадаете в список самых красивых игроков ЖХЛ?

− Приятно, но уже не обращаю на это внимание. Переросла я этот период. Раньше это забавляло, было приятно. Все такие вещи заставляли и заставляют сейчас не останавливаться, а работать дальше. Хочется быть максимально полезной и привлекать как можно больше людей к нашему виду спорта. Хочется развеять стереотип, который есть в России, что все хоккеистки брутальные, мужеподобные, ходят с выбитыми зубами и сломанными носами. Хочу, чтобы родители не боялись отдавать девочек в хоккей.

− Видите, что представления о женском хоккее меняются?

− Да, сознание действительно меняется. Буквально 6 лет назад, когда я только приехала в Уфу, при общении с новыми людьми стеснялась говорить, что я хоккеистка. Не из-за страха осуждения, а потому что было много вопросов в стиле: «Как девочка может играть в хоккей?». Сейчас людей это уже так не шокируют, они признают, что ничего необычного в женском хоккее нет.

Фото: Instagram/anna_prugova