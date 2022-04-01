Фантастика! Вратарь из ЖХЛ потеряла ловушку − и сделала сэйв голыми руками

Мария Сорокина − герой недели в русском хоккее.

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Голкипер «Агидели» (женской команды «Салавата Юлаева») Мария Сорокина во втором периоде матча ЖХЛ с «Торнадо» потеряла ловушку – и игра продолжилась. Подмосковная команда атаковала, лучший бомбардир Лиги Анна Шохина бросила в правый нижний угол. Сорокина отразила шайбу, играя без ловушки, схватилась за руку от боли – и только тогда встреча была остановлена.

Мария Сорокина рассказала, как быстро приняла решение, что сейчас с рукой и почему играть без амуниции для нее не впервые.

– Было больно после попадания шайбы?

– Бросок был сильный – Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже все нормально, она почти не болит. Решение принималось быстро. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении.

– Что сказали напарницы по команде?

– В команде все не сразу поняли, что случилось. Только после просмотра видео удивлялись произошедшему. В дальнейшем поступлю точно так же, если потребуется. Ловить шайбы – моя работа, сама ее выбрала. Да и мне не впервой работать голыми руками: в детстве мой первый матч в воротах проходил в форме полевого игрока, то есть без ловушки. Тренер таким образом устроил мне проверку боем. И, когда я показала свое желание ловить шайбу хоть голыми руками, выдал мне первую вратарскую форму.

Заметим, что все было по правилам: потеря амуниции (кроме вратарского шлема) – не считается поводом для остановки игры. В похоже ситуации недавно был вратарь еще «Чикаго» Марк-Андре Флери, который тоже пытался поймать шайбу голой рукой и едва не поставил под вопрос свой переход в дедлайн.

Фото: vk.com/whl_ru