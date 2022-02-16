Канада – фаворит женского финала Олимпиады-2022. У США нет такой глубины и мощи

В решающем матче сыграют два игрока с опытом в России.

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Женский хоккей в программе Олимпийских игр с 1998 года. В 6-й раз из 7 возможных в финале сыграют сборные Канады и США.

«В наших матчах заключена красота хоккея. Это одно из красивейших противостояний в мировом спорте. И это одновременно и лучший, и худший матч для обеих сборных», − сказала перед финалом одна из лидеров сборной США Хилари Найт.

За американскую команду в финале сыграют две бывшие хоккеистки «КРС Ванке Рэйз» – защитник Меган Бозек и нападающая Алекс Карпентер. Они выступали в Женской хоккейной лиге – то есть играли в России – в сезонах-2019/20 и 2020/21.

Фаворитом матча называют сборную Канады. Рассказываем, в чем «кленовые» сильнее и каковы шансы команды США выиграть Олимпийские игры второй раз подряд.

Канада успешнее на Олимпийских играх

Предстоящая встреча женских сборных Канады и США станет 10-й в истории Игр. Пять раз команды встречались в финале: трижды сильнее была Канада, в двух случаях – США, действующий олимпийский чемпион. В Пхенчхане-2018 американская команда уступала по ходу матча, сравняла счет на 54-й минуте и вырвала золото в серии бросков.

В Пекине-2022 команды встречались на групповой стадии. Американки перед матчем обещали бросать со всех позиций – и следовали плану: почти в два раза перебросали соперниц – 53 против 27. Но оборона сборной Канады во главе с вратарем Анн-Рене Дебьен (51 отраженный бросок) поймала кураж, а в атаке их партнерши реализовали свои моменты. За 6 минут Дженнер, Рэттрэй и Пулен забросили три шайбы и превратили 1:2 в 4:2. Главный тренер сборной Канады Трой Райан после встречи уколол противника: «Мы не играли в полную силу – и все равно нашли способ победить».

Все матчи Канада – США на Олимпийских играх (баланс: 6-3 в пользу Канады)

Нагано-1998. Канада – США – 4:7 (предварительный раунд)

Нагано-1998. США – Канада – 3:1 (финал)

Солт-Лейк-Сити-2002. США – Канада – 2:3 (финал)

Ванкувер-2010. Канада – США – 2:0 (финал)

Сочи-2014. Канада – США – 3:2 (групповой этап)

Сочи-2014. Канада – США – 3:2 ОТ (финал)

Пхенчхан-2018. США – Канада – 1:2 (групповой этап)

Пхенчхан-2018. Канада – США – 2:3 Б (финал)

Пекин-2022. США – Канада – 2:4 (групповой этап)

У Канады сбалансированный состав и опасная атака

Сборная Канады выглядит на Олимпиаде-2022 сильнее всех соперников. Это единственная команда, которая не проигрывает. В четырех матчах Канада забрасывала двузначное количество шайб – такого не добивалась ни одна женская сборная в истории олимпийских турниров. В Пекине-2022 пострадали Швейцария (12 пропущенных в группе и 10 – в полуфинале), Финляндия (11 – в группе) и Швеция (11 – в четвертьфинале). Меньше десяти голов пропускали только Россия (6) и США (4).

54 шайбы за одну Олимпиаду – новый рекорд. Предыдущий тоже принадлежал Канаде – 48 голов в Ванкувере-2010.

«Мы поднимаем игру на новый уровень. Сейчас мы играем в такой хоккей, которого никогда не было в наших турнирах. Через 5-10 лет другие страны будут действовать в нашем стиле. Границы будут расширяться, а наш спорт станет лучше», − сказала нападающая сборной Канады Сара Нерс.

Шесть первых строчек в списке бомбардиров женского хоккейного турнира в Пекине-2022 занимают канадские хоккеистки. В топ-10 – восемь представительниц сборной Канады. Игра не зависит от конкретных лидеров – опасность исходит от каждого звена. В полуфинале со Швейцарией голами отметились девять разных хоккеисток.

Лучший бомбардир канадской сборной Сара Нерс набрала 16 (4+12) очков в 6 матчах. До повторения олимпийского рекорда Саре осталось набрать одно очко – в Турине-2006 у канадки Хейли Викенхайзер было 17 (5+12) результативных баллов.

«Мы ждем матч с США. Это невероятное противостояние, в котором каждый хочет показать себя лучшего. Мы приехали в Пекин, чтобы сыграть семь матчей. И мы очень хотели, чтобы последней стала игра именно за золотую медаль», − сказала Нерс после полуфинала со Швейцарией.

Нападающая Брианн Дженнер повторила олимпийский снайперский рекорд (девять голов) и в финале может войти в историю как первая хоккеистка, забросившая на одних Играх 10 шайб. На одну шайбу меньше у Сары Филльер (8). 21-летняя дебютантка Олимпийских игр создает и реализует много моментов и является одной из лучших хоккеисток турнира.

«Я не ожидала, что она будет забрасывать так много, − говорит Кэра Мори, которая была главным тренером университетской команды Филльер. – Сара больше похожа на плеймейкера. Но если взглянуть на то, что Фильер делает с шайбой и без нее, то понимаешь, что перед тобой один из величайших игроков мира и главный талант поколения. При этом Сара остается скромной девушкой. Она никогда не останавливается в развитии и никогда не зацикливается на мысли, что она уже все умеет».

Фильер и Дженнер – главная атакующая сила сборной Канады, которую хорошо поддерживают другие хоккеистки. В нужные моменты готова включиться форвард второго звена Джейми Ли Рэттрэй. Натали Спунер и Сара Нерс являются лучшими плеймейкерами турнира. Мари-Филип Пулен забрасывала в трех олимпийских финалах.

«Атака Канады играет умно, − отмечает двукратная чемпионка Олимпиады и телевизионный эксперт Шерил Паудер. – Форварды здорово играют клюшкой во всех зонах. И, конечно, большое значение имеет тот момент, что опытные хоккеистки являются на турнире наставниками для той же молодой Филльер. Сара и Брианна [Дженнер] – лучшие атакующие игроки этого турнира».

У сборной США гораздо меньше ярких бомбардиров – и поэтому от лидеров зависит гораздо больше. Заменить в атаке Хиллари Найт (5+4), Аманду Кессел (2+5) и Алекс Карпентер (4+2) партнерам по команде сложно.

На этой Олимпиаде в воротах Канады играли два вратаря – Анн-Рене Дебьен (4 матча) и Эмеранс Машмайер (2 матча). Дебьен входит в топ-5 по статистике – 93,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,75. В матче групповой стадии против сборной США именно Дебьен стала одним из лучших игроков. Доверят ли Анне-Рене ворота в финале Пекина-2022, узнаем уже скоро.

В воротах сборной США может сыграть Алекс Каваллини. Она ни разу не пропустила от Швейцарии на групповой стадии, провела обе встречи в плей-офф и находится в игровом тонусе.

У Канады лучше работают спецбригады

Большое значение в финале будет иметь игра в неравных составах. В этом компоненте канадки сильнее: 10 раз забросили в большинстве за 22 попытки (реализация – 45,5%). Ни одна команда не действует в форматах 5-на-4 и 5-на-3 более опасно. У США спецбригады тоже имеют хороший процент реализации (6 из 26, 23,1%), но эффективность ниже, чем у соперника по финалу.

В матче будущих финалистов на групповой стадии сборная США реализовала большинство один раз за шесть попыток. Канада забила гол после единственного удаления со стороны соперниц, а также реализовала буллит. Оба нарушения правил со стороны сборной США привели к шайбам в их ворота.

Нейтрализация меньшинства у Канады тоже значительно лучше – 87,1% против 76,9%. «Кленовые листья», находясь в численном дефиците, допускают по своим воротам очень мало бросков (в среднем 0,4 за две минуты).

У Канады более агрессивная оборона

Защитники сборной Канады забросили семь шайб и набрали 35 очков. Игроки обороны США – 4 гола и 24 очка.

Главный тренер сборной Швеции Ульф Лундберг отмечал: «Против сборной Канады очень непросто играть в первую очередь из-за того, что у них очень высокая линия обороны. Если ты завладел шайбой, то тебя тут же при позиционном наступлении встречают нападающие. Если ты проходишь первый уровень – дальше защитники. А они играют очень активно и здорово противостоят игроку с шайбой».

В любой момент защитник сборной Канады может выдвинуться вперед и подключиться к атаке. Канадские хоккеистки быстро проходят нейтральную зону и переводят шайбу к чужим владениям. Самые результативные защитники сборной Канады − Эрин Эмброуз (4 гола и 5 результативных передач) и Клэр Томпсон (2+10).

Игроки сборной Канады в интервью отмечают, что провалили в Пекине-2022 лишь один период – первый в матче с США. Тогда американки заперли соперниц в зоне (16:5 по броскам), но не смогли забросить – и пропустили (0:1).

Форвард сборной Канады Брианн Дженнер считает, что встреча стала для ее команды хорошим уроком: «В игре с США мы получили важный опыт. В наших действиях было много положительных моментов, но в формате 5-на-5 американки временами были сильнее нас. Зато мы в очередной раз доказали, что у нас лучшие спецбригады меньшинства. Мы заставляли соперниц больше бросать с дальней дистанции и часто блокировали их угрозы, помогая вратарю».

Сборная США потеряла одного из лидеров

Канада подходит к финалу в оптимальном составе. В первом матче турнира из игры выпала лучшая хоккеистка Олимпиады-2018 Мелоди Дау, но к полуфиналу форвард вернулась в состав.

В дебютной встрече олимпийского турнира с Финляндией сломала ногу один из главных центрфорвардов сборной США Брианна Деккер. Она лидер своей команды при игре на вбрасываниях и в неравных составах.

Как играют Карпентер и Бозек

В составе сборной США две бывшие хоккеистки ЖХЛ. Алекс Карпентер и Меган Бозек выигрывали главный трофей женского хоккея России с «КРС Ванке Рэйз», а со сборной добирались до серебра Олимпиады-2014 в Сочи. Золотой награды Игр в их коллекции пока нет.

Карпентер хорошо провела групповую стадию, став одним из лучших снайперов (4 шайбы). В плей-офф ее результативность снизилась – 1 передача, но Алекс остается одним из лидеров. В решающих матчах она может взять игру на себя: в финале ЧМ-2021 (2:3 ОТ) Карпентер забросила обе шайбы сборной США.

Меган Бозек в «Ванке Рэйз» была атакующим защитником. В сборной ее основная функция – игра в обороне. К атаке у американок чаще подключаются другие защитники – Меган Келлер, Кейла Барнс и Саванна Хэрмон. Сейчас на счету Бозек 3 (0+3) очка, набранных на групповой стадии. В среднем за матч Меган наносит по воротам соперниц 2,2 броска.

Где смотреть?

Финальная встреча женского турнира на Олимпиаде-2022 пройдет 17 февраля. Начало – в 7:10 по Москве. Игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Путь к финалу

Канада: Швейцария – 12:1, Финляндия – 11:1, Россия – 6:1, США – 4:2, Швеция – 11:0, Швейцария – 10:3

США: Финляндия – 5:2, Россия – 5:0, Швейцария – 8:0, Канада – 2:4, Чехия – 4:1, Финляндия – 4:1

Фото дня. Эмоции российских хоккеисток после поражения в четвертьфинале

Фото: globallookpress.com/Wu Wei, Al Charest; REUTERS/David W Cerny, Jonathan Ernst