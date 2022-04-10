Сенсация в женском хоккее: самая титулованная команда России вылетела в 1/4. Не спасла даже Ольга Сосина

Уфимская «Агидель» впервые заняла место ниже второго.

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В четвертьфинале плей-офф Женской хоккейной лиги случилась сенсация: действующий чемпион – «Агидель» – вылетела от шестой команды по итогам регулярного чемпионата − «Динамо-Невы».

Чтобы понять масштаб произошедшего – сухая статистика выступления «Агидели» в ЖХЛ:

2015/16 − второе место;

2016/17 − второе место;

2017/18 − чемпионы;

2018/19 − чемпионы;

2019/20 − второе место;

2020/21 − чемпионы;

2021/22 − пятое место.

Четвертьфиналы в ЖХЛ проходят до двух побед. Первый матч проходит на площадке команды с низким посевом, второй и, если потребуется, третий − на арене фаворита. В каждой встрече может быть 10-минутный овертайм и серия бросков. А теперь подробно о вылете «Агидели».

Первый матч в Санкт-Петербурге уфимки уверенно выиграли − 3:0. Илона Маркова открыла счет идеальным броском в девятку, во втором и третьем периодах «Агидель» забила еще по голу.

Второй матч в Уфе всухую выиграло «Динамо-Нева» − 2:0. Идеально сыграла вратарь Диана Фархутдинова, которая отразила все 32 броска. Она же стала одним из творцов победы (43 спасения) в решающем матче − вот один из сэйвов.

В заключительной встрече «Динамо-Нева» дважды выходило вперед. В первый раз счет сравняла Ольга Сосина − мастер камбэков, которая сделала «Агидель» чемпионом в сезоне-2021/22.

В третьем периоде команда из Санкт-Петербурга повела 2:1, но «Агидель» отыгралась за три минуты. На 55-й минуте вперед вышла уже уфимская команда − казалось, Елизавета Роднова станет автором очередного камбэка «Агидели» в плей-офф.

На предпоследней минуте счет сравняла Александра Вафина − и перевела игру в овертайм.

В дополнительное время шайб не было, все решилось в серии буллитов. У «Динамо-Невы» забили Полина Болгарева (автор хет-трика в Пекине-2022), Диана Булатова и Александра Вафина. В «Агидели» отличилась только Илона Маркова, до Ольги Сосиной, которая традиционно бросает пятой, очередь не дошла.

4:3 Б, 2-1 в серии − и «Динамо-Нева» сенсационно вышла в полуфинал, где сыграет с нижегородским СКИФом, победителем регулярного чемпионата.

Фото: ЖХЛ